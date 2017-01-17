В Приморье Большому Камню добавят нефтехимии

Проекты в Приморье могут стать первым примером успешного российского сотрудничества с Китаем в переработке сырья

«Роснефть» продолжает развивать нефтехимическое направление в Приморье: вслед за перманентно перезагружаемым Восточным нефтехимическим комплексом (ВНХК) на повестку дня выходит чуть менее амбициозный проект под Большим Камнем, пишет Деловая газета "Золотой Рог". В партнерстве с китайской национальной химической корпорацией (ChemChina) российская компания планирует строительство завода и запуск на нем производства полимерных покрытий и красок ежегодной мощностью до 50 тыс. тонн продукции. Но за сухими техническими параметрами теряется вопрос, волнующий всех приморцев: насколько удастся совместить технологический прогресс с минимизацией воздействия на окружающую среду?

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в середине декабря российская компания подписала с китайской ChemChina соглашение о создании совместного предприятия в ТОР «Большой Камень». Оно займется строительством завода и производством полимерных покрытий и красок ежегодной мощностью до 50 тыс. тонн продукции.

Предполагается, что предприятие станет крупнейшим по выпуску специальных морских и арктических судовых покрытий и лидером данного сегмента. Продукция с завода будет применяться в работе близлежащего судостроительного комплекса «Звезда», который будет строить суда арктического класса для транспортировки углеводородов. Специально под проект «Роснефть» и ChemChina создадут рабочую группу для разработки новых полимерных покрытий морских судов различного класса, в том числе арктического.

Опять Nomura

Отметим, что план перспективного развития ТОР «Большой Камень» будет разрабатывать японская консалтинговая компания «Исследовательский институт Номура» (Nomura Research Institute, входит в Nomura Group), известная разработкой проекта Дальневосточного рыбного кластера, за разработку которого Приморье заплатило Московскому филиалу института 28 млн рублей. В итоге проект вряд ли будет реализован на практике, а к его разработчикам эксперты предъявили массу претензий.

«Отдельное направление работы связано с изучением инвесторов. Будет определен профиль целевых резидентов ТОР, планируется оценить экономический эффект от их деятельности и окупаемость государственных инвестиций, направляемых на создание и развитие ТОР. Перспективный план будет отражать отличительные особенности ТОР в сравнении с аналогичными в Российской Федерации, подчеркивать уникальность ТОР и ее конкурентные преимущества, показывать наличие делового спроса (заинтересованности) у потенциальных инвесторов в создаваемой ТОР, а также рыночного спроса на выпускаемую или планируемую к выпуску продукцию», - поясняло ранее Минвостокразвития.

Успеет ли Nomura изучить инвесторов и какие рекомендации даст по их профилю – вопрос в пустоту. Скорее всего, японцы ограничатся очередным поверхностным заключением без учета каких-либо персоналий.

Досье "Золотого Рога": Nomura Research Institute - ведущий японский аналитический центр по вопросам экономики, основан в 1965 году. Подразделения института оказывают консультационные услуги правительственным и частным предприятиям в области промышленной политики и территориального развития. Институт оказывает поддержку японским и азиатским предприятиям в развитии их бизнеса на российском рынке, а также российским клиентам - в деле улучшения инвестиционного климата в стране и повышения жизнеспособности инвестиционных проектов. Проекты, в которых участвовал NRI, - прибрежный городской центр Токио, проект «Манхэттен» в районе Маруноути, город медицинской промышленности Кобэ (медицинский кластер), «морской рай Хаккэйдзима» (парк развлечений), выставочный комплекс в Аити и другие объекты в Японии, Корее, Тайване, Китае. Институт, в частности, проводил исследования Транссибирской магистрали с точки зрения глобальной торговли, снижения сроков доставки грузов в Европу из Азии.

Отметим, что в России уже есть опыт привлечения китайских инвесторов в ТОР. В апреле прошлого года в городе Набережные Челны (Татарстан) открылся завод по выпуску холодильников. Китайская Haier инвестировала в него около $50 млн. В настоящее время Haier выбирает в Челнах площадку для выпуска стиральных машин.

Из Японии дохнуло газохимией и удобрениями

В рамках декабрьского визита президента Владимира ПУТИНА в Японию «Роснефть» и японские Marubeni Corporation и Mitsubishi Heavy Industries подписали соглашение о сотрудничестве в разработке технико-экономического обоснования проекта строительства газохимического комплекса на Дальнем Востоке.

В соответствии с условиями соглашения, «Роснефть» совместно с японскими партнерами проведет ТЭО газохимического комплекса с использованием передовых японских технологий. Локация строительства будет определена по итогам совместного исследования.

Строительство газохимического комплекса было выбрано японским правительством как один из проектов, реализация которого будет осуществляться в рамках российско-японского сотрудничества. Ожидается, что проект получит финансовую поддержку Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Куда более реалистичны перспективы Находкинского завода минеральных удобрений. В декабре Японский банк международного сотрудничества (JBIC) и ВЭБ подписали меморандум о взаимопонимании по финансированию строительства завода в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо АБЭ.

