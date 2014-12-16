В Приморье угольный терминал сложили в "Сумму"

Вопросы экологии решаются весьма оперативно

Группа «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда МАГОМЕДОВЫХ планирует в 2018 году отправить в Южную Корею первую партию угля с нового угольного терминала в порту Восточном.

По словам члена совета директоров группы Марата ШАЙДАЕВА, проект уже получил положительное заключение экологической экспертизы, до конца года ожидается заключение Главгосэкспертизы. Только вот, в отличие от аналогичного проекта в Суходоле, подробностей экологических перспектив очередного открытого угольного терминала никто пока не озвучивал.

Группа «Сумма» (контролирует в Приморье ОАО «Дальневосточное морское пароходство» и ОАО «Владивостокский морской торговый порт») на прошлой неделе провела переговоры с корейскими трейдерами и потенциальными конечными потребителями российского угля в рамках российско-корейского экономического форума в Сеуле.

«Итоговая мощность комплекса составит 20 млн тонн угля на экспорт. Первую партию планируется отправить в соседние страны уже в 2018 году», - сказал руководитель проекта строительства угольного терминала Андрей ЗАГОРСКИЙ.

«Сумма» реализует проект через подконтрольную структуру - ЗАО ПО «Приморнефтегазпром», зарегистрированное в Находке. Единственным владельцем ЗАО в настоящее время является кипрский офшор Silkenio Enterprise ltd. Ранее «Приморнефтегазпром» контролировал ЗАО «Гранд бизнес Холдинг» (Владивосток), учредителями которого выступали ЗАО «Рыболовецкая компания «Дальфлот» (95%) и ЗАО «Барристер» (5%).

По сведениям «Золотого Рога», «Сумма» вначале планировала развивать в порту Восточном контейнерный бизнес, но по ходу дела переформатировала проект на фоне нехватки перевалочных угольных мощностей в Приморье.

Досье "Золотого Рога": «Приморнефтегазпром» в 2012 году выиграл открытый конкурс на аренду временного причала в бухте Врангель общей площадью 2 010 кв. м. Срок аренды причала, находящегося на балансе Восточного филиала ФГУП «Росморпорт», - от 15 до 49 лет. «Приморнефтегазпром» выиграл конкурс с предложеием оплаты годовой аренды в размере 2,492 млн рублей, тогда как его конкурент на торгах ООО «Дальпорт» предложил годовую арендную плату в 2,444 млн рублей.

На Петербургском экономическом форуме в этом году озвучивалось, что терминал будет строиться в несколько этапов. Мощность первой очереди - до 7 млн тонн в год с последующим развитием до проектных 20 млн тонн. Всего планируется построить три глубоководных причала, которые будут способны принимать суда дедвейтом до 100-150 тыс. тонн. Мощности для единовременного хранения угля рассчитываются в объеме 1,3 млн тонн.

«Инвестиции в строительство терминала составят более 12 млрд рублей собственных и заемных средств. При этом за государственный счет будет проведено дноуглубление и построены причалы, которые останутся в госсобственности. Часть государственных инвестиций пойдет на развитие железной дороги в районе Восточного, с учетом потребностей нашего и других терминалов», - говорится в интервью Марата Шайдаева, размещенном на сайте «Суммы».

Строить не надо пылить

Пресс-служба администрации Приморья акцентирует внимание, что по инициативе губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО на рассмотрение Госудумы внесен законопроект, который обяжет компании, специализирующиеся на перевалке угля, установить оборудование для ежедневного мониторинга загрязнения воздуха.

«Глава региона считает, что жители портовых приморских городов не должны страдать от угольной пыли, которая летит с терминалов, расположенных в городской черте. Именно поэтому летом 2014 года им подписано распоряжение, запрещающее строительство в регионе угольных терминалов открытого типа», - поясняет пресс-служба.

«Сумма» планировала самостоятельно реализовывать проект, а после завершения строительных работ, когда первая очередь терминала будет готова к запуску, рассматривала возможность продажи около 20% акций стивидора несколькими небольшими пакетами.

«Мы исходим из того, что покупателями могут выступить клиенты порта - малые и средние угольные компании. Статус акционеров порта станет дополнительной гарантией перевалки их продукции через терминал», - говорил Марат Шайдаев.

По сведениям «Золотого Рога», в настоящее время «Сумма» ищет соинвестора в Южной Корее. В частности, рассматриваются варианты с вхождением в проект одной из ведущих металлургических корпораций POSCO, заинтересованной в поставках российского энергетического угля. Корейцы рассчитывают на поставки с гигантского Эльгинского угольного месторождения в Якутии. В то же время POSCO уже «подписалась» под проект Хасан - Раджин.

А уголь где?

«На фоне устойчивого спроса на российский уголь в странах АТР, Приморью явно не хватает перевалочных мощностей. Сегодня пылящим грузом завалена масса мелких причалов, изначально не предназначенных для перевалки такой номенклатуры. Решить проблему призвано строительство новых мощностей, но они все сталкиваются с проблемой экологического допуска. С другой стороны, заявленные мегапроекты типа терминала «Суммы» вызывают логичный вопрос: а где взять под них такие объемы угля?» - говорит руководитель одной из местных стивидорных компаний.

