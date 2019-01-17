"Вместе в цифровое будущее": стартовал VIII конкурс для журналистов и блогеров

«Ростелеком» и Ericsson объявляют о начале ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее», который проводится восьмой год подряд для представителей медиасферы. К участию приглашаются региональные журналисты и блогеры, пишущие о новых технологиях, инновационных разработках, трендах в ИТ-сфере.

В 2018 году дальневосточными журналистами на конкурс было заявлено 84 работы. В номинации «Печатная пресса» победа была присуждена Олегу Клименко (издательская компания «Золотой Рог», Владивосток). В номинации «Интернет-СМИ» – первое место у Ирины Мартыновой («РИИХ Сахамедиа», Якутск). В номинации «Радио и телевидение» победителем регионального этапа конкурса стала Анастасия Носкова (телекомпания «ОТВ», Южно-Сахалинск). Среди блогеров лучшим стал Евгений Ващенко из Владивостока.

«Конкурс подогревает журналистский интерес ко всему новому в IT-сфере и ежегодно привлекает все большее число участников. Мы видим, что они с удовольствием включаются в продвижение онлайн-сервисов, технологических трендов, BigData, интернета вещей, робототехники и технологий на основе 5G. За годы проведения конкурса мы создали площадку, где медиасфера и область информационных технологий выступают единым фронтом, и сформировали профессиональное сообщество, которое задает тренды в IT-журналистике», — отмечает директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные в СМИ и блогосфере с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года включительно, в номинациях:

- Печатная пресса,

- Радио и телевидение,

- Интернет-СМИ,

- Социальные медиа.

Компания Ericsson – партнер конкурса – предложила свою специальную номинацию «5G – платформа новых возможностей». Новшеством этого года станет также специальная номинация от «Ростелекома» – «Биометрия – путь к цифровой идентичности». В обе спецноминации будут приниматься работы от участников из всех категорий СМИ.

«Технология 5G станет основой Цифровой экономики, изменит наш подход к работе и общению и сформируeт новый образ жизни. 40% мирового населения будут жить в зоне действия сетей 5G к концу 2024 года. Конкурс «Вместе в цифровое будущее» – важная инициатива «Ростелеком» для развития профессионального сообщества и формирования знаний про технологии будущего», – комментирует вице-президент Ericsson по развитию бизнеса с Tele2 и «Ростелекомом» Зоран Лукович.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. Победителей в регионах определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

В состав жюри дальневосточного регионального этапа конкурса вошли

Галина Бочкарева, председатель Региональной общественной организации «Союз журналистов Республики Саха (Якутия)»;

Виктор Суханов, председатель Приморского регионального отделения «Союза журналистов России», член Общественной палаты Приморья;

Татьяна Дмитракова, редактор Дальневосточного филиала ФГБУ «Редакция «Российской газеты»;

Андрей Островский, главный редактор «Новой газеты во Владивостоке»;

Александр Логинов, вице-президент-директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»;

Любовь Алексеева, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в апреле 2019 года, а федерального – в июне. Победители конкурса отправятся в штаб-квартиру партнера конкурса – компании Ericsson.

Дальневосточные журналисты не раз становились победителями федерального этапа международного конкурса «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров. В 2018 году Олег Клименко из газеты «Золотой Рог» стал победителем в номинации «Печатная пресса», и, в числе других лауреатов конкурса, посетил штаб-квартиру Nokia в Финляндии. В 2017 в номинации «Социальные медиа» победил Евгений Ващенко и был награжден поездкой в Токио, где расположена штаб-квартира компании NEC – партнера конкурса-2017. В 2013 победительница в номинации «Радио» Оксана Тихонова («Маяк-FM», Хабаровск) посетила XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в Сочи.

Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

На фото: Победители VII международного конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее».