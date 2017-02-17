Население Владивостока за год выросло всего на 390 человек

Многообещающие перспективы столицы Приморья, похоже, никого не заинтересовали, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Структурные изменения в экономике города

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2017 года по Владивостоку учтено 47 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что составило около 66% общего количества организаций по краю. При регистрации 41% предприятий города заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Городские организации в своем большинстве являются коммерческими - 88% общего количества организаций составляют общества с ограниченной ответственностью.

Наиболее распространенная форма собственности - частная. Ее имеют 93% хозяйствующих субъектов, 1.1% - государственную и 0.6% - муниципальную.

Больше всего зарегистрировано организаций в Ленинском районе (24.8% общего числа), меньше всего - в Первомайском (15.7%).

Производство товаров и услуг

Коммерческую деятельность отражает оборот организаций. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей).

Оборот организаций всех видов хозяйственной деятельности по крупным и средним организациям за 2016 год составил 512.1 млрд. рублей (в действующих ценах 92.6% к 2015).

Промышленное производство

В 2016 году крупными и средними промышленными организациями краевого центра отгружено продукции на 94.7 млрд. рублей. Наибольший удельный вес (68%) приходился на предприятия обрабатывающих производств.

Индекс промышленного производства по крупным и средним организациям составил 104.7%.

По добыче полезных ископаемых индекс производства составил 102.9%, что обусловлено увеличением производства гальки, гравия и щебня на 8%.

В обрабатывающих производствах индекс производства увеличился на 5.2%.

Рост наблюдался в производстве пищевых продуктов, включая напитки (на 12.5%), в производстве транспортных средств и оборудования (на 9%), а также в производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 1%).

В выпуске непродовольственных товаров отмечен рост производства книг, брошюр, листовок печатных и аналогичных материалов печатных в виде отдельных листов (в 1.8 раза). Сократилось производство конструкций и деталей сборных железобетонных (на 36%). Выпуск легковых автомобилей составил 76% к соответствующему периоду предыдущего года.

В электроэнергетике наблюдался рост производства на 2.2% к 2015 году. Было выработано 2 млрд. кВт-ч электроэнергии (меньше на 1%) и 4.8 млн. Гкал тепловой энергии (больше на 7%).

Транспорт

В краевом центре за 2016 год автобусным транспортом общего пользования, без учета микропредприятий, перевезено 26.8 млн. пассажиров, что составило 98% к 2015 году, пассажирооборот составил 326.2 млн. пасс-км (93% к прошлому году).

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности за 2016 год составил 1894.9 тыс. т (98% к 2015), грузооборот - 88.5 млн. т-км (94%).

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» крупными и средними организациями, составил 5.8 млрд. рублей, на 33% меньше 2015 года.

За счет всех источников финансирования, по предварительным данным, в городе построено 3007 квартир общей площа­дью 209.6 тыс. м2, в 1.6 раза больше предыдущего года.

За счет средств индивидуальных застройщиков построен 201 дом об­щей площадью 37.1 тыс. м2, что составило 18% введенного жилья по городу (на 26% меньше 2015).

Сельское хозяйство

Растениеводство. В хозяйствах всех категорий в 2016 году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 684 га (на 2.8% больше 2015). Рост посевной площади произошел в результате увеличения посева овощей открытого грунта на 19%, при этом посевы зерновых культур снизились в 1.7 раза, сои - в 1.4 раза, картофеля - на 7% и составили, соответственно, 321, 7, 8, 348 га. На долю зерновых культур и сои пришлось по 1% всех посевных площадей, картофеля - 51% и овощей - 47%. Уборка зерновых культур составила 71.4%, картофеля - 98.3, овощей - 98.5%, лишь соя была убрана полностью.

В 2016 году произведено 10 т зерновых культур (в 2.1 раза меньше 2015), 5 т сои в весе после доработки (в 2.1 раза), собрано 4.1 тыс. т картофеля (на 3%), 4.6 тыс. т овощей открытого и защищенного грунта (на 0.2%). Сельскохозяйственные организации остаются основными производителями зерна и сои. Производство картофеля и овощей полностью сосредоточено в хозяйствах населения.

Животноводство. По состоянию на 1 января 2017 года в хозяйствах всех категорий насчитывалась 251 голова крупного рогатого кота (снижение по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 6%), из них 105 коров (на 7%); 13985 - птицы (на 1%), 279 - свиней (рост на 32%), 207 голов овец и коз (на 3%).

Хозяйствами населения произведен весь объем мяса, молока и яиц.

Рынок товаров и услуг

Объем оборота оптовой торговли по крупным и средним организациям в краевом центре в 2016 году составил 201.4 млрд. рублей (76.2% к 2015).

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в 2016 году составил 64.9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 10.3% выше предыдущего года. Удельный вес в обороте края достиг 84%.

В 2016 году крупными и средними организациями в порядке розничной торговли реализовано: мяса (включая мясо птицы, продукты из мяса и консервы из мяса) - на 1101 млн. рублей (97% к 2015), рыбы и морепродуктов - 335.5 (91%), хлеба и хлебобулочных изделий - 256.5 (114%), бензина автомобильного - 19149.3 млн. рублей (100%).

Объем оборота общественного питания по крупным и средним организациям составил 1319.4 млн. рублей (73.1% к 2015 году).

