Приморскому интернет-мошеннику вынесли приговор

Общий ущерб от его противоправных действий превысил 250 тыс. рублей, всего пострадало 7 человек из разных регионов страны, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по городу Находке.

Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина, совершившего мошеннические действия с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев.

Потерпевшими от действий мошенника стали жители различных регионов Российской Федерации, в том числе Сахалинской и Иркутской областей. Прочитав объявления о продаже автозапчастей и комплектующих деталей на специализированном сайте, они звонили по указанному телефону и договаривались о приобретении товара. Продавец обещал в кратчайшие сроки отправить деталь при обязательном условии предоплаты. Покупатели выполняли требования. Однако, получив деньги, злоумышленник не выполнял взятые на себя обязательства и переставал выходить на связь. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В следственном подразделении отдела МВД России по городу Находке возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ, мошенничество.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность и задержан ранее судимый за совершение имущественных преступлений 30-летний житель города Находки.

В ходе обыска сотрудники полиции изъяли у подозреваемого мобильный телефон, многочисленные сим-карты и банковскую карту, на которую потерпевшие переводили деньги.

Суд согласился с доводами следствия и признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.