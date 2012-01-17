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Туризм в Приморском крае должен стать доходной статьей краевого бюджета

17 Января 2012, 17:37 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 января, ZRPRESS. Такого мнения придерживаются депутаты комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности, рассмотревшие на своем заседании информацию о туристической деятельности в Приморском крае.

Перед парламентариями выступил Владимир Щур, начальник отдела развития туризма Приморского края. По предоставленным сведениям эта сфера услуг развивается, в 2011 году Приморский край получил от туроператоров налогов на 12% больше, чем в 2010 году, цифра составила 43,5 миллиона рублей. Такой прирост обеспечили 237 туристических фирм, в которых работают более 1000 сотрудников. Растет поток выездного и въездного туризма, за девять месяцев прошлого года Приморье посетило 66 597 иностранцев, это больше чем в 2010 году.

Депутаты комитета Законодательного Собрания Приморского края по экономической политике и собственности приняли информацию к сведению. Виктор Горчаков отметил, что профильный комитет готов активно помогать развитию туристической сферы в регионе, в первую очередь, за счет принятия новых законодательных актов, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.

"В настоящее время на территории Приморского края действует закон, принятый в 1999 году, который уже устарел. Да, он решал определенную задачу того периода. В настоящее время федеральная нормативная база в этой сфере более совершенная, она учитывает и международный аспект. Мы посчитали нужным подготовить проект нового закона. Мне кажется, что он достаточно полный и отражает сегодняшние реалии", - рассказал Виктор Горчаков.

Также парламентарии уверены, что в связи с проведением саммита АТЭС-2012 интерес к Приморью возрастет, и Приморский край должен к этому подготовиться. А в пример чиновникам, парламентарии привели наших соседей. Китай, Республика Корея и Япония уже давно пополняют бюджет своих стран за счет туристического бизнеса.

Автор: Пресс-служба ЗС ПК
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