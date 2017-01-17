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На помощь Лучегорскому разрезу пришел сын Ишаева
АО «Лучегорский угольный разрез» (ЛУР, входит в АО «Дальневосточная генерирующая компания, ДГК) под конец 2016 года смогло компенсировать отставание от плановой добычи угля за счет наращивания объемов производства со стороны подрядчика ООО «Петротрейд-М» на Нижне-Бикинском буроугольном месторождении. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», одним из совладельцев зарегистрированной в Москве компании является сын бывшего губернатора Хабаровского края и министра РФ по развитию Дальнего Востока Виктора ИШАЕВА Дмитрий ИШАЕВ.
На конец 2016 года отставание ЛУР по добыче угля составляло порядка 70-80 тыс. тонн при плане 4,7 млн тонн. При этом 2,7 млн тонн из них должен был добыть непосредственно разрез, еще 2 млн тонн - «Петротрейд-М».
«Ситуация связана с ухудшением горно-геологических условий работы, увеличением коэффициента вскрыши, а также старением оборудования. Перед руководством Лучегорского угольного разреза поставлена задача выйти на плановые цифры добычи по итогам 2016 года. Помочь в этом может ООО «Петротрейд-М», осуществляющее работы на участке «Северный» угольного месторождения. С его помощью ДГК видит возможность компенсировать эти отставания по бикинскому углю в общем балансе, а АО «ЛУР» - дополнительно снизить убытки за счет более низкой стоимости угля, добытого подрядчиком», - поясняла пресс-служба ДГК.
Досье "Золотого Рога": Дмитрий Ишаев с 1998 по 2000 гг. работал советником НК «Роснефть» (в настоящее время вице-президентом «Роснефти» по координации проектов на Дальнем Востоке работает его отец Виктор Ишаев). ООО «Петротрейд-М» (Москва) образовано в 2005 году. Основной вид деятельности - добыча и обогащение угля и антрацита. Принадлежит трем физлицам - Вадиму ЗАКУ, Олегу ЛАМНЕВУ (по 44,5%) и Дмитрию Ишаеву (11%). Эти же партнеры контролируют ООО «Восток-М» (Москва): Дмитрию Ишаеву принадлежит 34%, Вадиму Заку и Олегу Ламневу - по 33%. Дмитрий Ишаев также контролирует хабаровские ООО «Дальнефтетрейд», «Дальвостоктрейд» и ООО «Экспотрейд».
Производственная программа АО «ЛУР» предусматривает в 2017-2018 годах стабилизацию добычи в том объеме, который необходим для несения нагрузок Приморской ГРЭС (порядка 4,5-5 млн тонн в год бикинского угля).
К 2019 году компания планирует завершить разработку участка «Северный». «Вместо него в планах компании начало работ на перспективном участке «Центральный», однако сделать это можно будет только при условии привлечения источников финансирования для закупки техники и ввода новых мощностей на разрезе», - поясняла ДГК.
На сегодняшний день ДГК не может субсидировать разрез ввиду того, что сама закрывает убытки.
«Компания рассматривает возможность привлечения сторонних источников финансирования. Сейчас этой проблемой озадачены наши материнские компании - ПАО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро», - отмечал заместитель гендиректора ДГК по ресурсам Михаил ЛУЩИКОВ.
Досье "Золотого Рога": ДГК (входит в холдинг «РАО ЭС Востока») - крупнейший участник энергорынка Дальнего Востока, производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг региона. Производственная мощность АО «Лучегорский угольный разрез» составляет 5 млн тонн угля в год. Предприятие является основным поставщиком угля для Приморской ГРЭС, которая вырабатывает половину объема электроэнергии, потребляемой в Приморском крае.
Напомним, что в октябре 2016 года «РАО ЭС Востока» было вынуждено сменить директора Лучегорского угольного разреза после протестов из-за увольнений работников. В итоге предыдущий руководитель АО «ЛУР» Владимир ПОНОМАРЕНКО подал в отставку по собственному желанию, ему на смену пришел Александр БУДАЕВ, ранее занимавший должность гендиректора ОАО «Восточная транспортно-энергетическая компания» (входит в холдинг «РАО ЭС Востока»).
Смена руководства разреза последовала за тем, как работники ЛУР объявили 11 октября голодовку из-за сокращений и невыплаты премий. На следующий день, после обсуждения проблемы согласительной комиссией с руководством предприятия, голодовка была прекращена. В акции участвовали 126 человек. Они требовали остановить сокращение штата и зарплаты на предприятии. По данным профсоюза предприятия, с сентября 2015 года работы лишились 400 сотрудников, у оставшихся существенно снизилась зарплата.
Пресс-служба администрации Приморья сообщала, что в марте следующего года будет пересмотрена финансовая модель предприятия.
Олег КЛИМЕНКО.
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Молодцы, что пришли. Хоть порядок сейчас наведут и лодырей выгонят. А то привыкли "в носу ковырять" и зарплату получать неплохую.