Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Туризм в Приморском крае должен стать доходной статьей краевого бюджета
ВЛАДИВОСТОК, 17 января, ZRPRESS. Такого мнения придерживаются депутаты комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности, рассмотревшие на своем заседании информацию о туристической деятельности в Приморском крае.
Перед парламентариями выступил Владимир Щур, начальник отдела развития туризма Приморского края. По предоставленным сведениям эта сфера услуг развивается, в 2011 году Приморский край получил от туроператоров налогов на 12% больше, чем в 2010 году, цифра составила 43,5 миллиона рублей. Такой прирост обеспечили 237 туристических фирм, в которых работают более 1000 сотрудников. Растет поток выездного и въездного туризма, за девять месяцев прошлого года Приморье посетило 66 597 иностранцев, это больше чем в 2010 году.
Депутаты комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности приняли информацию к сведению. Виктор Горчаков отметил, что профильный комитет готов активно помогать развитию туристической сферы в регионе, в первую очередь, за счет принятия новых законодательных актов, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.
"В настоящее время на территории Приморского края действует закон, принятый в 1999 году, который уже устарел. Да, он решал определенную задачу того периода. В настоящее время федеральная нормативная база в этой сфере более совершенная, она учитывает и международный аспект. Мы посчитали нужным подготовить проект нового закона. Мне кажется, что он достаточно полный и отражает сегодняшние реалии", - рассказал Виктор Горчаков.
Также парламентарии уверены, что в связи с проведением саммита АТЭС-2012 интерес к Приморью возрастет, и Приморский край должен к этому подготовиться. А в пример чиновникам, парламентарии привели наших соседей. Китай, Республика Корея и Япония уже давно пополняют бюджет своих стран за счет туристического бизнеса.
Новости тематики
- Ресторанный бизнес с опорой на своих
- Владивосток вновь встречает "Бриллиантовую принцессу"
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Tigre de Cristal признали лучшим курортом России
- По Приморью прошлись авиакомпании, турагенты и блогеры из Японии
- Все для туристического счастья
- В Приморье в этом году для отдыха и купания будут открыты около 80 пляжей
- Владивосток готовится принять самое большое круизное судно в мире "Гармония морей"
Новости раздела
- "Транснефть - Порт Козьмино": уникальный проект для региона
- Компания Дарькиных начала экономить
- Ресторанный бизнес с опорой на своих
- Приморским портам необходима специализация
- Приморье вошло в топ-20 по капремонту
- Приморскую страховую компанию подозревают в выводе активов
- ПБТФ затеяла перестройку
- Крабам отрывают клешни
- Эка экопродукты!
- "Код ИБ" вновь едет во Владивосток
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"