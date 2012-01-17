Приморский «Бор» готовят к запуску после простоя

На ЗАО ГХК «Бор» на момент верстки номера работали только обогатительная фабрика и рудник. Остальные цеха и подразделения предприятия стоят: нет серы. «Бору» требуются 250 тонн серы в сутки. Серу отгрузили из Красноярска 5 января, но в пути она проведет еще две недели.

Простой на «Боре» - с 28 декабря. Он был заявлен руководством предприятия по ряду причин. На сутки «Бор» обесточивали энергетики: предприятие задолжало им 108 млн рублей. Потом был составлен график погашения задолженности, и «Бор» снова подключили к электроэнергии. Но нехватка сырья и материалов не позволила химзаводу запуститься во время праздничных новогодних каникул. Накануне Нового года в отпуск с оплатой двух третей от среднего заработка отправили 700 химиков. Часть уже отозвана из отпуска в связи с тем, что предприятие готовят к запуску.

Как сообщил профсоюзный лидер «Бора» Сергей МАТВЕЕВ, на «Боре» опять задерживают зарплату. Пока ее выдали за ноябрь и аванс за декабрь. Но даже аванс дали частично, по нему еще осталась задолженность в размере 11 млн рублей.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».