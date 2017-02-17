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"Билайн" съезжает в "хоум-офис"
Оператор хочет перевести часть сотрудников на систему частично удаленной работы
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявило о намерении провести очередную оптимизацию стоимости офисной и технологической аренды. Оператор рассчитывает сократить более половины арендуемых офисных площадей и довести число сотрудников компании, занятых в формате «home office», как минимум до 50%.
«Этот шаг станет очередным этапом масштабной программы трансформации бизнеса, которую компания последовательно реализует с 2015 года, и позволит существенно сократить затраты на аренду площадей», - говорится в сообщении оператора.
На этот раз «ВымпелКом» планирует сократить порядка 60 тыс. квадратных метров офисных площадей. Необходимость сокращения площадей занимаемых офисов связана с реализацией программы BeeFree, в рамках которой до конца 2017 года планируется перевести 50-70% сотрудников компании на систему частично удаленной работы, а также с переводом части функций поддержки бизнеса в объединенный центр обслуживания и центры компетенций.
«ВымпелКом» также планирует пересмотреть эффективность более чем 130 контрактов на офисную аренду по всем регионам России. В течение 2017 года компания проведет серию переговоров со своими арендодателями, направленных на получение более выгодных условий аренды. Взамен компания предложит арендодателям более долгосрочные контракты на аренду.
«ВымпелКом» также намерен продолжить реализацию программы по снижению стоимости аренды технологических позиций, стартовавшей в 2014 году.
По данным оператора, по итогам прошлого года компании удалось сократить среднюю стоимость технологической аренды на 7,5% на территории 78% филиалов, в том числе за счет использования различных вариантов сотрудничества, переезда с более дорогих позиций с сохранением качества сервисов и применения оптимальных технических решений.
Оптимизация уже принесла значительную экономию затрат на аренду. В текущем году компания намерена пересмотреть финансовую эффективность размещения базовых станций более чем по 7 тыс. технологических позиций. В случае отказа со стороны арендодателя от компромиссных условий, «ВымпелКом» пригрозил подбором альтернативных вариантов для размещения.
«ВымпелКом» полагает, что реализация стратегии компании по оптимизации затрат на офисную и технологическую аренду сделает этот рынок более конкурентным, прозрачным и экономически эффективным для всех участников. Такой подход будет выгоден для арендодателей, получающих более долгосрочное и стабильное сотрудничество с одним из крупнейших арендаторов страны. Это также отвечает интересам потребителей, поскольку оптимизация затрат компании на аренду позволит формировать еще более привлекательные предложения для клиентов «Билайна», - говорится в сообщении оператора.
Напомним, что в начале прошлого года «ВымпелКом» выставил на продажу два принадлежащих ему административных 3-этажных здания во Владивостоке, на которые фактически замкнута нынешняя система управления филиалом в Приморье. Речь идет о зданиях по ул. Верхнепортовая,70 (1,665 тыс. кв. м) и ул. Ладыгина,6 (3 тыс. кв. м). Тех самых зданиях, которые перешли в «наследство» оператору от поглощенной «Новой телефонной компании» (НТК). Однако в дальнейшем компания скорректировала свои планы и в настоящее время использует большую часть отведенных площадей по старой схеме. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», оператору не удалось найти баланс между ценой продажи и альтернативными вариантами офисной технологической аренды.
«ВымпелКом» начал трансформацию структуры и процессов еще год назад.
«Мы сокращаем количество управленческих уровней для ускорения принятия решений, исключаем дублирующие функции, диджитализируем бизнес-процессы. На качестве обслуживания клиентов это никак не отразится: сотрудников офисов продаж эти изменения не касаются. Один из проектов, связанных с проходящей трансформацией, называется BeeFREE. Он дает возможность работать удаленно, в режиме «хоум-офис», от 5% до 100% рабочего времени. Трудовая деятельность сотрудников «Билайна» – это результат, а не место, где мы присутствуем. С проникновением в нашу жизнь современных информационных технологий мы по-другому можем смотреть на подходы к организации процессов. Используя digital-технологии, сотрудники компании могут работать над задачей или проектом из любой точки мира. Главное - это результат, полученный вовремя», - поясняли в Приморском кластере оператора.
Конкуренты «ВымпелКома», опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог», отмечают, что используемая ими схема работы в Приморье на данном этапе не предполагает столь радикальных мер по оптимизации технологического процесса. «Конечно, любой бизнес-единице всегда хочется, чтобы ее затраты на аренду снижались. Но делать это в ущерб производственному процессу, тем более в телекоме, нужно крайне осторожно», - предупреждает еще один представитель «большой тройки».
Олег КЛИМЕНКО.
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