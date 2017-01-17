На Владивостокскую агломерацию подали иск в Верховный суд

Прокуратура Приморья добилась отмены положений краевого закона, мешающих развитию Свободного порта Владивосток

Громкие уголовные дела и предвыборные баталии, которые затронули Приморье в ушедшем году, затмили собой важный для юга региона судебный процесс. Еще год назад Деловая газета «Золотой Рог» сообщала о юридической коллизии, возникшей после принятия закона «О свободном порте Владивосток» в четырех муниципалитетах, ранее объединенных во Владивостокскую агломерацию. Точку в спорах пришлось ставить Верховному суду РФ, который признал главенство федерального закона и постановил вернуть ключевые полномочия в сфере градостроительства с краевого на муниципальный уровень.

Претензии к краевому закону №497, который регулировал перераспределение полномочий внутри Владивостокской агломерации, у надзорных органов возникли почти сразу после его опубликования.

Борьба за «букву закона»

В начале 2015 года Управление Министерства юстиции по Приморскому краю указало на ряд несоответствий документа федеральному законодательству. Прокуратура контролировала правоприменение КЗ-497, выявив ряд недоработок со стороны департаментов градостроительства и земельных и имущественных отношений «белого дома». Наконец, осенью 2015 года прокурор Приморского края Сергей БЕССЧАСНЫЙ направил в ЗС ПК письмо, в котором указал на противоречие ряда положений краевого закона только что принятому федеральному - «О свободном порте Владивосток», потребовав устранить разночтения.

Инициаторы создания агломерации попытались выйти из ситуации сохранив лицо: в конце 2015 года дума Шкотовского района приняла обращение к тогдашнему председателю ЗС ПК Виктору ГОРЧАКОВУ, где указала на негативные итоги перераспределения полномочий в сфере градостроительной деятельности и проблемы организационного и правоприменительного характера, связанные с регулированием земельных отношений на территории района. Обращение поддержали в Думе Владивостока: районные и городские депутаты прямо предложили своим краевым коллегам отменить закон №497, и формально получилось, что инициатором возвращения полномочий стала не прокуратура, а местные органы власти. Однако в обновленной редакции закона «спорные» пункты о градостроительных полномочиях все-таки остались - с оговоркой, что эти полномочия теперь «будут осуществляться с учетом положений, предусмотренных ст. 28 Федерального закона №212 «О свободном порте Владивосток».

Досье "Золотого Рога": Соглашение о создании Владивостокской агломерации было подписано в октябре 2014 года. В состав объединения вошли Владивостокский и Артемовский городские округа, а также Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы Приморья. Спустя месяц был принят закон Приморского края №497 о передаче муниципальных полномочий в сфере градостроительства, земельных отношений и рекламной деятельности на краевой уровень. Большинство положений закона вступило в силу с 1 января 2015 года. Тогда же были созданы три подведомственных администрации Приморья учреждения с общим штатом более 100 человек - КГКУ «Управление землями и имуществом на территории Приморского края», КГБУ «Центр развития территорий» и КГКУ «Приморская реклама и информация», которым перешла часть переданных в рамках агломерации муниципальных полномочий. В октябре 2015 года губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ утвердил долгосрочный план развития Владивостокской агломерации, а в июле 2016-го уходящий созыв ЗС ПК продлил срок действия закона о передаче полномочий на период работы нынешнего состава Заксобрания (2016-2021 годы).

Пошли до конца

Экс-спикер краевого парламента Виктор Горчаков, комментируя «Золотому Рогу» принятую депутатами 27 января 2016 года новую редакцию закона об агломерации, назвал ее компромиссной. Вот только «компромисс» устроил не всех: спустя несколько недель прокурор Приморья оспорил решение депутатского корпуса, обратившись в краевой суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц и четырех муниципальных образований, включенных в состав агломерации.

Суть исковых требований прокуратуры сводилась к тому, чтобы признать недействующими пункты 6, 19 и 20 части 1 и пункты 4, 6, 19, 20 части 3 статьи 2 закона о создании Владивостокской агломерации. Оспариваемые положения как раз предусматривали осуществление органами власти региона отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности, ранее исполняемых муниципалитетами. Прокуратура обосновала свою позицию тем, что принятый в октябре 2015 года федеральный закон «О свободном порте Владивосток» изначально не предполагал передачу данных полномочий на уровень региона, поэтому КЗ №497 в оспариваемой части нарушает права и законные интересы Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотовского районов «на создание благоприятной среды для привлечения инвестиций в объекты капитального строительства на территории Свободного порта Владивосток», а также права и законные интересы правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории данных муниципальных образований.

