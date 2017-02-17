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В Приморье Зарубино замахнулось на зерно
Проект Дальневосточного зернового терминала, который группа «Сумма» реализует в порту Зарубино, начинает приобретать устойчивые очертания. Интерес к проекту уже проявляют инвесторы из Республики Корея, на очереди – Япония, трейдеры которой уже облизываются в предвкушении зернового потока из России.
Проект уже вошел в перечень заявок, поданных для участия в отборе инвестпроектов для включения в госпрограмму РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и оказания господдержки.
Схема территориального планирования в области федерального транспорта, утвержденная распоряжением правительства России от 26 января, предусматривает создание в порту Зарубино зернового терминала. Это основополагающий документ при реализации инфраструктурных проектов в морских портах.
Внесение изменений в схему территориального планирования позволит перейти к расширению порта и его пропускной способности, пояснил гендиректор АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК, реализует проект) Марат ШАЙДАЕВ.
«Дальний Восток и Сибирь имеют огромный потенциал роста в сфере производства зерна, реализация которого сдерживается недостаточно развитой инфраструктурой и нехваткой каналов сбыта. Этот потенциал составляет до 3 млн тонн к 2020 году и 5 млн тонн к 2030 году», - сказал Шайдаев, слова которого приводит пресс-служба «Суммы».
Проект реализуется на территории Хасанского района Приморского края, который относится к территории действия режима Свободного порта Владивосток, предусматривающего налоговые льготы и административные преференции.
До 2020 года будет реализован первый этап проекта, в рамках которого будет построен зерновой терминал мощностью 10 млн тонн в год с последующим поэтапным развитием до мощности 33,5 млн тонн в год.
Управление инвестпроектом осуществляет ООО «Дальневосточный зерновой терминал» (ДВЗТ) - 100%-е дочернее общество АО «Объединенная зерновая компания», которое было учреждено в 2016 году в соответствии с директивой правительства РФ.
В настоящее время подрядчик ОЗК - ООО «Морское строительство и технологии» («Морстройтехнология», Санкт-Петербург) - завершает первый этап разработки проектной документации ДВЗТ.
Досье "Золотого Рога": АО «Объединенная зерновая компания» создано 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Государству принадлежит 50% плюс одна акция компании. Вторым акционером является группа «Сумма», контролирующая ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток). В настоящее время перевалку зерна на Дальнем Востоке осуществляет именно ВМТП.
На прошлой неделе стало известно, что интерес к участию в проекте Дальневосточного зернового терминала проявляет Республика Корея.
Во время встречи с гендиректором ООО «Дальневосточный зерновой терминал» Александром ГОРДЕЕВЫМ генеральный консул Республики Корея во Владивостоке ЛИ Сок Пэ отметил высокую степень проработки проекта, абсолютную реалистичность его реализации и подтвердил заинтересованность Кореи в активном участии при строительстве терминала и осуществлении в будущем экспортно-импортных отгрузок через новый зерновой терминал.
Генконсул сообщил о своем намерении в ближайшее время довести до Министерства сельского хозяйства, Министерства экономики и Министерства финансов Республики Корея информацию о возможных перспективах развития двустороннего партнерства. Участники переговоров также договорились о проведении двусторонних встреч на регулярной основе.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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