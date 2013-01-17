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Предприятия стройиндустрии Приморского края продолжают модернизироваться

17 Января 2013, 10:52 | Приморье

ООО «Комбинат строительных материалов» (КМС) запустило новую линию безопалубочного виброформивния (ЛБВФ) конструктивных элементов сборно-монолитного каркаса здания, после реконструкции возобновили работу ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» (ВБЩЗ), ООО «Строй-Сервис» и другие.

По информации департамента градостроительства Приморского края, в Приморье планируются к открытию новые производства, например, в Партизанском районе ООО «Пингвин по производству строительных материалов» планирует выпускать газобетонные блоки, в Пожарском районе закончился монтаж оборудования для производства полистерольных изделий, во Владивостоке компания «PROEMIO» - планирует строительство линии по производству кровельных материалов, в Октябрьском районе ООО «Содружество» планирует запускать линию по производству кирпича строительного.

Открываются новые производства, которых ранее не было: ООО «Зерком» выпускает защитное многослойное строительное стекло для фасадного остекления зданий и сооружений, ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» - технические смотровые колодцы из стеклопластика для коммунальных сетей, ООО «Унгер Элеваторз» - пассажирские лифты грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов. Эскалаторы и пассажирские конвейеры, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Прорабатывается вопрос открытия в Анучинском районе завода по производству листового термополированного (флоат) стекла, инициатор проекта ООО «СтеклоСтрой».

В государственную программу Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2017 годы, принятую Постановлением Администрации приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па включены 12 новых производств строительных материалов, изделий и конструкций и 11 производств планируемых к реконструкции и модернизации.

Примером перспективного сотрудничества является совместное производство в Чугуевском районе между ОАО «ПриморскЛесПром» и «Центром деревообработки и деревянного домостроения» ДВФУ по выпуску деревянных каркасно-панельных домокомплектов мощностью до 2 тысяч квадратных метров в год.

В 2012 году Фонд «РЖС» провел аукцион по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок площадью более 23 гектаров (город Артем) для размещения объектов, предназначенных для производства строительных материалов, изделий, конструкций для целей жилищного строительства. Победителем аукциона признано ЗАО «Росдорснабжение». На данном земельном участке будут размещены объекты по производству домокомплектов для малоэтажного строительства, клееного бруса, автоклавного газобетона, элементов несъемной опалубки, щепоцементных и теплоэффективных блоков, силикатного кирпича, прочих строительных материалов и инженерного оборудования для жилищного строительства.

Как отметили в департаменте градостроительства Приморского края, устойчивая тенденция увеличения жилищного строительства дает дополнительный импульс для производства современных, энергоэффективных промышленных стройматериалов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: строительство  департамент градостроительства  жилье 



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