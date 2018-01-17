В Приморье управдомов проверят на полиграфе

Изменения Жилищного кодекса вряд ли приведут к уходу с рынка недобросовестных игроков

Начало 2018 года ознаменовалось изменениями Жилищного кодекса. Ряд поправок ужесточил контроль над работами управляющих компаний многоквартирных домов, что в будущем должно привести к уходу с рынка недобросовестных игроков. Эксперты соглашаются: изменения приведут к сокращению количества управляющих компаний, но выиграет ли от этого рынок – остается открытым вопросом. Подробнее о новых правилах игры Деловой газетой «Золотой Рог» рассказали представители управляющих компаний Владивостока.

Вступившие в силу изменения Жилищного кодекса значительно упростили отказ жителей многоквартирных домов от услуг управляющей компании. Если ранее изъять дом из управления недобросовестной организации можно было исключительно в судебном порядке, то с 2018 года эта процедура может произойти по решению государственной жилищной инспекции (ГЖИ).

Проще не значит легче

Решение ГЖИ может лишить недобросовестную компанию как части домов, где она допустила грубые нарушения, так и всего жилого фонда, находящегося в ее управлении. Грубым будет считаться нарушение, повлекшее опасность для жизни и здоровья жильцов дома, а также умышленное злоупотребление.

«Я считаю, что упрощение процедуры отказа от услуг управляющей компании – необходимое изменение, – уверен председатель общественной организации «Единый центр развития ЖКХ» Роман ЕРШОВ. – Жители – собственники дома, и они сами должны решать, какая организация будет вести обслуживание. И если их не устраивает работа управляющей компании, процедура отказа от услуг должна быть максимально быстрой и понятной – не через суды и прокуратуру. При этом хотелось бы, чтобы и контролирующие органы не оставались в стороне от этого процесса. У нас нередки случаи, когда управляющая компания в случае недовольства жителей предъявляет поддельные документы (протоколы, договоры подряда и т.д.), но при этом не несет никакой ответственности. Здесь необходим более жесткий контроль».

Соглашается с экспертом и специалист по работе с населением управляющей компании «Эгершельд ДВ». «Во Владивостоке есть дом, который уже два года как пытается отказаться от услуг крупной управляющей компании. Жители провели два контрольных собрания, приглашали контролирующие органы, но дом до сих пор находится в ее управлении. То есть процедура перехода зависела не от собственников, а от государственных органов. Изменится ли это в 2018 году, не знаю. Ведь можно принять миллион документов и поправок, но, если не будет работающего механизма в цепочке собственник – управляющая компания - госорганы, все изменения останутся только на бумаге. Пока примеров эффективной работы такого механизма не было», – отметил представитель управляющей компании.

Участники рынка также благосклонно приняли поправки в Жилищном кодексе в части лицензирования управляющих компаний. В 2018 году, если в лицензии организации в течение шести месяцев не появилось ни одного дома под управлением, жилищная инспекция получит право обратиться в суд, который рассмотрит вопрос аннулирования такой лицензии. Эта поправка затронет многих – по результатам мониторинга проекта «Управдом», в России почти 10% всех управляющих компаний не имеют на балансе домов. Также закон ограничивает срок лицензии по управлению многоквартирным домом пятью годами.

«В этой поправке ничего плохого нет. У нас везде есть сроки, везде есть контроль, самое главное, чтобы он присутствовал не на бумаге. Если компания работала на рынке пять лет и не собирается уходить, ее не напугает процедура получения лицензии. Руководитель сдаст экзамен, пройдет переаттестацию. Я вообще считаю, что в сфере ЖКХ должны работать профессионалы, которые получают специальное образование. И тот факт, что ввели квалификационный аттестат, который теперь придется подтверждать каждые пять лет – будет способствовать развитию сферы ЖКХ», – считает Роман Ершов.

Зачистка коснется самых маленьких

Впрочем, если сами поправки вполне оправданы, их предназначение – очистить рынок от недобросовестных компаний – вызывает скепсис у представителей управляющих компаний.

