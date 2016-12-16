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Герман Греф вручил председателю Дальневосточного Сбербанка высокую награду
Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Евгений Титов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие и совершенствование банковской сферы.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» является государственной наградой Российской Федерации, учрежденной Указом Президента от 2 марта 1994 года №442.
Евгений Титов имеет экономическое и финансовое образование, в том числе окончил со степенью MBA Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации и London Business School, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
В Сбербанке Евгений Титов работает с 1993 года. Занимал руководящие позиции в Северо-Кавказском банке Сбербанка, а также Центральном Аппарате Сбербанка, курируя территориальное развитие банка по всей России.
В 2011 году назначен председателем Дальневосточного банка Сбербанка России - крупнейшего банка Дальнего Востока, играющего ключевую роль в реализации масштабных экономических и социальных проектов на территории региона.
За это время с участием капитала Сбербанка было реализовано 38 важных для Дальнего Востока инфраструктурных проектов. Дальневосточный Сбербанк развивает международные отношения, активно участвует в Восточном экономическом форуме, реализовывает крупные проекты в области образования.
Высокую награду Евгению Титову вручил Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф.
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