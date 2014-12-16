Приморские рыбопромышленники в 2014-м ловили, выращивали, перерабатывали…

Непростой для рыбной отрасли 2014 год рыбохозяйственный комплекс Приморского края завершает с очевидными успехами. И хотя показатели вылова не сильно отличаются от уровня 2013 года, в этом году заложены перспективы реализации принципиально новых для Приморья инфраструктурных проектов.

Одно из ключевых событий в рыбной отрасли Приморского края - это утверждение концепции и проекта рыбного кластера.

Кластер получил сверхподдержку

Стремление администрации Приморского края создать на территории Приморья рыбный кластер после долгого бумажного периода, обсуждений, защит и других предварительных этапов получило поддержку президента России, который во время своего визита в Приморье пообещал дать поручение правительству поучаствовать в процессе реализации проекта.

Именно губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ является одним из инициаторов создания в Приморье портовой инфраструктуры с современными причальными стенками, холодильными мощностями и береговыми перерабатывающими производствами. Почти год японская компания «Номура», которая выиграла конкурс на разработку концепции и технической документации, готовила концепцию и подготовку технического задания. Однако фактически нужно признать, что часть рыбного бизнеса Дальнего Востока идею создания в Приморье рыбного кластера предпочла не замечать.

Этому факту есть логическое объяснение: большинство рыбодобывающих компаний региона являются экспортоориентированными, предпочитая отправлять рыбу, добытую в бассейне, в подобные рыбные кластеры Южной Кореи и Китая. Однако 2014 год, когда был зафиксирован максимальный рост цен на рыбопродукцию на потребительском рынке, наглядно показал, что вопрос импортозамещения в рыбной отрасли не решен и создание кластера продиктовано жизненной необходимостью.

Поэтому в конце 2014 года интерес к проекту проявили сразу два ведомства: Минвостокразвития и Федеральное агентство по рыболовству. Предполагается, что скоординированная работа этих двух ведомств позволит в ближайшие два года начать строительство объекта в бухте Суходол Приморского края. Пока планируется, что общая суммарная мощность холодильников позволит единовременно хранить более 1,5 млн тонн. Что фактически закрывает потребности России в рыбной продукции.

Сайра в плюсе

Еще одна «фишка» приморского рыбохозяйственного комплекса - ежегодное участие в сайровой путине. Приморские предприятия традиционно выставляют флот на этот объект, добывая более 25 тыс. тонн. Причем они одни из немногих в России, кто в дальнейшем занимается береговой переработкой свежемороженой сайры.

ООО Рыбозавод «Большекаменский», ООО Преображенский рыбокомбинат, ООО «Славянка 2000», ОАО «Южморрыбфлот» - все эти компании производят народные консервы из сайры. Настоящий лидер в области береговой переработки рыбы - это ОАО «Южморрыбфлот». По словам начальника отдела развития производства и инфраструктуры департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Сергея ОТЛЕТОВА, береговой завод компании в поселке Южно-Морском изготавливает половину рыбных консервов от общего объема производства в Приморье. Только за прошлый год компания произвела 33 тыс. тонн продукции. В рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края в 2013-2017 годы» на развитие производства предприятие за два года получило 73,5 млн руб. в качестве субсидий из краевого бюджета, отметил чиновник. Кроме того, на выделенные деньги предприятие построило цех береговой переработки, куда суда компании поставляют свежую рыбу, которая сортируется, очищается и отправляется на дальнейшую обработку. Также на предприятии налажено мукомольное производство. Отходы производства перерабатываются в рыбный жир и рыбную муку, которая используется в растениеводстве как одно из самых эффективных удобрений почвы. Следует отметить, что «Южморрыбфлот» - предприятие полного цикла: от добычи до производства конечного продукта. В настоящее время собственный флот компании составляет 19 судов, три плавбазы. Кроме этого, предприятие самостоятельно изготавливает жестяно-баночную тару на собственном производстве, осуществляет судоремонт, ведет прибрежное рыболовство, занимается развитием марикультуры.

Палки хорошо пошли

Еще одно береговое производство, участвующее в программе, - это ОАО «КВЭН» выпускает продукцию, широко известную как в Приморье так и за его пределами: крабовые палочки, имитацию крабового мяса, рыбную колбасу.

Отметим, ОАО «КВЭН» - одно из немногих береговых рыбоперерабатывающих предприятий Приморья, на работе которых отразилось введение западных санкций. Так, при изготовлении крабовых палочек используется фарш минтая сурими, который практически не производится в России. Сырье производилось и поставлялось из США. В настоящее время предприятие переориентировано на поставки сурими из Японии и налаживает сотрудничество с поставщиками альтернативного сырья в России и других странах.

И государственная поддержка предприятию пришлась кстати. В рамках подпрограммы «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса» компании выделены средства на модернизацию производства. 3,7 млн будут использованы на оплату процентов по кредитам для приобретения нового технологического оборудования. Благодаря полученным средствам, а также значительным собственным вложениям, предприятие установило новую японскую линию производительностью почти в два раза больше, чем предыдущая.

Государственная поддержка рыбных предприятий Приморья продолжается не первый год, и по инициативе Владимира Миклушевского все больше предприятий могут принять участие в программе. Только в этом году десяти приморским предприятиям отрасли оказана поддержка из краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы». На развитие отрасли выделено более 95 млн руб., из них на береговую рыбопереработку – около 82 млн руб., на развитие аквакультуры и воспроизводства водных биологических ресурсов – 13,5 млн руб.

В этом году доступ к государственным деньгам получили предприятия аквакультуры. За десять месяцев текущего года предприятиями аквакультуры Приморья выращено более 5 700 тонн продукции, что на 2,9 тысячи тонн превышает показатель прошлого года. По информации департамента рыбного хозяйства Приморья, направлено на реализацию и собственную переработку более 890 тонн аквакультуры, что на 719 тонн больше, чем в 2013 году. Кроме этого, в Приморском крае расселено на донные плантации предприятий аквакультуры более 9,4 млн особей дальневосточного трепанга и 1,7 млн - приморского гребешка.

«Рыбопромысловая отрасль, береговая рыбопереработка, аквакультура – традиционные направления экономики Приморского края. Мы придаем их развитию большое значение и особенно заинтересованы в глубокой переработке рыбопродукции. Это позволит нам выйти на новый уровень экспорта и поставлять в другие страны продукцию с добавочной стоимостью», - считает глава региона Владимир Миклушевский. А значит, и в будущем году рыбаки могут надеяться на продуктивное сотрудничество с региональной властью.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.