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В Уссурийске появится еще один частный зоопарк
Кавалеровский район может лишиться своей изюминки и главной достопримечательности – горнореченского мини-зоопарка с его павлинами, страусами, рысью и кенгуру.
Дело в том, что собственники зоопарка – супруги Юрий и Екатерина ЗОТОВЫ – подумывают перебраться на постоянное место жительства в Уссурийск, где им обещают дать достаточно большой участок земли – 5 га. Этого хватит на создание большого зоопарка. А В Кавалерово власти уже полтора года существования мини-зоопарка в п. Горнореченском обещают дать дополнительно землю, но воз и ныне там. У Зотовых всего 20 соток земли, на которой стоит и их жилой дом, и вольеры с домиками для животных – рыси, кур, кроликов, павлинов, кенгуру, страусов. «Мы не можем здесь дальше развиваться, покупать новых животных, просто негде строить домики для животных и вольеры,- рассказала Катя ЗОТОВА.- Во-вторых, население района маленькое, посетителей, особенно зимой, недостаточно для самоокупаемости зоопарка. Февраль – вообще мертвый месяц. А у нас набраны в банках кредиты на покупку редких животных на 700 тыс. руб. Чем отдавать? Мы не можем работать себе в убыток.»
Зотовы хотят переезжать летом, после первого июня – Дня защиты детей. В этот день они попрощаются с кавалеровцами. Под Уссурийском они заново будут строить жилой дом для себя, а вольеры и домики для животных заберут с собой – они разборные. Жилой дом и ограду с участком в Горнореченском продадут.
В Уссурийске уже есть частный зоопарк, чуть меньше зотовского, но посетители от него не в восторге: грязно, животные вечно голодные. Нет экзотических животных, как у Зотовых. А плата за вход такая же, как у Зотовых – 200 руб. За полтора года существования кавалеровского мини-зоопарка его посетило 600 человек бесплатно – это дети-сироты из детских домов и школы-интерната, ветераны Вов и другие льготники.
«Наше терпение лопнуло,- поделилась Катя Зотова.- Мы не можем вечно вкладывать свои средства в дело, ничего не получая взамен…» Так что жители северов и Арсеньева до 1 июня имеют уникальную возможность увидеть последний раз в Кавалеровском районе редких, экзотических животных.
Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото автора.
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