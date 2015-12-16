Во Владивостоке "зебру" на Окатовой дополнил светофор

В районе дома №17 по улице Окатовой во Владивостоке установлен новый светофор. Теперь учащиеся школы №59 и жители микрорайона смогут безопасно переходить проезжую часть, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщили в отделе организации безопасности дорожного движения администрации Владивостока, работы по установке светофорного объекта на нерегулируемом пешеходном переходе были проведены по просьбам родителей, чьи дети посещают расположенную в этом районе школу.

Отметим, что работы по установке новых светофоров постоянно ведутся в приморской столице. По распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА специалисты производят постоянный мониторинг дорожной ситуации. Также во Владивостоке в рамках реализации программы «Доступная среда» светофоры оборудуют голосовыми информаторами.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.