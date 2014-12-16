Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россияне скупают "Порше" и "Лексусы"
На российском автомобильном рынке наметился небывалый за последние десять лет спрос на люксовые иномарки. Богатые россияне массово скупают дорогостоящие автомобили зарубежного производства для сбережения накоплений. Российские автосалоны сообщают об ажиотажном спросе на машины премиум-класса, рассказывает «Российская газета».
Продажи «Порше Кайен» в ноябре выросли на 55%, «Лексуса» - на 63%. И это при том, что в целом российский авторынок просел на 1,1%. Таким образом в период кризиса покупатели стремятся выгодно инвестировать свои деньги на фоне стремительного обвала курса рубля, полагает глава отдела корпоративных коммуникаций в российском представительстве Mercedes-Benz Алексей РОДИОНОВ.
«Автомобили расхватывают как горячие пирожки, независимо от исполнения: бюджетного или премиум. Мы не можем вспомнить такого бума за последние 10 лет», - рассказала директор одного из крупнейших в России автодилеров Татьяна ЛУКОВЕЦКАЯ.
Новости тематики
- В Приморье установят модульный аэровокзал за 14,5 млн рулей
- Во Владивостоке презентовали новые виды услуг ОАО "РЖД"
- Во Владивостоке могут появиться автобусные экспресс-маршруты на остров Русский
- Во Владивостоке ужесточат требования к общественному транспорту
- Безопасность на транспорте обеспечивают профессионалы
- Стало известно, когда запустят круизный лайнер из Владивостока в корейский Сокчхо
- Внутрикраевые авиарейсы в Приморье выполняются по летнему расписанию
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" благодарит водителей за участие в важном мероприятии
- Стало известно, что будет дальше с льготными авиабилетами
- Удар ниже бампера
Новости раздела
- Подведены итоги седьмого ежегодного Форума "Актуальные вопросы информационной безопасности"
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Tele2 открывает салоны связи в цифровом формате во Владивостоке
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Удар ниже причала