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Китайцы положили глаз на один из отелей "Хаятт" во Владивостоке
Как стало известно деловой газете «Золотой Рог» один из скандально известных отелей «Хаятт», которые начали строить в столице Приморья еще до саммита АТЭС-2012, но до сегодняшнего дня так и не достроили, заинтересовал крупную китайскую корпорацию, которая занимается производством фармацевтических препаратов и медицинской техники.
По некоторым данным, китайцев заинтересовали условия работы в Свободном порту Владивосток и они могли бы на базе одного из «Хаяттов» открыть филиал, который будет курировать производство фармпродукции, а кроме того заниматься ее продвижением на Дальнем Востоке России и в Восточной Сибири, а также в ряде стран АТР.
Напомним, что во время встречи губернатора Приморья Владимира Миклушевского с руководителями ведущих СМИ края, в которой принял участие главный редактор «Золотого Рога», один из вопросов, заданный губернатору, касался продолжающихся чрезмерных трат краевых денег на достройку отелей «Хаятт».
Губернатор тогда сообщил, что данные траты на отели вынужденные, поскольку их решено продать, однако в такой стадии готовности хорошую цену, покрывающую расходы, выручить не удастся. «К сожалению, строители, которые долгое время занимались возведением отелей, сделали свою работу крайне некачественно. Там протекали крыши и даже стены, я уже не говорю о внутренних коммуникациях и оборудовании. Все это приходится переделывать», - сказал Владимир Миклушевский.
Кроме того он сообщил, что отели решено продать, а вырученные немалые средства будут пущены на реализацию программ в приморских муниципалитетах. Над их содержанием краевые власти, депутаты и муниципалитеты подумают позже, когда эпопея с отелями-долгостроями выйдет на финишную прямую.
Пока сложно сказать, насколько серьезны намерения китайцев, но по сведениям деловой газеты «Золотой Рог», их представители во Владивостоке уже начали активное зондирование этого вопроса.
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Комментарии
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Р§РёС‚Р°С‚РµР»СЊ09:04, 18.01.2016#
У нас разные принципы функционирования экономики, Костя. . . В СССР мы производили товар на склад Госсснаба. Китайцы сейчас делают то-же самое, но с целью продать. . . А в России работает самая совершенная версия - мы сразу производим деньги. . . из чего попадется. . Вот и строители отбили на этой стройке процентов так 1000 поверх сметы. . . . Чем плохо?Плохо только одним, . . . . рано или поздно приедет Путин и спросит - ну как Океанариум достроили. . . ?
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