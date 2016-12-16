Во Владивостоке студенты Приморья, Сибири и Сахалина обсудили будущее банковского дела

II Всероссийская конференция «Банковский бизнес в России: новые вызовы и решения» прошла в режиме телемоста между Владивостоком и Красноярском, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Организаторами мероприятия выступили базовые кафедры банковского дела Дальневосточного и Сибирского Сбербанка в двух городах. Гостями конференции стали более 70 студентов Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, Сибирского федерального университета в Красноярске, а также студенты Сахалинского государственного университета, которые специально прилетели в Приморье, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

Конференция прошла в режиме телемоста между Владивостоком и Красноярском, чтобы студенты сразу трех университетов смогли принять участие в дискуссии на тему макроэкономических факторов трансформаций в банковском секторе, банковских рисков и систем управления банком, современных моделей банковского бизнеса в обслуживании клиентов.

Телемост собрал экспертов в области экономики и банковского дела –руководителей подразделений Сбербанка и ведущих преподавателей Школы экономики и менеджмента ДВФУ и СФУ. Они оценили высокое качество и прикладной характер докладов участников конференции и поделились своими рекомендациями. Заместитель Председателя Дальневосточного банка - управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Андрей Жарский рассказал студентам о подготовке презентаций, навыках публичного выступления и раскрыл некоторые секреты мастерства в этом деле. «Проведение мероприятий такого формата является ценным и значимым в подготовке студентов базовых кафедр Сбербанка», – отметил Андрей Жарский.

За четыре года работы базовой кафедры Сбербанка в ДВФУ подобные конференции стали доброй традицией и полезным опытом для студентов. По итогам конференции авторы лучших выступлений в двух городах получили награды.

Во Владивостоке призерами стали:

I место – Марина Агаркова и Светлана Бударина, студентки 4-го курса ШЭМ;

II место – Жанна Передера, студентка 3-го курса ШЭМ ДВФУ;

III место – Ксения Шишкина, студентка 4-го курса Сахалинского государственного университета.

В Красноярске награды получили:

I место - Давит Варданян и Сергей Колесников, студенты 3-го курса СФУ;

II место – Полина Одинцова, студентка 3-го курса СФУ;

III место – Никита Жильцов и Кирилл Политов, студенты 3-го курса СФУ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.