Китай готовится завалить Приморье овощами, фруктами и свининой

Приграничная провинция Китая создает центр экспорта в РФ овощей, фруктов и мяса, сообщила агентству «Интерфакс - Дальний Восток» председатель Ассоциации прикладной экономики провинции Хэйлунцзян Чжан ЧУНЬЦЗЯО со ссылкой на официальные источники.

«Площадь баз экспорта овощей и фруктов в провинции Хэйлунцзян будет увеличиваться на 15% ежегодно, к 2020 году их количество достигнет 60. Объем экспорта свинины в Россию планируется за пять лет увеличить до 100 тыс. тонн, количество экспортеров - до десятка», - сказала она.

Объемы экспорта овощей в Россию планируется увеличить до $320 млн, фруктов - до $210 млн, свинины - до $300 млн. Предполагается, что около десятка самых крупных экспортеров овощей и фруктов доведут товарооборот до $50 млн и более.

По данным главы ассоциации, провинциальные власти намерены оказать поддержку ведущим экспортным предприятиям и платформам в сферах финансирования и политики. В частности, поддержку получат четыре экспортера свинины.

Также собеседница агентства сообщила, что власти провинции стремятся зарегистрировать в РФ 15 торговых марок фруктов и овощей и три бренда свинины.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.