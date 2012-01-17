Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский «Бор» готовят к запуску после простоя
На ЗАО ГХК «Бор» на момент верстки номера работали только обогатительная фабрика и рудник. Остальные цеха и подразделения предприятия стоят: нет серы. «Бору» требуются 250 тонн серы в сутки. Серу отгрузили из Красноярска 5 января, но в пути она проведет еще две недели.
Простой на «Боре» - с 28 декабря. Он был заявлен руководством предприятия по ряду причин. На сутки «Бор» обесточивали энергетики: предприятие задолжало им 108 млн рублей. Потом был составлен график погашения задолженности, и «Бор» снова подключили к электроэнергии. Но нехватка сырья и материалов не позволила химзаводу запуститься во время праздничных новогодних каникул. Накануне Нового года в отпуск с оплатой двух третей от среднего заработка отправили 700 химиков. Часть уже отозвана из отпуска в связи с тем, что предприятие готовят к запуску.
Как сообщил профсоюзный лидер «Бора» Сергей МАТВЕЕВ, на «Боре» опять задерживают зарплату. Пока ее выдали за ноябрь и аванс за декабрь. Но даже аванс дали частично, по нему еще осталась задолженность в размере 11 млн рублей.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Генеральный директор РРПК рассказал о перспективах развития рынка минтая
- Эхо рыбацкого конгресса
- Спикерами бизнес-школы "РОСТ" станут предприниматели со всего мира
- Во Владивостоке начали штрафовать за рекламные штендеры на тротуарах
- Лучшие специалисты ЯНДЕКС поделятся секретами крутых продаж и эффективного маркетинга
- Российский марикультурный сервис оценили в Даляне
- Приморскую страховую компанию подозревают в выводе активов
- В Приморье введен режим повышенной готовности
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
Новости раздела
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли
- Третья осень закона о Дальневосточном гектаре
- Абоненты Tele2 смогут дарить интернет-трафик родным и близким
- Местные продукты завоевывают рынок
- В Приморье хранилища фермеров заполнены овощами и картофелем
- Промсвязьбанк выдал первый миллиард рублей в рамках программы "Военная ипотека"
- Во Владивостоке начинается отопительный сезон
- Особые режимы стимулируют логистический бизнес в Приморье
- Дороги агломерации приводят в норму
- Иностранные инвесторы сделают из "Приморья" курорт
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- Ил Тумэн дал согласие главе Якутии на назначение Владимира Солодова председателем правительства республики