АО «Находкинский завод минеральных удобрений» до недавнего времени принадлежало Аркадию РОТЕНБЕРГУ, однако находящийся под западными санкциями бизнесмен продал компанию председателю совета директоров СМП банка Артему ОБОЛЕНСКОМУ.

Стоимость проекта оценивается в $5 млрд. Помимо JBIC, к финансированию проекта могут подключиться корейский KEXIM и германский Hermes.

Уже подписан контракт с корейскими Hyundai Engineering, Hyundai Engineering & Construction и японскими Toyo Engineering Construction и проектно-сервисной Toyo Engineering Corp. на проектирование, поставку оборудования и строительство комплекса. ЕРС-контракт должен вступить в силу после организации проектного финансирования 28 февраля 2017 года.

В 2019 году компания планирует ввод первого производства, в 2022-м - выход на полную мощность. Проект предусматривает создание комплекса мощностью 1,1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год.

Досье "Золотого Рога": В 2015 году «Газпром межрегионгаз» и «Национальная химическая группа» подписали 20-летний контракт на поставку газа для завода. Поставки газа начнутся в 2019 году и с 2021 года составят 3,15 млрд кубометров в год. Контракт рассчитан на 20 лет.

ВНХК дадут газу

Конец 2016 года ознаменовался очередным «ручным переключением» проекта ВНХК: президент Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры для снабжения комплекса поставляемым ПАО «Газпром» природным газом в необходимом объеме. Ранее потребность ВНХК в природном газе оценивалась в 4,5 млрд кубометров.

Также правительству поручено рассмотреть вопросы о включении в соответствующие государственные и федеральные целевые программы мероприятий по строительству объектов внешней инфраструктуры ВНХК и о финансировании такого строительства за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; принять решение о создании территории опережающего социально-экономического развития «Нефтехимический»; принять решение о предоставлении земельных участков без проведения торгов для строительства ВНХК. Доклад об исполнении поручения должен поступить в Кремль до 1 марта 2017 года.

Администрации Приморского края рекомендовано рассмотреть вопрос о включении в соответствующие государственные программы Приморского края мероприятий по строительству объектов водоснабжения, автомобильных дорог общего пользования регионального значения и объектов социальной инфраструктуры ВНХК на условиях софинансирования из федерального бюджета; совместно с органами местного самоуправления рассмотреть вопрос о предоставлении земельных участков без проведения торгов для строительства ВНХК.

Также рекомендовано ПАО «ФСК ЕЭС» совместно с территориальными сетевыми организациями обеспечить в приоритетном порядке технологическое присоединение объектов Восточного нефтехимического комплекса к электрическим сетям. ОАО «РЖД» обеспечить в приоритетном порядке доставку грузов, предназначенных для строительства Восточного нефтехимического комплекса.

Досье "Золотого Рога": Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе Пади Елизарова Партизанского района Приморского края. Правительство РФ 17 декабря 2015 года утвердило «дорожную карту» проекта. Ранее предполагалось, что запуск первой очереди ВНХК на 12 млн тонн переработки нефти состоится в 2020 году. В рамках первой очереди, как планируется, будет произведено 1,6 млн тонн бензина, 800 тыс. тонн авиакеросина, 6 млн тонн дизтоплива, 2,2 млн тонн нафты, 600 тыс. тонн кокса и 400 тыс. тонн сжиженных углеводородных газов. Строительство второй очереди ВНХК было запланировано на 2022 год. В рамках второй очереди будут построены мощности по производству нефтехимической продукции, в частности полиэтилена в объеме 900 тыс. тонн, полипропилена - 700 тыс. тонн, моноэтиленгликоля - 700 тыс. тонн.

Реализация третьей очереди ВНХК запланирована на 2028 год. В рамках нее может быть построена вторая линия нефтеперерабатывающих мощностей на 12 млн тонн и вторая линия по выпуску нефтехимической продукции. Таким образом, общая мощность завода по переработке нефти достигнет 24 млн тонн, а по производству нефтехимии - до 6,8 млн тонн.

«Роснефть» уже договорилась с ChemChina о создании совместного предприятия для реализации проекта ВНХК. В СП российской компании будет принадлежать 60%, доля ChemChina составит 40%. Предварительная оценка суммы инвестиций, необходимых для реализации проекта ВНХК, составляет около 1,5 трлн рублей.

В середине декабря НК «Роснефть» отправила в Главгосэкспертизу проектную документацию комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств АО «Восточная нефтехимическая компания», морского терминала в заливе Восток и основных объектов внешней инфраструктуры.

Стоит отметить, что, несмотря на постоянные многолетние усилия, «Роснефти» пока не удалось запустить с китайцами ни одного проекта в переработке сырья, сотрудничество ограничивается лишь добычей и поставкой нефти. Может быть, проекты в Приморье послужат отправной точкой?

Олег КЛИМЕНКО.