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Продукция курильского рыбокомбината "Островной" вновь появится на "большой земле"
На минувшей неделе транспортный рефрижератор «Бухта Наталии» доставил во Владивосток с Шикотана почти 800 тонн консервов сайры и скумбрии.
За этим рядовым, казалось бы, рейсом стоит огромная работа по финансовому оздоровлению известного на всю страну рыбокомбината «Островной». Выправить ситуацию на проблемном предприятии удалось благодаря сотрудничеству инвестора – ООО «Курильский Универсальный Комплекс» - с компаниями «Интеррыбфлот» и «Поларис», обеспечившими стабильные поставки сырья на Шикотан и вывоз готовой продукции, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Весной прошлого года во время «прямой линии» с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ сотрудники рыбообрабатывающего комбината «Островной» пожаловались главе государства на плачевную ситуацию, в которой оказалось предприятие с многолетней историей. Из-за хронических задержек зарплаты и перебоев с поставками сырья люди не могли ни нормально трудиться, ни покинуть Шикотан. После вмешательства Владимира Путина бывшие менеджеры предприятия и сахалинские чиновники понесли наказание, однако дальнейшая судьба «Островного» оставалась неопределенной...
К счастью, нашелся инвестор, который за короткий срок буквально вдохнул новую жизнь в «Островной», - им стал «Курильский Универсальный Комплекс». После смены собственника на рыбокомбинате были выплачены все задолженности по налогам и заработной плате, решены проблемы с поставщиками и подрядчиками. Заново выстроив коммерческие процессы, новое руководство «Островного» решило важные социальные задачи: жители Шикотана и приезжие специалисты получили стабильную работу, а остальные россияне – возможность лакомиться уже полюбившимися им рыбными консервами с Курильских островов.
- Продукция, доставленная сегодня во Владивосток, изготовлена по ГОСТам из сырья очень высокого качества, добытого в ходе сайровой путины 2016 года. Вскоре планируем наладить поставки консервов из сельди и минтая, а также освоить новые объекты переработки – достойно встретить подход сельди иваси в наши воды, - сообщил новый гендиректор рыбокомбината «Островной» Михаил ЗАЙЦЕВ.
Как уточнил руководитель «Островного», полноценную работу комбината восстановили два месяца назад. Сейчас на нем работают более 200 человек, в ближайшее время к ним присоединятся еще 40 новых сотрудников с «большой земли». Это позволит перейти на работу в две смены.
- Новый инвестор – «Курильский универсальный комплекс» - предложил нам сотрудничество в возобновлении работы комбината «Островной», и мы без доли сомнения согласились помочь важному для страны предприятию, - говорит коммерческий директор компании «Интеррыбфлот» Дмитрий ФИЩУК. – В середине 2016 года мы совместно с ООО «Поларис» начали первые поставки сырья на комбинат, и вот первая партия консервов доставлена во Владивосток.
Сегодня «Интеррыбфлот» и «Поларис» являются основными поставщиками сырья на «Островной» и транспортировщиками готовой продукции потребителям. Партнеры уже поставили комбинату около 1300 тонн сырья — это скумбрия, вернувшаяся к нашим берегам всего пару лет назад, а также кальмар и иваси. По словам заместителя директора по безопасности мореплавания ООО «Поларис» Валерия ШЕКУРОВА, в компании надеются на долгосрочное сотрудничество с «Островным» и готовы к наращиванию объемов поставок сырья и готовых консервов.
- Переход занял всего четыре дня, хотя по пути во Владивосток судно попало в суровый шторм. Команда и капитан ТР «Бухта Наталии» – это профессионалы с опытом работы в Охотском и Беринговом морях, - рассказал Валерий Шекуров о первом рейсе судна в столицу Приморья.
Выгрузка 2,5 млн банок с консервированной сайрой и скумбрией заняла около полутора суток. После этого продукция по железной дороге отправилась из Владивостока в Сибирь и Европейскую часть России, и уже через три недели свежие консервы с «Островного» окажутся на прилавках магазинов центральных регионов РФ, Урала и Сибири. Часть продукции будет реализована в Приморье. А тем временем «Бухта Наталии», взяв на борт все необходимое для обеспечения «Островного», на днях возьмет курс обратно на Шикотан.
Учитывая время доставки груза из Малокурильска во Владивосток и погрузочно-разгрузочных операций, судно способно ежемесячно совершать не менее двух рейсов туда-обратно. Для нынешних масштабов производства на «Островном» этого вполне достаточно, однако у инвестора есть большие планы по развитию рыбопереработки.
По словам директора комбината Михаила Зайцева, в перспективе рост объемов поставок и переработки сырья на Шикотане будет колоссальным: «Курильский Универсальный Комплекс» намерен построить на острове четыре новых завода – два морозильных, рыбомучной и консервный. Существующий рыбокомбинат «Островной» ожидает полная реконструкция, включая замену оборудования и укрепление причалов – переговоры с подрядчиками и производителями самого современного зарубежного оборудования для переработки рыбы уже ведутся. А значит, новая жизнь «Островного» только начинается!
Артем СТРОГИН.
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