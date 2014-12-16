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Во Владивостоке ООО "НПО "Мостовик" отстраняют от строительства океанариума
Арбитражный суд Омской области 23 декабря проведет судебное заседание по исковому заявлению ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента РФ о расторжении госконтракта с омским ООО «НПО «Мостовик» на строительство Приморского океанариума.
Причиной подачи искового заявления ведомством стал срыв сроков строительства объекта на острове Русском.
Напомним, что омская компания приступила к строительству Приморского океанариума по заказу ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Управления делами Президента РФ в мае 2010 года. Согласно контракту, «Мостовику» надлежало построить комплекс, который включал в себя два основных корпуса - адаптационный, где животные и рыбы будут привыкать к новым условиям, и главный, в котором пройдут представления для посетителей.
Приморский океанариум являлся одним из объектов подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке в 2012 году. Прошло два года, а объект до сих пор находится в стадии строительства и еще не введен в эксплуатацию.
Тем временем директор ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» Андрей ПОПЛАВСКИЙ из Владивостока этапирован в Москву.
Следственное управление СКР по Приморскому краю расследует уголовное дело в отношении Поплавского, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным следствия, чиновник похитил более 40 млн рублей, выделенных на строительство океанариума, путем искусственного завышения объема выполненных работ. Параллельно Басманный суд Москвы санкционировал арест до 13 января гендиректора научно-производственного объединения «Мостовик» Олега ШИШОВА в рамках дела о хищении почти 2 млрд рублей при строительстве океанариума.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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