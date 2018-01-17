Бизнесменов защитят от мстительных силовиков

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Конституционный суд РФ запретил прокурорам произвольно возобновлять уголовные дела
Конституционный суд РФ запретил прокурорам произвольно возобновлять уголовное преследование граждан, если дело официально было прекращено. Возвращение к уголовным делам «по собственному желанию» сотрудников надзорного ведомства признано не соответствующим Конституции РФ, пишет «РГ».
В основу решения легла жалоба предпринимателя Максима БОНДАРЕНКО, который более 10 лет пытается добиться компенсации за неправомерное уголовное преследование. В 2000-е годы Бондаренко из успешного предпринимателя в одночасье превратился в фигуранта уголовного дела: его подозревали в мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем. Бизнес, разумеется, лопнул, но к 2009 году следователи так и не нашли доказательств вины своего подозреваемого. Бондаренко сначала оправдали, а в ходе пересмотра этого решения судьи и вовсе не нашли в его действиях состава преступления. Тогда бывший бизнесмен попытался воспользоваться своим конституционным правом на реабилитацию и возмещение вреда - и прокурор возобновил уголовное дело. Процесс реабилитации, с требованием которого невиновный дошел уже до Верховного суда РФ, был прекращен, в выплате 1,1 миллиона рублей материального вреда бывшему предпринимателю отказано. Полмиллиона рублей, израсходованные на адвоката, ему тоже не вернули - суд посчитал, что правомерность расходов в ходе уголовного судопроизводства не может быть рассмотрена в порядке гражданского судопроизводства.
По мнению Максима Бондаренко и его адвокатов, такое произвольное возобновление уголовного преследования в любой момент по желанию прокурора нарушает целый ряд положений Основного закона страны, в том числе ослабляет конституционные гарантии государственной и судебной защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Кроме того, такая практика не позволяет воспользоваться правом на возмещение государством «вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием органов государственной власти или их должностных лиц», гарантированного статьей 53 Конституции РФ.
- Я не считаю, что я боролся с системой, я боролся с произволом отдельных сотрудников правоохранительной системы, - заявил Максим Бондаренко перед судьями КС в ходе публичных слушаний. - Все, о чем я хочу попросить - чтобы на этом месте больше никогда не оказался ни один реабилитированный гражданин РФ. Я понимаю, что пройдут годы или даже десятилетия - все наладится. Но хотелось бы дожить.
По мнению представителей органов власти, принявших и подписавших оспариваемый нормативный акт, в деле Максима Бондаренко проблема - не в несовершенстве законодательства, в перекосах правоприменительной практики. Однако Конституционный суд с ними не согласился. Положения статьи 214 УПК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они позволяют прокурору «в течение неопределенного срока отменять вынесенное по реабилитирующим основаниям постановление о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования без предоставления лицу, в отношении которого оно вынесено, эффективных гарантий защиты от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования».
Федеральному законодателю надлежит урегулировать эту ситуацию. А до тех пор, пока новый порядок возобновления уже прекращенных уголовных дел не вступит в силу, действуют правила переходного периода, определенные КС РФ.
- Действует порядок, при котором по истечении одного года с момента прекращения уголовного дела дальнейшее его восстановление возможно только по постановлению судьи, - пояснил судья-докладчик Николай МЕЛЬНИКОВ. - До года действуют общие правила, которые предусмотрены УК РФ, после года - только через суд.
При этом судья отметил, что данный срок не является пресекательным, иначе станет невозможно привлекать к ответственности лиц, особенно виновных в тяжких преступлениях, по вновь открывшимся обстоятельствам. Поэтому возобновление уголовного дела возможно в течение всего срока давности, предусмотренного для того или иного вида преступлений, но только с санкции суда.
Отдельно КС указал, что в случае прекращения уголовного преследования «в любом случае прокурор, который надзирал за расследованием этого дела, обязан принести извинения, если вышестоящий прокурор своим приказом не определил иной порядок». Максиму Бондаренко за почти 10 лет мытарств и последующие почти 10 лет попыток реабилитации извинения принесены так и не были. Но теперь его дело подлежит пересмотру.
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