Скорую помощь Владивостока ждет тотальная проверка

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО в прошедшую пятницу на встрече с главными редакторами и журналистами приморских СМИ ответил на ряд острых вопросов, в числе которых был и вопрос о положении дел в службе скорой помощи региона.

Журналисты, в частности, рассказали о нескольких случаях, когда скорая приезжала к больным через много часов после вызова. Например, назывался случай, когда больной ждал медиков… 12 часов. И это во Владивостоке!

Губернатор сообщил, что новая команда самым серьезным образом возьмется за проблемы в краевой медицине. Так, с помощью федерального центра будет решаться проблема подготовки молодых кадров для медицины - край будет искать способы не только финансово поддерживать молодежь, но и приобретать для медиков, желающих ехать в регион, жилье. Что же касается ситуации в скорой помощи, то, по словам врио губернатора, эту службу скоро ждет большая проверка, после которой будут приняты меры по исправлению положения дел.