«Как определить добросовестная компания или нет? Придраться можно к любой управляющей компании, и, к сожалению, в нашей сфере тоже существует такое явление, как потребительский рэкет. Увидел житель, что у него мусор в подъезде, не посмотрел договор, в котором прописано, что уборка проходит раз в сутки, написал акт с тремя соседями и отправил его в ГЖИ. А тот факт, что уборщица уже приходила и с утра убралась не будет никого волновать – управляющей компании придется платить штраф. Немало подобных ситуаций возникает и с вывозом мусора. Порой мусоровоз не может выполнить услугу, поскольку к мусорным бакам нельзя проехать из-за автомобилей жителей дома. А управляющая компания должна сделать все что угодно, лишь бы его вывезти – иначе штраф. И, к сожалению, у нас нет четкого механизма выявления нарушений – вызваны ли они объективными факторами, либо это намеренное злоупотребление», – поделился Ершов.

Эксперт также отметил, что подобные штрафные санкции бьют в первую очередь по маленьким управляющим компаниям, которые могут в целом неплохо справляться со своими обязанностями. А вот крупным игрокам этого рынка, у которых есть огромный финансовый ресурс, штраф за не вывезенный мусор можно платить хоть каждый день. Чем они нередко и злоупотребляют.

Сегодня во Владивостоке многие крупные компании ведут работу по дому только по заявкам, например, в случае аварии. И с ними тяжело бороться: у них, помимо финансового ресурса, есть и административный – контролирующие органы не реагируют на их нарушения должным образом. А мелкие компании сами уходят с рынка, и для этого были созданы условия еще до 2018 года. Например, с 1 июня 2017 года регионы установили нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, и жильцы должны оплачивать только эти нормативы. Превышение ложится на плечи управляющей компании или ТСЖ. Но население практически не платит – у людей тоже денег не прибавляется, а маленькие управляющие компании или ТСЖ просто не могут оплатить эти счета неплательщиков, у них нет резервных фондов.

«Так что недобросовестные крупные компании с рынка не уйдут, а мелких задавят дополнительные требования. Пожарная инспекция в этом году нас обрадовала – оказывается, управляющая компания должна делать поквартирный обход и инструктировать жителей дома. Получается, надо нанимать человека, который будет ходить по квартирам и проводить инструктаж? Другие госорганы требуют, чтобы мы предоставляли информацию о том, сколько людей проживает в доме, находящемся под нашим управлением. То есть, помимо инструктажа, наш представитель должен еще и узнать, сколько людей живет в каждой квартире? И таких требований очень много. В итоге мы придем к тому, что в городе будут работать три-четыре крупные компании, а остальных добьет бюрократия и экономика», - говорит представитель управляющей компании «Эгершельд ДВ».

Все в руках собственников

Эксперты считают, что рецепты от недобросовестных управляющих компаний есть, но для этого требуется активная позиция собственников.

«В сфере ЖКХ несоответствий достаточно, и изменения в Жилищном кодексе необходимы, но не того порядка, которые происходят сейчас. Требуется наладить понятный всем сторонам деятельности диалог между жителями, управляющими компаниями, ГЖИ, прокуратурой. Для этого нужен целый комплекс изменений, который затронет и гражданское законодательство, и уголовное. Сфера должна прийти к такому виду, когда жители решают все, а управляющая компания исполняет то, что прописано в условиях договора. Вот к этому надо стремиться. И для этого жителям домов тоже придется стать профессиональными собственниками, которые не игнорируют собрания и выстраивают конструктивный диалог с управляющей компанией. И когда люди поймут, что ни администрация, ни госорганы не должны за них ничего решать, активно включатся в этот процесс – непорядочным управляющим компаниям и ТСЖ (независимо от размеров) просто не останется места на рынке», - говорит председатель общественной организации «Единый центр развития ЖКХ» Роман Ершов.

Наталья КОМИССАРОВА.