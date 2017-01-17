Иваси еще не нагуляла жир

Рыбаки Приморья прогнозируют рост объемов вылова «странной рыбы»

Приморские рыбопромышленники могут быть довольны итогами прошлого года. Согласно данным краевого департамента рыбного хозяйства, местные рыбаки в 2016 году выловили 830 тыс. тонн морских биоресурсов, что на 13% превышает показатели 2015 года. Увеличился объем добычи минтая, сельди, кальмара. Кроме того, в прошлом году к берегам Дальнего Востока вернулась сардина иваси и был возобновлен промысел скумбрии, что также отразилось на общих объемах вылова, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По словам экспертов краевого департамента, помимо возобновления промысла иваси и скумбрии росту вылова в 2016 году способствовали увеличение квот добычи относительно 2015 года (на 11 тыс. тонн), благоприятная промысловая и погодная обстановка на промысле минтая и сельди в Охотском море, хорошая организация промысла сельди в Западно-Беринговоморской подзоне и кальмара в Северо-Курильской зоне, а также хорошие подходы горбуши на севере Приморья.

Лосось на пике подъема

Как скромно отмечают сами рыбодобывающие компании, озвученный результат - не такой уж значительный, однако уже сейчас можно говорить о том, что дальше - больше. При этом на работу рыбодобывающих компаний напрямую не влияют ни режим свободного порта, ни ТОРы.

- Все это здесь ни при чем, так как эти компании сегодня не являются резидентами, - комментирует президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ. – Тенденция увеличения объемов вылова морских биоресурсов отмечается сегодня по всей стране. На это влияет несколько факторов, и в первую очередь – природные условия. Вылов зависит от погоды, от ледовой обстановки, от состояния сырьевой базы. Последняя в 2016 году пребывала в отличном состоянии, что и позволило рыбакам с подачи ученых увеличить объемы вылова. То есть объемы квот на каждую компанию увеличились естественным путем, а в интересах рыбаков – освоить квоты больше чем на 50%, ведь иначе этих квот можно лишиться.

По словам Мартынова, минтай и лосось в 2016 году были на пике подъема.

- В этом году в Приморье была очень успешная лососевая путина, - добавил Мартынов. - Приморские рыбаки выловили около 4 тыс. тонн лосося, хотя в обычное время, да и то в лучшие годы, вылавливали всего около 1,5 тыс. тонн. Для Приморья это исторический максимум!

Большие надежды рыбаки возлагают на иваси и скумбрию, лов которой возобновился в 2016 году.

- Иваси только-только начала подходить к берегам Дальнего Востока, - отметил президент АРПП. - Дальше - больше! Как мы знаем, у этой рыбы довольно странный характер: она подходит к нашим берегам на 20-25 лет, а потом уходит лет на 30. Так что в следующие годы можно прогнозировать еще больший рост объемов вылова.

Удержать сайру

В 2016 году приморскими рыбаками было выловлено всего 7 тыс. тонн сайры, что значительно меньше, чем в 2015 году. По словам Мартынова, единственная проблема, сопряженная с возвращением иваси к дальневосточным берегам, связана с тем, что у иваси и сайры одна кормовая база.

- Это значит, что чем больше в наших водах будет иваси, тем меньше будет сайры, - добавил Мартынов. – И рыбакам, чтобы сохранить объемы вылова сайры, придется придумывать новые схемы. В этом году такую схему применили в компании «Доброфлот»: рыбаки компании отправились за пределы исключительной экономической зоны и закупились сайрой в Японии и Тайвани. Это не понравилось таможне, которая пропустила только законсервированный товар, но не пропустила все, что было переработано в «тушку» (рыба без хвоста, головы и кишок). Однако мы, как представители рыбодобывающих компаний, уверены в своей правоте. Нас поддержал департамент рыбного хозяйства Приморья и даже полпред президента Юрий ТРУТНЕВ. Так что мы будем отстаивать свою схему: нельзя, чтобы рынок остался без необходимого объема сайры.

Как отметили в компании «Доброфлот», сайры в 2016 году действительно было выловлено существенно меньше, чем в 2015-м.

- Обозначился существенный недолов по сайре, - прокомментировал руководитель направления с/м рыбопродукции ГК «Доброфлот» Владимир ШМАРОВОЗ. - В целом добыча рыбы судами нашей компании постоянно увеличивается, расширяется ассортимент производимой продукции в том числе за счет освоения новых неодуемых (для которых не устанавливается общий допустимый улов) видов водных биоресурсов. Режим свободного порта и ТОРы на эти показатели действительно не влияют: у нас свои порты, своя береговая инфраструктура, свои холодильники.

