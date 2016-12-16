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Большая часть малого и среднего бизнеса будет освобождена от плановых проверок МЧС

16 Декабря 2016, 14:22 | Приморье

«В МЧС России 2 млн 800 тыс. поднадзорных объектов распределены по 5 степеням риска. Из них в категорию с самым низким уровнем рисков попали 700 тысяч объектов - они не будут подлежать плановым проверкам», - пояснил он. В категорию высокого и значительного риска, по его словам, попали чуть более 330 тысяч объектов, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Они будут подлежать обязательному надзору раз в 3-4 года. «Все остальные будут подвергаться проверкам раз в 7-10 лет», - добавил Кададов.

Таким образом, число проверок, проводимых надзорными подразделениями МЧС, снизилось на 30% (со 140 тыс. до 95,5 тыс.), а годовые показатели улучшились. «По предварительным оценкам годовых показателей, отмечается снижение количества пожаров на 7%, числа погибших - более чем на 10%», - сказал он.

29 ноября на заседании правительственной подкомиссии по совершенствованию надзорных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти, которую возглавляет министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, эксперты обсудили лучшие практики пилотных контрольно-надзорных ведомств по внедрению риск-ориентированного подхода при проведении проверок. МЧС и ФНС России, по мнению экспертного и предпринимательского сообщества, продемонстрировали наиболее высокие результаты в этом направлении.

Переход на риск-ориентированный подход лежит в основе реформы контрольно-надзорной деятельности в России, которая получила статус приоритетной программы президентского совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Ключевой принцип этого подхода: «Чем больше потенциальные риски - тем чаще проверки». В пилотном режиме внедрение модели началось в 2015 году в пяти ведомствах: МЧС России, ФНС, Роспотребнадзоре, Ростехнадзоре и Роструде.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: проверки  статистика  МЧС  реформы  итоги  пожары  бизнес 



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