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Россияне скупают "Порше" и "Лексусы"

16 Декабря 2014, 17:55 | Приморье

На российском автомобильном рынке наметился небывалый за последние десять лет спрос на люксовые иномарки. Богатые россияне массово скупают дорогостоящие автомобили зарубежного производства для сбережения накоплений. Российские автосалоны сообщают об ажиотажном спросе на машины премиум-класса, рассказывает «Российская газета».

Продажи «Порше Кайен» в ноябре выросли на 55%, «Лексуса» - на 63%. И это при том, что в целом российский авторынок просел на 1,1%. Таким образом в период кризиса покупатели стремятся выгодно инвестировать свои деньги на фоне стремительного обвала курса рубля, полагает глава отдела корпоративных коммуникаций в российском представительстве Mercedes-Benz Алексей РОДИОНОВ.

«Автомобили расхватывают как горячие пирожки, независимо от исполнения: бюджетного или премиум. Мы не можем вспомнить такого бума за последние 10 лет», - рассказала директор одного из крупнейших в России автодилеров Татьяна ЛУКОВЕЦКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: иномарки  авторынок 



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