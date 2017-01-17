Выше объемы и меньше пыли

«Восточно-Уральский терминал» из года в год совершенствует технологию перевалки за счет мер, направленных на охрану окружающей среды и труда

По результатам работы в прошлом году находкинская стивидорная компания ООО «Восточно-Уральский терминал» (ВУТ) переработала на экспорт 4 млн 128 тысяч тонн каменного угля. Это на 12% больше по отношению к предыдущему году. Отгружено 125 судов в страны АТР. Выгружено 58,6 тыс. вагонов, что выше уровня 2015 года на 9,5%, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

За счет чего трудовому коллективу угольного порта в нынешнее непростое время из года в год удается стабильно наращивать производственные показатели?

Модернизация – залог успеха

Слагаемых, из которых складывается успех стивидоров, несколько. Прежде всего, это чёткое выполнение обязательств тремя основными контрагентами по долгосрочным контрактам поставок угля. Второе важное условие – последовательное техническое перевооружение терминала, в рамках которого регулярно приобретается современное технологическое оборудование и перегрузочная спецтехника. К примеру, за последние полгода терминал купил топливозаправщик, поливомоечную машину для влажной уборки территории. На днях получили четыре новых немецких мобильных перегружателя Sennebogen с объемом ковша девять кубометров. В ближайшее время они будут собраны и введены в эксплуатацию. Выгружаются на склад компании два погрузчика марки Volvo с объемом ковша 16 кубометров, которых пока что нет ни у кого из приморских стивидоров. Да и в России немногие могут похвастать такими современными и мощными машинами.

Согласно заключенному контракту, примерно через два месяца в Находку прибудут два новеньких гусеничных бульдозера Liebherr с отвалом лопаты в 10 и 22 кубометра. Пришли и уже работают в трюмах два гусеничных бульдозера САТ. Проведена реконструкция конвейерных линий. Всё это в совокупности позволяет значительно улучшить пропускную способность угольного порта и поднять объемы перевалки на качественно новый уровень.

- Самое главное, чего мы добиваемся все эти годы, - создать не только современный по всем показателям угольный терминал, но и вырастить крепкую команду профессионалов и единомышленников, которые постоянно были бы недовольны своими результатами работы, техникой, а может, и руководством. А это значит, что коллектив никогда не должен останавливаться на достигнутом, - подчеркнул генеральный директор ООО «ВУТ» Сергей ВОСТРИКОВ. - Всегда нужно быть в поиске, стремиться к совершенству, к лучшим условиям труда и новым производственным вершинам. Только таким образом можно ставить новые рекорды. Изначально терминал мог перерабатывать примерно 750-800 тыс. тонн угля в год. Это было пределом. Общими усилиями за каких-то шесть лет мы смогли кардинально переломить ситуацию. В 2013 году удалось выйти на результат уже 1 млн тонн, в 2014-м отправили на экспорт почти три миллиона тонн, в 2015-м – 3,7 млн, а по итогам прошлого года переработали 4,1 млн тонн. При нынешнем техническом вооружении угольного порта есть возможность увеличить эти показатели как минимум вдвое. Рост объемов производства отражается на благосостоянии трудового коллектива. Скажем, шесть лет назад докер-механизатор получал в среднем в месяц 13 тыс. рублей, а начальник смены - 25 тыс. Сегодня эти суммы выросли соответственно до 73-75 и 100-110 тыс. рублей. Нам удалось создать такую команду, которая может и желает работать на конечный результат.

Основной поток груза от причалов терминала уходит в страны Юго-Восточной Азии. Прежде всего, это морские порты Южной Кореи. Страна утренней свежести потребляет примерно 40% объёмов ООО «ВУТ». Около 30% стабильно забирает Япония, 20% идет в Китай, остальные 10% поставляются в Индонезию, Филиппины, Таиланд и Вьетнам. Поднебесная традиционно импортирует очень много угля. И не только с целью удовлетворения своих потребностей, но и - перепродажи его в другие страны. В целом же, потребности Азиатско-Тихоокеанского региона в твердом топливе из года в год только растут.

Качество – главный козырь

ООО «ВУТ» переваливает каменный уголь исключительно высокоэнергетических марок, из которого за границей вырабатываются различные энергетические продукты, либо он направляется на сталелитейное производство. Поэтому уголь должен не только соответствовать оговоренной контрактом фракции, но и не иметь посторонних примесей и предметов. На терминале организовано несколько степеней очистки. Прежде всего, это стопроцентная механическая очистка и магнитная сепарация всего груза. Для надежности этого способа недавно стивидоры увеличили мощность магнитных сепараторов и уменьшили размер скрининговых решеток. Высокое качество угля – одно из главных условий контракта. И компания старается безукоризненно выполнять его.