12 мая минувшего года Приморский краевой суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры, хотя вызванные в суд представители ЗС Приморья и краевой администрации озвучили свои возражения. По их мнению, возможность перераспределения полномочий между муниципалитетами и краем предусмотрена положениями федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» и рядом других документов, а кроме того, представитель администрации напомнил, что закон о порто-франко был принят уже после создания Владивостокской агломерации. Вскоре администрация Приморья и краевой парламент подали апелляционные жалобы на данное решение в Верховный суд РФ, однако 29 сентября судебная коллегия по административным делам ВС РФ оставила решение Приморского краевого суда в силе. Верховный суд подтвердил, что краевой закон об агломерации частично противоречит федеральному, имеющему бОльшую юридическую силу.

Интересно, что свои возражения на апелляционные жалобы ЗС ПК и АПК помимо прокуратуры предоставили администрации Владивостока и Надеждинского района. Ранее, при рассмотрении дела в краевом суде, позицию прокурора поддержали органы власти Артема и Шкотовского района. Таким образом, все четыре включенных в агломерацию муниципальных образования высказались за возвращение им отобранных полномочий.

- Агломерация - понятие скорее имиджевого порядка, придающее дополнительный вес территории. Но для ускорения социально-экономического развития юга Приморья есть режим порто-франко с налоговыми и таможенными преференциями, - считает доктор экономических наук Александр ЛАТКИН.

Сегодня, 17 января, разработанный во исполнение решения Приморского краевого и Верховного судов законопроект должен быть рассмотрен профильным комитетом Законодательного Собрания сразу в трех чтениях. Документ приводит краевой закон об агломерации в соответствие федеральному, признавая утратившими силу спорные пункты 6, 19, 20 части 1 статьи 2, а также пункты 4, 6, 19, 20 части 3 и часть 11 статьи 2. Окончательный «приговор» амбициозному проекту, скорее всего, будет вынесен на очередной сессии ЗС ПК в конце месяца. Пока же реализацией ключевых полномочий в сфере градостроительства и территориального планирования, а также распоряжения земельными участками во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах продолжают заниматься краевые органы власти и подведомственные администрации Приморья учреждения.

КСТАТИ

К агломерации присоединился… Николаев

Пока же реализацией ключевых полномочий в сфере градостроительства и территориального планирования, а также распоряжения земельными участками во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах продолжают заниматься краевые органы власти и подведомственные администрации Приморья учреждения. И вот что интересно: среди руководителей и сотрудников «подведов» оказалось немало людей, так или иначе связанных с администрацией экс-мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА.

Учитывая специфику деятельности учреждений, не будет преувеличением сказать: еще пару лет назад представители николаевской команды вернули себе часть властных полномочий во Владивостоке. Причем в хорошо знакомых им сферах. Так, заместителем начальника Общего отдела КГКУ «Центр развития территорий» числится Сергей МАРДАНШИН, в 2007 году осужденный на семь лет лишения свободы по делу о мошенничестве со стороны сотрудников муниципального учреждения Владивостока «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» (МУ «АПМЗН»). А нынешний руководитель ЦРТ Александр ШАЛЯКИН (сначала был руководителем юротдела) несколько лет назад представлял в арбитражном суде интересы ООО «Восток Бизнес Инвест» - структуры, которая через аукционы приобрела немало муниципальных помещений в период, когда АПМЗН возглавлял… Сергей Марданшин. Сегодня в качестве директора краевого учреждения Шалякин входит в состав единой комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края. Нельзя исключать, что на работу в «Центр развития территорий» обоих упомянутых сотрудников принимал вице-мэр эпохи Николаева Константин СТОЦЕНКО - именно он возглавлял краевую структуру после ее создания в начале 2015 года.

Руководителем другого краевого учреждения, созданного после создания Владивостокской агломерации, - КГКУ «Управление землями и имуществом на территории Приморского края» - является Галина КАРПЕНКО. В 2006 году она руководила МУПом «Городские земли», учредителем которого выступило Управление муниципального имущества, градостроительства и архитектуры во главе с Николаем АРЖАНОВЫМ. Среди прочего, МУП проводил конкурсы на аренду земельных участков под жилищное строительство с компаниями под строительство жилья. В свою очередь, «Управление землями и имуществом на территории Приморского края» подведомственно краевому департаменту земельных и имущественных отношений, выполняя функции по распоряжению земельными участками, находящимися в краевой собственности, а также участками, собственность на которые не разграничена, на территории Владивостокской агломерации.

Александр САЛКОВ.

Фото Сергея ОРЛОВА, Vl.Ru.