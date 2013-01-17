Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Предприятия стройиндустрии Приморского края продолжают модернизироваться
ООО «Комбинат строительных материалов» (КМС) запустило новую линию безопалубочного виброформивния (ЛБВФ) конструктивных элементов сборно-монолитного каркаса здания, после реконструкции возобновили работу ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» (ВБЩЗ), ООО «Строй-Сервис» и другие.
По информации департамента градостроительства Приморского края, в Приморье планируются к открытию новые производства, например, в Партизанском районе ООО «Пингвин по производству строительных материалов» планирует выпускать газобетонные блоки, в Пожарском районе закончился монтаж оборудования для производства полистерольных изделий, во Владивостоке компания «PROEMIO» - планирует строительство линии по производству кровельных материалов, в Октябрьском районе ООО «Содружество» планирует запускать линию по производству кирпича строительного.
Открываются новые производства, которых ранее не было: ООО «Зерком» выпускает защитное многослойное строительное стекло для фасадного остекления зданий и сооружений, ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» - технические смотровые колодцы из стеклопластика для коммунальных сетей, ООО «Унгер Элеваторз» - пассажирские лифты грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов. Эскалаторы и пассажирские конвейеры, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Прорабатывается вопрос открытия в Анучинском районе завода по производству листового термополированного (флоат) стекла, инициатор проекта ООО «СтеклоСтрой».
В государственную программу Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2017 годы, принятую Постановлением Администрации приморского края от 07 декабря 2012 года № 398-па включены 12 новых производств строительных материалов, изделий и конструкций и 11 производств планируемых к реконструкции и модернизации.
Примером перспективного сотрудничества является совместное производство в Чугуевском районе между ОАО «ПриморскЛесПром» и «Центром деревообработки и деревянного домостроения» ДВФУ по выпуску деревянных каркасно-панельных домокомплектов мощностью до 2 тысяч квадратных метров в год.
В 2012 году Фонд «РЖС» провел аукцион по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок площадью более 23 гектаров (город Артем) для размещения объектов, предназначенных для производства строительных материалов, изделий, конструкций для целей жилищного строительства. Победителем аукциона признано ЗАО «Росдорснабжение». На данном земельном участке будут размещены объекты по производству домокомплектов для малоэтажного строительства, клееного бруса, автоклавного газобетона, элементов несъемной опалубки, щепоцементных и теплоэффективных блоков, силикатного кирпича, прочих строительных материалов и инженерного оборудования для жилищного строительства.
Как отметили в департаменте градостроительства Приморского края, устойчивая тенденция увеличения жилищного строительства дает дополнительный импульс для производства современных, энергоэффективных промышленных стройматериалов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке опасный котлован перед 12-этажкой бросили без надзора
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
- Дом для "дальневосточного гектара"
- Приморская стройиндустрия не просто есть, она активно развивается
- Во Владивостоке возобновят строительство домов в Снеговой Пади
- Власти Владивостока нашли решение проблемы озера на Патрокле
- Во Владивостоке к кирпичу проявили чуткость
- Бухгалтерия смутного времени
- Не было бы "Счастья"…
Новости раздела
- Недетские проблемы приморского туризма
- Имидж заволокло газом
- "Остров Сахалин" поймал на крючок приморского рыбака
- В Приморье котельные готовятся принять природный газ
- Крупная приморская рыбодобывающая компания продана на Сахалин
- Во Владивостоке демонтировали 310 незаконных торговых объектов
- До 15% скидки на технику предлагают "Сименс Финанс" и Минпромторг
- В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы
- "Русагро" идет на убой
- Во Владивостоке в бухте Золотой Рог пройдет презентация гражданских судов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба