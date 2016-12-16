Южнокорейский импичмент может стать спасением логистического проекта "Хасан - Раджин"

Смена администрации Южной Кореи может вдохнуть вторую жизнь в логистический проект «Хасан - Раджин (Наджин)» (Россия - КНДР), который фактически был заморожен Сеулом в марте текущего года в связи с новыми санкциями СБ ООН в отношении Пхеньяна после запуска КНДР межбаллистических ракет.

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», в 2013 году компания «РасонКонТранс» (совместное предприятие ОАО «РЖД», НПФ «Благосостояние» и порта Раджин) завершила реконструкцию участка железной дороги Хасан - Раджин, а в 2014 году КНДР ввела в порту новый перегрузочный терминал мощностью до 5 млн тонн в год. Реконструированная железнодорожная инфраструктура рассчитана на перевозку 4 млн тонн грузов в год. Позднее по ней был запущен транзит угля из России на экспорт.

Специальная торгово-экономическая зона «Раджин-Сонбон» расположена близ границы России и Северной Кореи на побережье Японского моря. Такой путь транспортировки грузов из России в Южную Корею позволял сэкономить 10-15% времени и затрат на топливо по сравнению с маршрутом прямой доставки из Владивостока.

В рамках нового сервиса южнокорейские компании POSCO, Korail и Hyundai Merchant Marine сотрудничали по доставке угля в Южную Корею. Эти компании транспортировали уголь из России по железной дороге до приморской станции Хасан на границе с КНДР, дальше до северокорейского порта Раджин, а оттуда морем в Южную Корею.

«По этому проекту уже перевалено более 2 млн тонн угля. В этом году перевалка будет еще 1,5 млн тонн», - заявил первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр МИШАРИН в сентябре на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Россия изначально рассчитывала на участие Южной Кореи в железнодорожном проекте. «Все, что реализуется (в рамках проекта. – Прим. авт.), сделано без участия Южной Кореи. При том, что с самого начала и на сегодняшний день позиция России остается неизменной: участвуйте в этом проекте. Мы приглашаем южнокорейские компании в нем участвовать», - сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА журналистам на площадке ВЭФ.

Министр напомнил, что Россия изначально предлагала рассматривать логистический проект как трехсторонний и приглашала Южную Корею участвовать в проекте.

«При этом Россия уважает мнение Республики Корея об отказе от участия в проекте. Отмечу одну вещь в этой связи: история показывает, что никогда и нигде санкции не приводили к тому результату, ради которого они вводились. На мой взгляд, если это понять, можно сделать рациональный вывод о том, что развитие связей и торгово-экономических отношений является важнейшим фактором стабильности Корейского полуострова», - сказал Александр Галушка.

Южнокорейские эксперты считают, что Сеул готов вернуться к обсуждению участия в совместном проекте РФ и КНДР, если Пхеньян согласится возобновить переговоры по ядерной программе.

«Если Пхеньян готов возобновить переговоры о денуклеаризации, тогда мы с удовольствием можем рассмотреть возможность участия в этом проекте, потому что для России, для Кореи, для Северной Кореи это очень важный проект. Очень жаль, что такой полезный, продуктивный проект не может продолжаться из-за запуска баллистических ракет Северной Кореи», - отмечал президент южнокорейского Института по внешней политике и национальной безопасности ШИН Донг Ик.

Опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог» участники рынка скептически относятся к перспективности северокорейского маршрута. «Российские угольные компании это направление всерьез не рассматривают, им достаточно удобно работать направлением в Южную Корею по другим маршрутам через порты Дальнего Востока. Пока Раджин интересует лишь корейских трейдеров, но после введения санкций и они уже переключились на другие направления», - говорит представитель одной из стивидорных компаний Приморья.

Отметим, что ОАО «Торговый порт Посьет» («дочка» кэптивного оператора группы «Мечел») на фоне ослабления спроса со стороны китайских потребителей заместило перевалку экспортного угля на более маржинальные рынки Японии и Южной Кореи. В частности, в июне этого года был подписан крупный контракт на поставку угля южнокорейской корпорации Jidong Cement.

Южная Корея на данный момент является абсолютным лидером среди стран-грузополучателей в 2016 году через АО «Восточный порт». На данный момент в Корею отправлено более 40% всей угольной продукции, обработанной стивидором. На втором месте Япония - 25%, замыкает тройку лидеров Китай – более 11%.

«В 2016 году АО «Восточный порт» ежемесячно посещали всевозможные делегации из стран АТР – покупатели российского энергоресурса. Среди них были и те, кто уже работает со стивидорной компанией и в связи с введением в эксплуатацию в 2017 году третьей очереди угольного комплекса планирует увеличивать поставки. Свой выбор компании из стран АТР останавливают именно на специализированной стивидорной компании. На то есть ряд причин: оперативная работа (на данный момент общая производительность всей техники на угольном комплексе АО «Восточный Порт» составляет 3 тыс. тонн в час), возможность включения в контракты дополнительных услуг по очистке груза от металлического контамината с использованием мощных магнитных станций, блендирование, сортировка и доведение энергоресурса до контрактной экспортной фракции (наиболее популярная - от 0 до 50 мм), экологичность предприятия, что для иностранных компаний зачастую является важным фактором при выборе партнера», - отмечает пресс-служба «Восточного порта».

