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Бюджеты на обучение у компаний стали меньше
Бизнес-образование – барометр, чутко реагирующий на экономическую ситуацию в стране. В сегодняшних условиях особенно ценится практическая направленность образования. Участники рынка замечают возросший интерес слушателей к вопросам, связанным с управлением изменениями, риск-менеджментом и антикризисным управлением, пишут «Ведомости».
«В текущей экономической ситуации в российском бизнесе появилось множество новых рисков. В связи с этим перед бизнес-образованием стоит важная задача: проактивно смотреть на учебный план программы и уделять особое внимание темам, связанным с применением современных инструментов управления компаниями в динамично изменяющейся среде», - говорит Татьяна ГАРАНИНА, доцент кафедры финансов и учета Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ).
«Тенденции, которые мы наблюдаем в секторе корпоративного обучения, схожи с общими тенденциями на рынке. В общем и целом их можно охарактеризовать как переход от глобальности к адаптивности», – формулирует Александр ЧМЕЛЬ, профессор практики программ корпоративного обучения Московской школы управления «Сколково». По его словам, крупные корпорации и государственные структуры стали экономить на образовании, искать наиболее эффективные и экономные способы удовлетворения своих потребностей в развитии персонала. Прежний интерес к программам, ориентированным на завоевание глобального лидерства, смещается в сторону программ, нацеленных на повышение операционной эффективности, выживания бизнеса в условиях заданной реальности.
«Если рассуждать об актуальности тем, которые востребованы в кризис, то самый частый запрос – композиция или формирование команды с использованием соответствующей диагностики», – рассказывает Анастасия ЦЫМБАЛ, директор по продвижению и развитию бизнес-школы AMI.
Она подчеркивает, что теперь фокус сменился со сплоченности команды на ее эффективность, а также на знание членами команды сильных сторон друг друга в рабочем контексте.
«Все преподаватели программ Executive MBA в Высшей школе менеджмента СПбГУ имеют очень высокий уровень знаний, тем не менее мы считаем очень важным приглашение практиков из бизнеса для проведения либо гостевых лекций в рамках курсов, либо целых курсов», – констатирует Гаранина. Она поясняет, что ведущие руководители бизнеса делятся своим опытом и нестандартным подходом к решению различных ситуаций в управлении компаниями. В ВШМ СПбГУ считают, что международный опыт также очень важен для руководителей российских компаний.
«Важными навыками руководителей сегодня являются знания в области управления рисками и опыта работы в международных компаниях, которые позволяют российским компаниям получить конкурентные преимущества в современной динамически изменяющейся мировой экономике», – уверена Гаранина.
Чмель согласен: «Закономерно и то, что со стороны слушателей появился запрос и на освоение способов работы в условиях санкций, изучение опыта других стран, которые прошли через схожие проблемы».
«Самой востребованной программой переподготовки в прошлом году оказалась программа «Executive MBA – Стратегическое и корпоративное управление», ориентированная на первых лиц компаний, собственников бизнеса», – делится наблюдениями директор по маркетингу и развитию бизнес-школы «Мирбис» Федор ФЕДОРОВ. Среди коротких программ востребованными оказались курсы по лидерству, прогнозированию рынка, анализу больших данных и предпринимательству. Из отраслевых направлений вырос спрос на управление медицинским бизнесом и логистику. Менее востребованными курсами стали гостеприимство и строительство. «Это связано с тем, что кризис не прошел мимо отраслей», – считает Федоров.
«Бюджеты на обучение у компаний стали меньше, – отмечает Цымбал из AMI. – Однако те компании, которые до кризиса пользовались услугами школ, и сейчас продолжают это делать, хоть и с большой экономией».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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