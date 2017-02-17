На развитие острова Русского хотят потратить около 4 млрд рублей

Мастер-план развития острова Русского, разработкой которого займется московское КБ «Стрелка», вряд ли будет востребован на практике

Концепцию развития острова Русского доверено разработать московскому конструкторскому бюро «Стрелка». Проект будет реализовываться в рамках контракта на 3,8 млрд рублей, который КБ заключило ранее с Фондом единого института развития в жилищной сфере, созданным Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», схема отведенной под «эксперимент» части острова показывает, что это все те же самые участки, которые в свое время на протяжении нескольких лет безуспешно под строительство жилья пытался продать потенциальным инвесторам федеральный Фонд РЖС, в прошлом году поглощенный АИЖК.

Сюда входит и территория поселка ЖСК «Остров», проект которого настолько отстал от жизни, что еще на этапе его строительства предстоит выявить резервы повышения его комфортности и гуманизации среды. Земля в свое время под эту застройку была бесплатно предоставлена РЖС.

Посетивший в конце осени прошлого года строительство заместитель руководителя АИЖК Денис ФИЛИППОВ отмечал, что поселку пристроят порядка 1,2 км набережной, а «пятна» в его генплане будут заполнены скверами и объектами, которые здесь необходимы. При этом будут выдерживаться лучшие мировые градостроительные стандарты. При том, что запроектированный поселок считается рядовым – уровня экономкласса.

Вся экспериментальная, идущая под «мастер-план застройки о. Русского», территория, составляет 390 га, что равно примерно 1/25 площади всего острова. И на ней предполагается создать 4,2 км набережной, 70 га парковой зоны, около 500 тыс. кв. метров жилья, велодорожки, все необходимые коммуникации, социальные объекты и пр., что, по минимальным стандартам ООН, должно удовлетворить порядка 16,5 тыс. жителей.

Напомним, что принятым генпланом островных территорий на о. Русском, преимущественно на полуострове Саперном, в обозримом недалеком будущем предполагается построить жилье и всю необходимую под него инфраструктуру на 100 тыс. жителей (на сегодня постоянное население острова не превышает 5 тыс. человек). То есть мастер-план застройки коснется всего лишь 1/6 части этой грандиозной перспективы. И должен появиться к середине года.

Надо полагать, особую сложность в отработке новых градостроительных стандартов КБ «Стрелка» составит то, что под полигон эксперимента попадает достаточно нестандартная территория, по которой желательно принимать «индивидуальное решение». То есть, учитывая все нюансы: сложный рельеф, наличие природных, исторических и археологических памятников, сложную береговую черту, имеющуюся морскую акваторию, произрастание краснокнижной флоры и пр.

Cледовало бы отработать новые стандарты на более простой территории, а уже затем налагать кальку на эту и получать мастер-план застройки на основе уже четко заявленных намерений инвесторов. Впрочем, такое понятие, как «мастер-план», пока еще четко не сформулировано и в профессиональной среде понимается по-разному. Опять же, инвесторов строить жилье заманить сюда пока не удалось, за исключением страдальцев СК «Остров».

Сомнительно, что новая сказка для инвестора окажется настолько убедительной, что он ринется вкладывать здесь деньги в строительство жилья, затраты на которое по самым скромным прикидкам будут выше материковых на 20%. В то время, как конкуренты будут намного проще зарабатывать деньги на строительстве жилья в других районах города, пользующихся сегодня значительно более высоким спросом, чем о. Русский.

Если же инвесторы со временем появятся, то мастер-план застройки будет делаться уже под их диктовку, а спущенный сверху они вряд ли примут. Поэтому заявленная КБ «Стрелка» работа вроде бы никому и не нужна.

На сегодня все возможные градостроительные наработки для развития и о. Русского, и его полуострова Саперного имеются, но нет денег, которые бы их реализовывали, и нет достаточного количества людей, горящих желанием жить и работать на этой территории.

То есть количество градостроительных новаций в этой точке пока не готово перейти в качество. Недоумение вызывает и такой момент, как предоставление крупного подряда на разработку градостроительных стандартов коллективу, который ранее столь ответственной работой не занимался и опыта не имеет, в отличие от ряда институтов, которые могли бы составить КБ здоровую конкуренцию.

Пока трудно понять общий замысел АИЖК относительно освоения острова. Вероятно, агентство может и само стать крупным инвестором, осваивающим экспериментальную островную территорию с помощью местных и иностранных участников работы над мастер-планом. Но пока такого заявления не было.

Чтобы немного разогнать туман над новой работой по застройке острова, Деловая газета «Золотой Рог» попросила ответить руководителей АИЖК на ряд вопросов с возможностью заглянуть в святая святых – техзадание на работу и ее смету. Ответы обещаны, но задерживаются. Поэтому вопросы остаются открытыми.

Виктор КУДИНОВ.