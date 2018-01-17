Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Компания из Владивостока займется переработкой рыбопродукции
ООО «Технотранс» (Владивосток) планирует организовать в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» производство и реализацию рыбной продукции из сырья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В рамках проекта предусмотрено приобретение рыболовецких судов для добычи местных биоресурсов, судна-рефрижератора ледового класса и перерабатывающих мини-заводов модульного типа. Ассортимент будет представлен рыбой-сырцом, икрой лососевых пород, кормами для животных и сырьем для фармакологических предприятий.
В дальнейшем инвестор рассчитывает перейти на производство консервов, вяленой рыбы, балыков и пресервов. Для размещения производства, состоящего из четырех предприятий глубокой переработки, выбран Олюторский район Камчатского края.
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Технотранс» зарегистрировано в июле 2013 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Единственным учредителем выступает Павел ЧУРКИН, бывший директор и совладелец ООО «Фарпост» (Владивосток).
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Компания из Владивостока займется переработкой рыбопродукции
- Франк пошел на краба
- "Такая база нужна нам самим"
- В Приморье в крабовое дело вложат 288,5 млн рублей
- Находкинскую БАМР возглавил соратник Сергея Дарькина
- "Квоты под киль" никто не отменит
- На новогоднем столе многих приморцев не будет красной икры
- Глубоководному крабу ломают клешни
- Краб хотят "разделать" по-новому
- Рыбаки Приморского края добыли 705 тысяч тонн водных биоресурсов
Новости раздела
- Бизнесменов защитят от мстительных силовиков
- Скорую помощь Владивостока ждет тотальная проверка
- Компания из Владивостока займется переработкой рыбопродукции
- В Приморье управдомов проверят на полиграфе
- В Приморье промышленное производство выросло почти на 20 процентов
- В Приморье в дело пошли скорлупа и жмых
- Международный аэропорт Владивосток увеличил пассажиропоток на 18%
- Франк пошел на краба
- "Такая база нужна нам самим"
- Во Владивостоке построят новый яхт-клуб и лодочную станцию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Олигархи выстраиваются в очередь, чтобы предать Президента
- Новые тарифы на услуги ЖКХ обожгут приморцев
- В Приморье ищут 230 новых специалистов на зарплату от 100 тыс. до 300 тысяч рублей
- Еще одна категория дальневосточников может претендовать на субсидируемые авиабилеты
- В Приморье в крабовое дело вложат 288,5 млн рублей
- Долги одного из ключевых предприятий Приморья достигли астрономической суммы
- В Хабаровском крае в 2018 году появятся новые государственные заказники
- Фармацевтическая промышленность в ДФО начнет развиваться с Приморья
- В 2018 году жителям Приморья компенсируют 133 млн рублей расходов по ипотеке
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики