Согласно исследованию Accenture, по всему миру фрилансеры вытесняют штатных сотрудников, но в России по-прежнему предпочитают последних. Что же мешает отечественному работодателю присоединиться к магистральному тренду? Подробности – в материале РБК daily.

Мир стремительно движется к модели Workforce Marketplace, то есть фрилансеры, которые продают свои услуги на онлайн-биржах, постепенно вытесняют штатных сотрудников. К такому выводу пришла консалтинговая компания Accenture в своем ежегодном отчете Accenture Technology Vision 2017, опросив компании из 45 стран мира из 16 отраслей.

Россия включена в этот отчет впервые, и судя по всему, к тренду российские компании не очень готовы. Всего 12,4% от общего числа задействованных в опрошенных компаниях специалистов - фрилансеры. Это самый низкий показатель среди 45 стран-участниц. Для сравнения, у лидирующей по этому показателю Саудовской Аравии 29,5% работающих - фрилансеры.

Полностью отвергают возможность использования фрилансеров сейчас в 28,3% опрошенных российских компаниях, а средний показатель по всем странам составил 13,8%. Более того, готовность к изменениям в российском бизнесе низка: в ближайшие три года готовы нанимать фрилансеров только 42,5% опрошенных, а, например, в Норвегии таких 64,6%.

Почему российские работодатели не доверяют фрилансерам и онлайн-биржам специалистов?

Сорванные дедлайны, «уход в астрал» и откровенная халтура - типичные претензии предпринимателей к сторонним сотрудникам. Не спасают ни сильные резюме, ни рекомендации предыдущих заказчиков, ни постоянный контроль - привлеченные сотрудники работают спустя рукава или вовсе пропадают. Что с этим делать?

Судя по результатам исследования Accenture, 26,4% российских компаний рассматривает фрилансеров лишь как временный ресурс, позволяющий удовлетворять краткосрочные потребности.

По мнению Николая ГОСЛАВСКОГО, генерального директора компании «Инициум» (производитель интерактивных киосков и разработчик софта для их производства), фрилансеру можно доверить только выполнение стандартных и желательно не самых срочных задач - дизайн сайта с несложной архитектурой, видеосъемку или технический монтаж. К такому выводу он пришел после опыта неудачного сотрудничества с фрилансерами.

Несколько лет назад в «Инициум» решили привлечь сторонних 3D-моделлеров. Требовалось разработать дизайн сенсорного терминала с учетом ряда условий (например, типа материала). Но результат разочаровал компанию: ни один внешний специалист не смог предложить приемлемого варианта. «Человек со стороны никогда не сделает лучше, чем специалист из команды, знающий все тонкости и особенности проекта, - убежден Гославский. - Понимание специфики сложных IT-продуктов у новых сотрудников приходит не сразу, а только в процессе ежедневной работы».

С ним согласен Сергей КОЗЛОВ, генеральный директор компании «Мегаплан» (разработчик CRM-системы): «Модель Workforce Marketplace работает хорошо лишь тогда, когда речь идет о найме персонала с невысокой квалификацией, выполняющего стандартизированные задачи. Хорошие IT-разработчики - это высокооплачиваемый и высококвалифицированный персонал, который надо еще поискать на рынке. Таких сотрудников мало, и они на вес золота».

Основная причина использования фрилансеров - экономия, об этом говорят представители 35,8% российских компаний согласно исследованию Accenture. «Эта модель работает, когда нанимать в штат специалистов с узкой профильной квалификацией слишком затратно. А на привлечении их в качестве фрилансеров в нашем проекте Aktivо мы экономим 50–70%», - подсчитал основатель проектов KupiVIP, CarPrice и CarFix Оскар ХАРТМАНН.

Большинство фрилансеров - ИП на «упрощенке», они платят 6% с оборота, а не подоходный налог 13%, как штатные сотрудники. За них не нужно делать отчисления в социальные фонды. «Приятный бонус - минимизация расходов на оборудование и аренду. Оценить экономию можно в несколько десятков тысяч рублей в месяц на одного сотрудника», - говорит основатель маркетинговой компании Checkboxes.ru Александр КРОЛЬ.

А главное, снижается «риск недозагрузки»: если брать людей в штат, то зарплату им надо платить независимо от того, есть ли для них в данный момент работа или нет, а специалистам со стороны, как правило, платят за конкретный результат. «С фрилансерами этот риск гораздо меньше: люди собрались, сделали проект и разбежались», - подчеркивает Елена КУШЕЛЕВИЧ, управляющий директор российского Accenture Strategy - подразделения Accenture, отвечающего за построение стратегий клиентов.

При этом растет не только спрос на фриланс, но и его предложение - и это еще один мировой тренд, считают в Accenture. «Многие сотрудники сегодня склонны жестко выстраивать баланс между личной жизнью, свободным временем и графиком работы. Выбирая работу, молодые люди часто учитывают даже время года, на которое приходится реализация проекта, - говорит Кушелевич. - Специалисты в режиме фриланса нередко работают лучше, чем в штате крупной компании: у них больше энергии и желания достичь успеха в проекте, ведь они его сами выбрали и сами управляют своим временем».

«Фрилансеры совсем не «волшебная пилюля», их использование требует от нас самих развитых навыков. Очень важную роль играет качество найма, проработки функционала, четкого понимания роли сотрудника», - считает Александр Кроль. Обжегшись на первых опытах, бизнесмены обычно не отказываются от фрилансеров совсем, а выстраивают более эффективные схемы взаимодействия с удаленными сотрудниками.

Появляются даже специальные IT-решения для контроля над удаленными сотрудниками.