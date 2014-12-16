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ДВЖД отмечает снижение перевозимой из региона рыбы
Дальневосточная железная дорога вновь констатирует снижение с начала ноября объемов предъявляемой к погрузке рыбы. Налицо, считают железнодорожники, возврат тенденции сентября.
Как сообщает пресс-служба ДВЖД, в ноябре отмечено снижение погрузки рыбы - 39 тыс. тонн против 43,3 тыс. в ноябре прошлого года. Спад продолжается и в декабре. Особо низкие объемы погрузки в Хабаровском крае. С начала декабря там было погружено всего 494 тонны рыбной продукции, что в 31 раз меньше объемов погрузки рыбы в Приморье (15,5 тыс. тонн).
Тенденция снижения сохраняется, несмотря на упрощение Россельхознадзором процедуры оформления груза в тихоокеанских портах. Теперь работники надзорного органа предоставляют необходимые сертификаты по мере заполнения транспортных средств, не дожидаясь выгрузки всей партии рыбной продукции, как было ранее.
По данным перевозчика, с начала года в западном направлении со станций в Приморском крае отправлено 85 ускоренных рефрижераторных поездов, в которые погружено 160,8 тыс. тонн рыбопродукции. «Холодный» поезд за 8 суток доставляет рыбу до станций Свердловской железной дороги. Компания подчеркивает, что данный ресурс используется лишь на 10%. График движения поездов позволяет отправлять по два ускоренных рефрижераторных поезда ежедневно.
На полигоне магистрали находится достаточное количество подвижного состава, компании - собственники рефрижераторных вагонов и вагонов-термосов - готовы предоставить их в необходимом количестве грузоотправителям рыбы.
Всего в январе - ноябре 2014 года погрузка рыбы на полигоне ДВЖД составила 322 тыс. тонн, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В сентябре сообщалось, что, несмотря на объявленное Россией эмбарго на импорт атлантической рыбы, ДВЖД отмечала общее снижение отгрузки рыбы с Дальнего Востока - на 14% относительно сентября 2013 года, до 52,7 тыс. тонн. Более 400 единиц изотермического подвижного состава на полигоне ДВЖД простаивало в ожидании погрузки рыбопродукции.
Совокупные холодильные мощности в портах Дальнего Востока составляют 73 тыс. тонн, что не превышает 2,5% объема вылова в регионе (около 3 млн тонн в год).
Решение проблем с транспортировкой рыбы должно сказаться на цене этой продукции в западных регионах РФ.
Евгений ИТАРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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