Рынок услуг. В 2016 году населению города оказано платных услуг крупными и средними организациями на 49.1 млрд. рублей (на 5.4% больше, чем в 2015 году). В объеме платных услуг, оказанных населению Приморского края, доля Владивостока составляет 78%.

В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю составляли услуги связи (32%), транспортные (19%), жилищно-коммунальные (31%), образования (8%), медицинские (5%).

По сравнению с предыдущим годом возросли объемы в сфере физической культуры и спорта (119%), коммунальных услуг (112%), туристических (111%), связи (103%), санаторно-оздоровительных (102%).

В 2016 году населению оказано услуг бытового характера на 572.2 млн. рублей (на 22% больше, чем в 2015). В объеме платных услуг бытовые составили 1%.

Финансы

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций Владивостока за январь - ноябрь 2016 года составил 23.8 млрд. рублей прибыли, что в 1.5 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Дебиторская задолженность составила 162.2 млрд. рублей, из нее просроченная - 11%.

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, по кредитам банков и займам) крупных и средних организаций города на 1 декабря 2016 года составила 310.9 млрд. рублей, из нее просроченная - 5.6% общей суммы.

Цены

Индекс потребительских цен в Приморском крае за декабрь 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года составил 104.9%, что ниже аналогичного периода предыдущего года (111.9%) и ниже, чем в целом по Российской Федерации (105.4%).

С начала года цены на наблюдаемые продовольственные товары выросли на 4.2%; непродовольственные товары - на 6.3%; на платные услуги населению - на 4%.

В IV квартале 2016 года средняя стоимость квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила 71 тыс. рублей, на вторичном рынке жилья - 83 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2015 года цены на первичном рынке жилья в среднем возросли на 1%, на вторичном - практически не изменились.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на конец декабря 2016 года по г. Владивостоку составила 5506 рублей и возросла на 0.8% по сравнению с декабрем предыдущего года.

Население и рынок труда

По предварительным данным, за 2016 год во Владивостокском городском округе родилось 7382 ребенка (на 3% меньше, чем за 2015), умерло 6992 человека (больше на 1%). Показатель младенческой смертности составил 4.5 умерших малышей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся. Число родившихся превысило число умерших на 6%.

В органах ЗАГС за прошедший год было зарегистрировано 4736 браков (меньше на 12%) и 2802 развода (меньше на 7%). На 1000 заключенных браков пришлось 592 развода (в 2015 - 562).

Рынок труда. В городской службе занятости по состоянию на 1 января 2017 года на учете состояло 1895 человек, не занятых трудовой деятельностью, из них 1284 - признаны официально безработными, что на 17% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. Организациями города было сообщено о наличии 7.7 тыс. вакансий, нагрузка на 100 заявленных вакансий составляла 24.7 человека.

Уменьшилась численность работающих в крупных и средних организациях в сфере строительства; в гостиницах и ресторанах. Увеличилась численность работающих в организациях по добыче полезных ископаемых; в области сельского и лесного хозяйства.

Уровень жизни населения

Средняя начисленная заработная плата одного работающего в городе в крупных и средних организациях в январе - ноябре, по предварительным данным, составила 47.3 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года она увеличилась на 7%, а ее реальный размер увеличился на 0.4%. Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях по производству машин и оборудования; финансовой деятельности; по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых; воздушного транспорта; занимающихся рыболовством и рыбоводством; производством и распределением электроэнергии, газа и воды; разработки программного обеспечения и консультирования в этой области; по производству легковых автомобилей; архитектурной деятельности; маркетинговым исследованиям; занимающихся снабженческим обслуживанием судов.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату работникам крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической деятельности продолжает расти и на 1 января 2017 года сложилась в сумме 466.1 млн. рублей (на 01.01.2016 года - 157.4 млн. рублей). Вся сумма задолженности сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций для расчетов с работниками.

Численность работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, составила 1285 человек. В среднем в расчете на одного работника задолженность составила 362.7 тыс. рублей.

Правонарушения

По данным Управления МВД России по Приморскому краю, в 2016 году зарегистрировано 11.2 тыс. преступлений, что на 26% меньше, чем в 2015 году. Из общего числа зарегистрированных преступлений отнесены к разряду тяжких и особо тяжких - 3.2 тыс. (28%). На 100 тыс. человек населения зарегистрировано 1767 преступлений (в 2015 - 2399). Совершено 902 преступления против личности (меньше на 33%, чем в 2015), 43 убийства или покушения на убийство, 133 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Зарегистрировано 443 преступления экономической направленности (в 2015 - 446), 77 коррупционных преступлений (в 2015 - 115), 2453 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (на 14% меньше), 57 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (на 40%). Самым распространенным преступлением остаются кражи (34% всех преступлений), их число уменьшилось на 33% по сравнению с 2015 годом, каждая девятнадцатая кража - квартирная.

С использованием различного вида оружия совершено 11 преступлений (уменьшение на 45%).

Правоохранительными органами выявлено 4.3 тыс. человек, совершивших преступления, из них 95 человек несовершеннолетние, 730 женщин, 1217 человек совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения и 2711 выявленных лиц не имели постоянного источника дохода.

К уголовной ответственности привлечено 3.3 тыс. человек. Раскрываемость преступлений составила 44% (в 2015 - 40%).

Приморскстат.