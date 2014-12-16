Рыбу из Приморья в регионы России будут отправлять быстрее

Время оформления рыбной продукции для отправки в регионы России из Приморья значительно сократится. Такое решение достигнуто в результате заседания рабочей группы, созданной краевым департаментом рыбного хозяйства и водных биоресурсов для оперативного решения вопросов перевозки рыбы и рыбопродукции.

На заседании в ноябре был обозначен ряд сложностей с оформлением партии рыбы при приходе судна в порт. В настоящее время в крае в такой ситуации представители портовой инфраструктуры и владельцы грузов ждут, пока специалист досмотрит всю партию рыбы. При этом объемы такой партии могут достигать нескольких тысяч тонн. В итоге департамент направил обращение в управление Россельхознадзора об устранении избыточных административных барьеров для оформления рыбопродукции.

Для сокращения времени оформления продукции, предназначенной для отправки в российские регионы, принято решение не дожидаться выгрузки всей партии, пришедшей по одному товаросопроводительному документу. Теперь специалисты будут сразу выписывать необходимые сертификаты по мере загрузки транспортных средств.

Кроме того, на текущем заседании рабочей группы представитель Россельхознадзора подтвердил, что инспекторы управления перейдут на круглосуточный режим оформления рыбопродукции на территории ВМРП.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.