Компания из Владивостока займется переработкой рыбопродукции

ООО «Технотранс» (Владивосток) планирует организовать в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» производство и реализацию рыбной продукции из сырья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В рамках проекта предусмотрено приобретение рыболовецких судов для добычи местных биоресурсов, судна-рефрижератора ледового класса и перерабатывающих мини-заводов модульного типа. Ассортимент будет представлен рыбой-сырцом, икрой лососевых пород, кормами для животных и сырьем для фармакологических предприятий.

В дальнейшем инвестор рассчитывает перейти на производство консервов, вяленой рыбы, балыков и пресервов. Для размещения производства, состоящего из четырех предприятий глубокой переработки, выбран Олюторский район Камчатского края.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Технотранс» зарегистрировано в июле 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Единственным учредителем выступает Павел ЧУРКИН, бывший директор и совладелец ООО «Фарпост» (Владивосток).

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.