Экология – вопрос дня

В конце прошлого года к генеральному директору ООО «ВУТ» Сергею Вострикову обратилась с письмом инициативная группа «Юные патриоты» из числа учащихся старших классов средней школы №18, что в микрорайоне Врангель. Во главе с координаторами группы, директором школы Ириной ФОМИНОЙ, учителем географии Еленой ОСТЕЕВОЙ, учителем истории и обществознания Татьяной АЛЮНИНОЙ, ребята занимаются социальным проектом «Нет угольной пыли. Витамины круглый год – да!», который разработан в рамках XVII Всероссийской акции «Я - гражданин России». Его цель - исследование проблемы загрязнения Врангеля угольной пылью. Изучив экологическую обстановку в поселке и общественное мнение, они сделали фотографии, как угольная пыль оседает на территории спального района, попытались установить, какой вред она наносит людям, животным и окружающей среде.

«Мы живем в поселке и видим, что уголь перегружается здесь открытым способом. В сухую ветреную погоду пыль от него разносится черной тучей. Понятно, ваша компания выполняет важное дело. Но мы хотим напомнить, что 2017 год объявлен Годом экологии. Убедительно просим создать на терминале условия для перевалки угля закрытым способом, что позволит максимально снизить уровень загрязнения поселка», - говорится в письме. Аналогичные послания направлены в краевой парламент непосредственно председателю комиссии по социальной политике и защите прав граждан Игорю ЧЕРЕМИСУ, а также председателю комитета по экологии и окружающей среде Госдумы Ольге ТИМОФЕЕВОЙ.

В минувшую пятницу Сергей Востриков принял у себя инициативную группу во главе с Татьяной Алюниной. В непринужденной обстановке за соком и сладостями он вкратце рассказал о том, что делается на терминале для улучшения экологической обстановки. Ребята с интересом узнали, что ООО «ВУТ» является единственной в Приморском крае стивидорной компанией, которая основную долю твердого топлива хранит в закрытых складах, и только 15-17% угля находится на открытых площадках.

Что такое закрытый способ переработки? Уголь из вагонов выгружается на передаточную зону открытой грузовой площадки. Затем по закрытым транспортным галереям перемещается либо на хранение в крытые склады, либо с помощью судопогрузочных машин отправляется в трюм судна через специальный рукав. Такой способ в несколько раз уменьшает попадание угольной пыли в атмосферу и море.

Наравне с этим компания из года в год совершенствует технологию перевалки за счет мер, направленных на охрану окружающей среды и труда. В частности, приобретена и эксплуатируется мобильная водяная помпа для увлажнения территории. Установлена система пылеподавления (орошения вагонов) в здании вагоноразгрузочной галереи. Работает система пылеподавления на конвейерных лентах и в центральной пересыпной станции. Установлена система орошения площадки для временного хранения угля. Приобретена и используется на зачистке территории поливомоечная машина на базе КАМАЗа. Регулярно проводится производственный экоаналитический контроль за источниками загрязнения, в частности ведется отбор проб ливневых сточных вод и морской воды в акватории, где работает терминал. Силами сотрудников аккредитованной лаборатории проводятся исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах. Кроме того, постоянно закупаются спецодежда и средства индивидуальной защиты органов дыхания сотрудников. Разработан проект предельно допустимых выбросов в окружающую среду. Получено постановление главного государственного санитарного врача России об установлении размера санитарно-защитной зоны ООО «ВУТ» на территории Находки - не менее 500 метров от границы территории промышленной площадки во всех направлениях.

- Перевалка угля – не производство колбасы. Как ни старайся, пыль все равно где-то просочится. Но мы, как видите, стараемся делать всё возможное для улучшения экологической обстановки. В нынешнем году планируем приобрести генератор водяного тумана с целью пылеподавления на промышленной площадке в зимнее время, установить ветропылезащитные экраны для защиты от пыли прилегающих территорий. Компания имеет все разрешительные документы на осуществление деятельности по перевалке угля и, повторюсь, принимает необходимые меры по охране окружающей среды. Как-то я побывал в командировке в одной из японских стивидорных компаний, работающих с углем, и услышал там интересную фразу: «Лучше пусть будет грязь на сапогах, чем пыль в легких». Мне она очень понравилась, мы взяли ее на вооружение и стараемся следовать этой истине. Хотя затраты на экологические мероприятия приходится нести немалые. Только снежная пушка стоит от четырех до шести миллионов рублей. В прошлом году вдобавок ко всему построили новую ливневую канализацию на терминале, которая обошлась в 18 млн. Но здоровье людей для нас важнее всего, - подчеркнул Сергей Востриков.

Грамотно и мудро здесь выстроена и социальная политика. Администрация создала для коллектива все условия, чтобы люди не только работали с полной отдачей, но и росли профессионально. Многие сотрудники с помощью терминала получают высшее и среднеспециальное образование, проходят курсы повышения квалификации. Для удобства иногородних каждый день автобус терминала бесплатно доставляет на работу и обратно жителей Партизанска и других населенных пунктов на этом отрезке пути. Терминал не остается в стороне от жизни приморцев, оказывая посильную спонсорскую помощь учреждениям здравоохранения Врангеля, Находки и Владивостока. Так, недавно на его деньги был приобретен для врангелевцев стоматологический кабинет.

- Через два месяца планируем приступить к модернизации железнодорожного хозяйства, что позволит разгрузить железнодорожные пути станции Находка-Восточная, улучшить работу терминала и значительно увеличить грузооборот по отношению к предыдущему году, - сказал в завершение собеседник.

Владимир ПАНТЮХОВ.