Как отметил Владимир Шмаровоз, проблемы в рыбной отрасли в 2016 году были одни и те же, как и у большинства рыболовных компаний.

- Это излишние бюрократические препоны, барьеры со стороны контрольных и надзорных органов, зачастую наносящие непоправимый вред и ущерб репутации и хозяйственной деятельности как отдельных компаний, так и отрасли в целом, приводящие к временным и финансовым потерям, потере в производительности, - считает эксперт. - Как следствие - отток капитала из отрасли, деградация отрасли в целом. Что, в свою очередь, приводит к дополнительным издержкам и затратам, влияющим на конечную стоимость социально значимых товаров для конечного потребителя. В кризис увеличение стоимости социально значимых товаров негативно отражается на настроениях населения, особенно его социально незащищенных групп.

Становление иваси

Сардина иваси в 2016 году была самой востребованной рыбой рынка: попробовать вернувшуюся из акваторий дальних стран сельдь стремилась вся страна. Первой на промысел иваси в минувшем году вышла ГК «Доброфлот».

- Продукт более чем востребован, все объемы реализовывались с колес, - отметил Владимир Шмаровоз. - Качество продукции было вне конкуренции, так как мы единственные, кто производил готовую продукцию из парного сырца непосредственно на плавбазе в море в районе промысла. В первые дни продаж на центральной ярмарке покупатели выстраивались в огромной очереди за продукцией, приходилось ограничивать продажу пресервов сардины иваси не более 3 банок в руки. Большинство объемов продавали еще до подходов в родной порт буквально за день после старта продаж. Многим регионам, к сожалению, не хватило продукции.

Однако среди потребителей были и те, кто пробовал иваси впервые и отмечал, что сельдь слишком соленая. У экспертов на этот счет есть доходчивое объяснение.

- Иваси в этом году перерабатывали по советским гостам - новые еще просто не изобрели и не одобрили, - прокомментировал Георгий Мартынов. - Ведь никто не знал, что иваси подойдет к нашим берегам в 2016 году. Советский метод переработки прост: вода, лавровый лист, соль 6%. Использование консервантов, к которым так привыкли современные потребители и которые заметно корректируют вкус, в этом госте запрещено. Возможно, поэтому рыба показалась населению слишком соленой. Однако для того, чтобы изменить гост, необходимо от 7 месяцев до года. Сейчас этот процесс идет, проводятся исследования. Иными словами - идет период становления нового продукта. Так что в 2017 году иваси будет другой.

Экспорт - в рост

По данным Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), экспорт рыбы, ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных, добытых рыбопромысловыми судами края и экспортированных в зарубежные государства, за 11 месяцев 2016 года составил 503,8 тыс. тонн и вырос к уровню 11 месяцев 2015 года на 13%, в стоимостном выражении – $849,4 млн (рост на 12%), в основном за счет увеличения поставок на экспорт рыбы мороженой (на $76,3 млн, или на 13,2%). Проданные за рубеж рыба и морепродукты составили 42,5% всего объема экспортируемой продукции в стоимостном выражении.

Приморье, как экспортер, работает в основном со странами дальнего зарубежья. Главными торговыми партнерами по объему экспортных продаж приморской рыбопродукции по-прежнему остаются Китай (занимающий 56% в стоимостном объеме экспорта в период 11 месяцев 2016 года) и Республика Корея (33,6%).

Экспорт свежемороженой рыбы традиционно ориентирован на азиатские страны – Японию, Китай, Республику Корея. Наиболее приоритетными из рыбопродукции на международном рынке остаются минтай (44,7% общей стоимости свежемороженой рыбы), лососевые (20,4%) и сельдь (5,9%). Незначительные объемы экспорта приходятся на треску, палтус, камбалу.

Филе рыбное (4% в стоимостном объеме экспорта) направляют в Республику Корея и Германию. Рыбные деликатесы (икру, печень, молоки) предпочитают такие страны, как Япония, Республика Корея, Китай, данная группа товаров занимает 10,8% от общей стоимости экспорта. Моллюски (2,8%) экспортируются в эти же страны, а также в Нидерланды. Страны Азии и Европы (в основном Китай и Республика Корея) покупают ракообразных (15,4% в стоимостном объеме экспорта рыбы и морепродуктов).

А вот иваси и скумбрию в 2016 году за рубеж не продавали. Вся эта рыба поступила на внутренний рынок.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.