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Приморский "Бор" после простоя возобновил работу

17 Января 2012, 16:48 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 17 января, ZRPRESS.Горнохимический комплекс "Бор", простаивавший с 22 декабря прошлого года, возобновил работу в полном объеме. В то же время около 290 работников предприятия не вышли на работу из-за долгов по заработной плате.

22 декабря 2011 года комбинат был остановлен из-за ограничения в электроснабжении, введенного Дальэнергосбытом в связи с задолженностью по оплате электроэнергии в размере 109 млн рублей.

В конце 2011 года стало известно, что председатель совета директоров финансовой корпорации "Открытие" Борис Минц вместе с партнерами выкупил контрольный пакет ЗАО.

Новое руководство "Бора", сообщила пресс-служба предприятия, сумело найти компромиссное решение с энергетиками и подписало график реструктуризации задолженности.

Уже в конце декабря Дальэнергосбыту был перечислен первый платеж в сумме 10 млн рублей, после чего были сняты ограничения в электроэнергии.

Между тем химкомбинат не располагал необходимыми материально-сырьевыми и топливно-энергетическими ресурсами. Расчет показал целесообразность продления остановки технологических цехов с проведением е мероприятий, обеспечивающих сохранность оборудования в работоспособном состоянии при остановке производства в условиях низкой температуры.

За короткий срок были оплачены поставки серы, подготовлены запасы руды, твердого и жидкого топлива. Только после этого стал возможен поэтапный запуск основных подразделений.

8 января 2012 года обогатительная фабрика начала выпускать датолитовый концентрат.

13 января приступил к производству известкового молока цех боропродуктов и заработал цех серной кислоты, 14 января отдел технического контроля (ОТК) принял первую партию борной кислоты.

По данным предприятия, накопленные запасы сырья, материалов и топлива, с учетом текущих платежей, обеспечат стабильность производства до второй декады февраля. За это время завод должен выйти на оптимальный технологический режим в 117-120 тыс. тонн 100%-ной борной кислоты в год.

Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".

Автор: Олег Клименко
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