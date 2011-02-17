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Александр Сударкин: "В Приморье потолок роста бизнеса может достигать 100% в год"
Компании региона за год могут вы расти на 60-70% только за счет мотивированных сотрудников. Такие перспективы по итогам своего двухнедельного рабочего визита во Владивосток отметил консультант Pucelik Consulting Group Александр Сударкин.
По словам специалиста, если на Западе первоклассные организации, работая с консалтинговыми компаниями, за год в среднем растут на 3-4%, то в Приморье потолок роста бизнеса может достигать 100%. Основной преградой создания мотивированного и продуктивного менеджмента, а значит и реализации потенциала организации, являются некоторые устоявшиеся привычки руководителей, которые остались с закрытого рынка.
«Представление, что в России нельзя создать эффективный и лояльный менеджмент – ошибочное, но не стоит забывать, что методы повышения мотивации сотрудников не работают, когда, к примеру, руководитель применяет публичную критику, не держит слова или показывает свою власть, используя мотивы страха. Сегодня похвала от начальства стала угрозой. Когда руководитель хвалит своего сотрудника, то подчиненный уже начинает думать, какую лишнюю работу на него спихнут»,- рассказывает Александр Сударкин.
Также бизнес-консультант отметил, что во Владивостоке в компаниях, которые делают очень качественный продукт, руководителю приходится прикладывать чрезмерные усилия, чтобы получать тот результат, который он хочет. Делегирование полномочий разгрузит руководителя, но для этого нужны продуктивные и мотивированные сотрудники, которых сначала нужно воспитать.
«Когда в стране юридические права начнут соблюдаться, рынок поменяется очень быстро. Сюда придут высококлассные компании, и конкуренция не даст неэффективному бизнесу жить», - подытожил Александр Сударкин.
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