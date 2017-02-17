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Проектировщики из Москвы, обустраивая остров Русский, хотят обойтись без приморцев
Разработка мастер-плана застройки части о. Русского КБ «Стрелка» невозможна без живого участия местных специалистов, их замечаний и предложений. В этом отношении интересны идеи, предлагаемые теми, кто работает и учится на острове, исследовал его вдоль и поперек и знает, как, не навредив, гармонично вписать новую среду в его сопки и бухты.
К застройке острова надо относиться очень осторожно, считает профессор ДВФУ Павел КАЗАНЦЕВ:
- Бухта Новик южнее бухты Труда – это практически замкнутый водный бассейн, окруженный мелкосопочным водоразделом. Экологическое равновесие и тепловой комфорт этой территории сегодня определяются лесным массивом и мелководными заливами береговой черты. Исчезновение леса или «выравнивание» побережья может привести к необратимым негативным последствиям. Тем более что сегодня в кутовую часть морской бухты Новик уже идет сброс пресной воды с очистных сооружений ДВФУ, что негативно сказывается на состоянии подводного мира.
Позитивный мировой опыт градостроительного освоения побережья бухт и озер, с сохранением и даже восстановлением утраченной экосистемы водоемов и их побережья есть. Для примера можно назвать известный шведский жилой экорайон Хаммарбю Шёстад. К сожалению, местные проектные и строительные организации такого опыта не имеют. Достаточно посмотреть на результаты текущего градостроительного освоения во Владивостоке «зеленой» долины бухты Патрокл.
Возможная модель градостроительного освоения п-ва Саперного и бухты Новик, безусловно, должна сохранять основной лесной массив по вершинам сопок и водоразделам и естественный характер береговой черты на большей части побережья бухты. Застройка должна носить «очаговый» характер и по критериям ресурсосбережения отвечать уровню «нулевой углеродной эмиссии» и полной переработке и использованию отходов.
Подковообразные долины, обращенные к югу, наподобие спускающейся к бухте Патрокл, особенно ценятся нашими соседями – китайцами. Они называют их «логовами дракона», которые особенно благоприятны для строительства в них жилья. При этом жилье не должно высовываться над гребнем «логова», чтобы не брать на себя повышенные ветровые и температурные нагрузки.
В районе полуострова Саперного на о. Русском буквально целое гнездилище таких уютных для строительства жилья мест. Как, собственно, и в центре города по северной стороне бухты Золотой Рог. И пока здесь строилось жилье, не превышающее 5-6 этажей, в этих «логовах» было довольно уютно.
Но включение в старую городскую среду новых высоток нарушило комфорт: появились сильные потоки ветра, которых не было прежде, большие затененные пространства и пр. В итоге специалисты считают, что в ряде случаев уникальный по своим микроклиматическим характеристикам ландшафт был испорчен. И очень важно, чтобы такой беды не случилось при застройке о. Русского. А тревога в этом отношении имеет основания: три «гирлянды» пятен «логова дракона» на п-ове Саперном, наиболее благоприятные по микроклимату, пока никак не учитывались в проектах развития острова Русского.
Что же предлагается строить?
Работы молодых архитекторов показывают, что хорошую альтернативу высотным башням и свободной планировке микрорайонов квартальной застройки в условиях полуострова Саперного составляют «рукотворные» подковы кварталов малоэтажной застройки, раскрытые на солнце. Они создают особый уют и благоприятные для жизни и деятельности условия зимой и в первую половину лета. Для юга Приморья это особенно важно. При этом должны сохраняться уникальные ландшафты острова и берега, использоваться возобновляемые источники энергии и строительных материалов, обеспечиваться социальная устойчивость и пр. преимущества новых жилых районов города.
Впрочем, идеи, воплощенные в эскизах, сами говорят за себя.
Виктор КУДИНОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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