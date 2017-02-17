Не все "дальневосточные гектары" одинаково привлекательны

Главной проблемой первых двух этапов реализации закона о «дальневосточном гектаре» стало большое количество отказов

Реализация первых двух этапов закона о «дальневосточном гектаре» показала, что не все регионы одинаково привлекательны для участников программы. Даже в одном крае или области районы пользуются разной популярностью. Как пояснил ТАСС директор Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Александр АБРАМОВ, это напрямую связано с различными климатическими условиями.

«Общероссийские показатели среднегодовых температур (минус 2 градуса) регистрируются только на 30% площади макрорегиона. Следовательно, наиболее популярными регионами для участия в «дальневосточном гектаре» будут юг Амурской и Сахалинской областей, Еврейская автономная область, южная часть Хабаровского края и приграничная зона и побережье Приморского края», - отмечает эксперт.

Это подтверждают данные статистики: в лидерах на получение участков земли Приморский и Хабаровский края. «Сегодня (на конец января) в уполномоченные органы поступило почти 9,5 тыс. обращений, из них около 30% всех заявок приходится на юг края - Надеждинский и Шкотовский районы, четверть - на Хасанский район», - отметил и. о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья Илья ТЕРЕХОВ. От желающих получить бесплатный гектар на территории Хабаровского края поступило 3923 заявки, более 800 из них - с начала 2017 года. Это около 35% всех гектаров, зарегистрированных по Дальнему Востоку в рамках национального проекта.

А вот «холодные» Магаданская область и Чукотка демонстрируют весьма «скромные» успехи. Здесь интерес к «дальневосточному гектару» невелик: на Чукотке на 25 января 2017 года уполномоченными органами рассмотрено только 39 заявлений от желающих получить землю, в 18 случаях заявителям было отказано. В Магаданской области заявки на «дальневосточный гектар» подали 530 человек, 144 человека уже стали обладателями земли.

Исключением стала не самая климатически привлекательная Якутия. Здесь местные жители охотно берут землю, и более 2,3 тыс. заявлений сейчас имеют положительный статус и находятся на рассмотрении. Наибольшее количество заявлений подано в самом ближайшем к Якутску Хангаласском районе - более 2,3 тысячи.

Жить и работать на земле

Строительство собственного дома и занятие сельским хозяйством стали самыми популярными сценариями использования гектара среди дальневосточников. «Лидирует, конечно, сельское хозяйство, граждане также часто пользуются упрощенным порядком, правом, которое сегодня предоставляет закон для оформления уже используемых своих участков, в том числе и на землю под уже имеющуюся в собственности недвижимость», - отметила и. о. зампредседателя правительства - министра земельно-имущественной и инвестиционной политики Хабаровского края Ирина СЕРОВА.

Помимо общих популярных вариантов использования гектара в каждом регионе есть свои особенности. В Еврейской автономии землю часто берут для пчеловодства и садоводства, в Приморском крае - для охоты и рыбалки. В Амурской области землю также собираются использовать под гостиничное обслуживание, отдых и рекреацию, конные прогулки, создание лесных плантаций и даже полей для гольфа. В Хабаровском крае есть такие интересные проекты использования земли, как создание центра славянской культуры и письменности, медицинского центра и скалодрома.

Одной из главных причин получения гектара стала возможность бесплатного оформления в собственность земли под уже имеющимися в собственности строениями. «Реализация закона о «дальневосточном гектаре» позволила на законных основаниях оформить землю, поставить ее на кадастровый учет. Некоторые граждане в силу возраста не знали, как оформляется земля, для кого-то это было дорого: вызов кадастрового инженера и процедура оформления - недешевая услуга. Здесь процедура бесплатная, гражданин рисует участок, границы формируются, появляется объект недвижимости со своими границами, характеристиками, после чего оформляется договор», - рассказала ТАСС начальник отдела земельных отношений администрации Тымовского района Сахалинской области Надежда МОСЕВНИНА (этот район оказался лидером по количеству взятых гектаров на Сахалине).

«Всего около 1 процента домашних хозяйств Дальнего Востока изъявило желание попробовать заняться работой на земле. Это не мало. Можно сказать, что пилотная стадия проекта стартовала успешно», - подводит итог Абрамов.

Вал отказов

Главной проблемой первых двух этапов реализации закона стало большое количество отказов. Так, в Амурской области на 1,5 тыс. заявлений пришлось 316 отказов, а в Приморском крае количество отказов в отдельные месяцы превышало 40%.

Основной причиной отказов стало пересечение границ выбранной земли с уже занятыми другими пользователями участками. При этом информация о том, что земля уже имеет хозяина, отсутствовала в кадастре, и выяснялось, что участок занят, только при оформлении документов. При этом часто оказывалось, что на выбранной земле уже стоят дома или хозяйственные постройки. Кроме того, заявители порой выбирали участки в местах общественного пользования - парки, скверы, дороги, что также является причиной отказа.

Так, по словам замминистра имущественных и земельных отношений Якутии Нургустаны ПАХОМОВОЙ, отказы в республике получены по 41% заявлений - более 4,1 тыс. заявлений граждан. «У нас очень большой объем отказов, основной причиной этого является наличие прав третьих лиц, то есть на карте идет наложение и смещение земельных участков - это причина около 45% отказов, более 36% отказов - из-за отсутствия границ ранее учтенных земельных участков», - сказала она.

Несовершенство картографических данных при подаче заявлений на получение «дальневосточного гектара» в Якутии уже привело к прецеденту: один заявитель подал в суд на региональное отделение кадастровой палаты, но потом стороны пришли к мировому соглашению и подписали договор.

По словам Терехова, сложности с оформление участков в Приморье были связаны с работой информационной системы «НаДальнийВосток.рф». «Поскольку ресурс новый, закон новый, механизм предоставления земли до этого нигде не применялся, в ходе работы периодически возникали проблемы, но благодаря тесному взаимодействию с Министерством по развитию Дальнего Востока, Агентством по развитию человеческого капитала, Росреестром нам удавалось оперативно их решать», - поделился он.