Марат Шайдаев пояснял, что «Сумма» изначально ориентировалась на малые и средние угольные компании, у которых нет собственных перевалочных мощностей на Дальнем Востоке.

«Все крупные терминалы в регионе - как существующие, так и заявленные к строительству - являются кэптивными, принадлежат крупным угольным компаниям. Но практика показывает, что такая ситуация создает неравные условия для малых и средних игроков. Они вынуждены договариваться о перевалке своей продукции через терминалы конкурентов, что удается не всегда, либо отгружают уголь через непрофильные терминалы. Нам представляется сегодня перевалка угля на Дальнем Востоке достаточно хаотичным процессом: продукция переваливается небольшими партиями и с любых причалов. Есть и примеры, когда компании везут свой уголь через всю страну, из Сибири в порты Черного моря, не имея возможности экспортировать уголь через Дальний Восток», - отмечал Марат Шайдаев.

Все достаточно логично, только вот выстроить работу с мелкими поставщиками достаточно сложно, и вряд ли «Сумма» будет заниматься этой кропотливой работой. Другое дело - перехватить какой-нибудь объемный поток, например с того же Кузбасса. В этом плане вполне объяснимо «торможение» в Приморье проекта кемеровского холдинга СДС по строительству терминала в бухте Суходол. Все-таки лобби «Суммы» (братьев Магомедовых причисляют к так называемой «медведевской» группе. – Прим. авт.) на данном этапе выглядит весьма внушительно.

Фактически масштабные угольные проекты СДС и «Суммы» оказались по обе стороны фронта. Тот, кто быстрее пройдет все этапы согласования и стройки, получит явное преимущество.

Опаздывать никто не хочет

По оценке ОАО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в одноименном порту, специализируется на перевалке каменного угля), перспективные объемы перевозок угля через порты Приморья к 2020 году могут составить 60-80 млн тонн. Естественно, все хотят отхватить как можно больший кусок этого пирога.

В настоящее время в структуру ОАО «Восточный порт» («контролируется Кузбассразрезуглем») входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс мощностью более 3 млн тонн в год. Основной груз - каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В настоящее время экспортный уголь составляет 98,5% грузооборота компании.

Для увеличения пропускной способности стивидор в 2012 году начал строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса. Проект рассчитан на 4 года, ввод в эксплуатацию запланирован на январь 2017 года.

ОАО «Евраз Находкинский морской торговый порт» («Евраз НМТП», крупнейшая стивидорная компания в порту Находка, входит в Evraz Group) на фоне роста перевалки угля в страны АТР создало специализированный угольный терминал. Первый угольный терминал создан путем объединения двух производственно-перегрузочных комплексов порта - ППК-1 и ППК-3.

Территория нового подразделения включает в себя восемь причалов и протянулась почти на два километра. Объединение комплексов диктовалось в первую очередь изменением специфики работы ППК-1. Ранее этот комплекс работал с различными импортными грузами, но в 2014 году был перепрофилирован на перегрузку экспортного угля.

«Два соседних подразделения стали работать с однотипным грузом. Это определило необходимость объединить их в единый терминал, чтобы сократить излишнюю управленческую структуру и упростить взаимодействие с железнодорожной станцией Находка. Реорганизация позволит повысить эффективность работы предприятия», - сказал управляющий директор ОАО «Евраз НМТП» Владислав ЖУКОВ, слова которого приводит пресс-служба компании.

В ближайшее время будет завершена реализация проекта развития тыловых путей причала №12, и территория полностью объединится в единую технологическая линию. Это позволит стабильно выгружать до 240 вагонов угля в сутки только по основной стороне порта.

Группа компаний «Аква-Ресурсы» в деловой программе саммита АТЭС-2014 в Пекине выступила с презентацией проекта модернизации интермодального терминала сыпучих грузов ОАО «Терминал Астафьева» в Находке.

По словам президента ГК «Аква-Ресурсы» Руслана КОНДРАТОВА, проект терминала предусматривает создание закрытых сооружений для хранения угля со всеми уровнями экологической и противопожарной безопасности.

«Проект также предусматривает использование уникальной технологии, которая позволит готовить уголь конкретного состава. Это даст возможность ОАО «Терминал Астафьева» расширить свое присутствие на премиальном рынке качественного угля в АТР», - подчеркнул Руслан Кондратов.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Терминал Астафьева» с 2011 года переваливает уголь на мощностях обанкротившегося ОАО «Находкинская жестянобаночная фабрика». Компания планируется расширение мощностей по перевалке угля с 3 млн тонн в 2013 году до 6 млн тонн в 2015 году. Гендиректору Руслану Кондратову напрямую принадлежит 23,28% акций АО «Терминал Астафьева». Еще 28,78% акций принадлежат ООО «Титул» (Владивосток), 15,04% - рыболовецкому колхозу «Огни Востока» (пос. Терней), контролируемому Русланом Кондратовым.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.