Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Большая часть малого и среднего бизнеса будет освобождена от плановых проверок МЧС
«В МЧС России 2 млн 800 тыс. поднадзорных объектов распределены по 5 степеням риска. Из них в категорию с самым низким уровнем рисков попали 700 тысяч объектов - они не будут подлежать плановым проверкам», - пояснил он. В категорию высокого и значительного риска, по его словам, попали чуть более 330 тысяч объектов, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Они будут подлежать обязательному надзору раз в 3-4 года. «Все остальные будут подвергаться проверкам раз в 7-10 лет», - добавил Кададов.
Таким образом, число проверок, проводимых надзорными подразделениями МЧС, снизилось на 30% (со 140 тыс. до 95,5 тыс.), а годовые показатели улучшились. «По предварительным оценкам годовых показателей, отмечается снижение количества пожаров на 7%, числа погибших - более чем на 10%», - сказал он.
29 ноября на заседании правительственной подкомиссии по совершенствованию надзорных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти, которую возглавляет министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, эксперты обсудили лучшие практики пилотных контрольно-надзорных ведомств по внедрению риск-ориентированного подхода при проведении проверок. МЧС и ФНС России, по мнению экспертного и предпринимательского сообщества, продемонстрировали наиболее высокие результаты в этом направлении.
Переход на риск-ориентированный подход лежит в основе реформы контрольно-надзорной деятельности в России, которая получила статус приоритетной программы президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Ключевой принцип этого подхода: «Чем больше потенциальные риски - тем чаще проверки». В пилотном режиме внедрение модели началось в 2015 году в пяти ведомствах: МЧС России, ФНС, Роспотребнадзоре, Ростехнадзоре и Роструде.
Новости тематики
- Большая часть малого и среднего бизнеса будет освобождена от плановых проверок МЧС
- Дальневосточная железная дорога рассчиталась с Приморьем
- В Приморском крае выросло число предпринимателей
- В Приморье "Хендэ Электросистемы" продолжает копить убытки
- В Приморском крае выросло число хозяйствующих субъектов
- ЕВРАЗ НМТП в апреле увеличил грузооборот почти на треть
- Порт Козьмино в 2014 году планирует увеличить отгрузку нефти на 8%
- Каждый третий работник Приморья приторговывает на рабочем месте
- ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт продолжает наращивать результаты
- Приморский завод "Cпасскцемент" "вынашивал" прибыль 9 месяцев
Новости раздела
- Южнокорейский импичмент может стать спасением логистического проекта "Хасан - Раджин"
- Во Владивостоке студенты Приморья, Сибири и Сахалина обсудили будущее банковского дела
- Большая часть малого и среднего бизнеса будет освобождена от плановых проверок МЧС
- Герман Греф вручил председателю Дальневосточного Сбербанка высокую награду
- Приморскому интернет-мошеннику вынесли приговор
- "Ростелеком" подключил к оптическим сетям более 1,5 млн домохозяйств на Дальнем Востоке
- Sbertalks: ключевые игроки дальневосточного рынка обсудили развитие бизнеса в регионе
- Во Владивостоке готовится к открытию новогодняя ярмарка CREATIVESPOT
- В Приморье аукционы по продаже рыбоводных участков начались со скандала
- Теперь не только таможня "дает добро" участникам ВЭД
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
- Дальневосточники предостерегли Путина от уступок Японии
- Московский суд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева без миллиона
- У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор
- Торговая сеть "Эльдорадо", имеющая несколько магазинов в Приморье, сменила владельца
- В центре Владивостока уничтожен парк
- Работники "Примтеплоэнерго" требуют отставки гендиректора
- В Приморье дорожают подержанные автомобили
- В России вновь собираются изменить ПДД
- После проверки магазинов Владивостока уволен директор крупного супермаркета