Южнокорейцы по-прежнему всерьез рассматривают возможность вхождения в капитал одного из приморских портов в обмен на инвестиции. «Но владельцам портов в Приморье на данном этапе такие предложения не интересны, так как запрашиваемые объемы на Южную Корею пока недостаточно серьезны. Вполне возможно, что корейцы подключатся к новым проектам, в частности в Хабаровском крае», - поясняет представитель одной из стивидорных компаний.

В настоящее время ООО «Сахатранс» Геннадия ТИМЧЕНКО ведет в бухте Мучке Ванинского района Хабаровского края строительство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля мощностью до 12 млн тонн в год на первом этапе (2017 год) и до 24 млн тонн в год к концу второго этапа (2020 год). Общая стоимость проекта - 30,6 млрд рублей, в том числе 29,5 млрд рублей - собственные средства компании.

ООО «Дальневосточный Ванинский порт» (ДВВП, дочерняя структура ЗАО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК) Руслана БАЙСАРОВА) намерено в первом квартале 2017 года приступить к строительству морского угольного терминала в порту Ванино в районе мыса Бурного.

«Все процедуры пройдены, госэкспертиза и разрешение на строительство получены, ждем финансирования. Ожидаем приступить к началу строительства угольного терминала в районе мыса Бурного в первом квартале 2017 года», - сообщал осенью гендиректор ДВВП Виктор СОХРАННОВ.

Терминал мощностью перевалки 15 млн тонн в год будет построен в два этапа. На первом этапе планируется возведение всей инфраструктуры комплекса, его оснащение технологическим оборудованием для переработки 7,5 млн тонн груза. В частности, предполагается строительство двустороннего причала длиной 550 метров для судов дедвейтом 70 тыс. и 120 тыс. тонн, а также сопутствующих объектов на суше, в том числе складов закрытого типа. На втором этапе компания намерена дооснастить терминал оборудованием.

На полную мощность планируется выйти к 2020 году. Срок окупаемости проекта составит 7,5 лет. Уголь будет доставляться с Элегестского месторождения в Туве.

Стоимость проекта, согласно разработанной проектно-сметной документации, составит 20,5 млрд рублей (ранее сообщалось, что вложения не превысят 11-12 млрд рублей). От этой суммы 30% составят собственные средства компании, 70% - заемные.

Проект планируется реализовать на основе государственно-частного партнерства. Соответствующее соглашение было подписано между ФГУП «Росморпорт» и ДВВП в декабре 2014 года.

Строительство терминала в порту Ванино является частью осуществляемого ТЭПК комплексного инфраструктурного проекта, который включает в себя разработку Элегестского угольного месторождения и строительство железнодорожной магистрали Курагино - Кызыл. Общая стоимость проекта превышает 200 млрд рублей.

УК «Колмар», Фонд развития Дальнего Востока и ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали в рамках второго ВЭФа соглашение о строительстве объектов инфраструктуры специализированного морского терминала по перевалке угля в границах действующего морского порта Ванино в бухте Мучке.

Проект будет реализован в два этапа. До 2019 года будут построены объекты терминала по перевалке угля мощностью 12 млн тонн в год. На втором этапе мощности будут увеличены до 24 млн тонн к 2021 году.

В настоящий момент завершены все проектные работы, получены разрешения на строительство объектов терминала, введен в эксплуатацию комплекс служебного жилья, строится внешняя железнодорожная и энергетическая инфраструктуры.

Общая стоимость реализации проекта оценивается в 35 млрд рублей, из них до 30% - собственные средства компании «Колмар». «Колмар» планирует привлечь финансирование от ГТЛК до 7 млрд рублей с последующим оформлением договора финансовой аренды (лизинга) объектов угольного терминала. Операцию возвратного лизинга планируется осуществить до конца 2019 года.

«Колмар» объединяет угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании. Компании группы обладают лицензиями на разработку участков Чульмаканского и Денисовского каменноугольных месторождений. Балансовые запасы - более 1 млрд тонн коксующегося угля. Владельцами «Колмара» являются Volga Group Геннадия Тимченко - 30%, компания Mokara Enterprises Limited акционера УГМК и «Кузбассразрезугля» Андрея БОКАРЕВА - 30%, а также ООО «МПЦ Групп» Анатолия МИТРОШИНА - 40%.

В рамках ВЭФ «Колмар» сформировал пул потребителей своей продукции. «Туда входят Япония, Южная Корея, Китай, также нашей продукцией заинтересовались Вьетнам, Индия и российские металлургические компании. На внутренний рынок страны идет около 20% коксующего угля, остальное - на экспорт», - сообщил гендиректор компании Сергей ЦИВИЛЕВ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.