Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские рыбопромышленники в 2014-м ловили, выращивали, перерабатывали…
Непростой для рыбной отрасли 2014 год рыбохозяйственный комплекс Приморского края завершает с очевидными успехами. И хотя показатели вылова не сильно отличаются от уровня 2013 года, в этом году заложены перспективы реализации принципиально новых для Приморья инфраструктурных проектов.
Одно из ключевых событий в рыбной отрасли Приморского края - это утверждение концепции и проекта рыбного кластера.
Кластер получил сверхподдержку
Стремление администрации Приморского края создать на территории Приморья рыбный кластер после долгого бумажного периода, обсуждений, защит и других предварительных этапов получило поддержку президента России, который во время своего визита в Приморье пообещал дать поручение правительству поучаствовать в процессе реализации проекта.
Именно губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ является одним из инициаторов создания в Приморье портовой инфраструктуры с современными причальными стенками, холодильными мощностями и береговыми перерабатывающими производствами. Почти год японская компания «Номура», которая выиграла конкурс на разработку концепции и технической документации, готовила концепцию и подготовку технического задания. Однако фактически нужно признать, что часть рыбного бизнеса Дальнего Востока идею создания в Приморье рыбного кластера предпочла не замечать.
Этому факту есть логическое объяснение: большинство рыбодобывающих компаний региона являются экспортоориентированными, предпочитая отправлять рыбу, добытую в бассейне, в подобные рыбные кластеры Южной Кореи и Китая. Однако 2014 год, когда был зафиксирован максимальный рост цен на рыбопродукцию на потребительском рынке, наглядно показал, что вопрос импортозамещения в рыбной отрасли не решен и создание кластера продиктовано жизненной необходимостью.
Поэтому в конце 2014 года интерес к проекту проявили сразу два ведомства: Минвостокразвития и Федеральное агентство по рыболовству. Предполагается, что скоординированная работа этих двух ведомств позволит в ближайшие два года начать строительство объекта в бухте Суходол Приморского края. Пока планируется, что общая суммарная мощность холодильников позволит единовременно хранить более 1,5 млн тонн. Что фактически закрывает потребности России в рыбной продукции.
Сайра в плюсе
Еще одна «фишка» приморского рыбохозяйственного комплекса - ежегодное участие в сайровой путине. Приморские предприятия традиционно выставляют флот на этот объект, добывая более 25 тыс. тонн. Причем они одни из немногих в России, кто в дальнейшем занимается береговой переработкой свежемороженой сайры.
ООО Рыбозавод «Большекаменский», ООО Преображенский рыбокомбинат, ООО «Славянка 2000», ОАО «Южморрыбфлот» - все эти компании производят народные консервы из сайры. Настоящий лидер в области береговой переработки рыбы - это ОАО «Южморрыбфлот». По словам начальника отдела развития производства и инфраструктуры департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Сергея ОТЛЕТОВА, береговой завод компании в поселке Южно-Морском изготавливает половину рыбных консервов от общего объема производства в Приморье. Только за прошлый год компания произвела 33 тыс. тонн продукции. В рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края в 2013-2017 годы» на развитие производства предприятие за два года получило 73,5 млн руб. в качестве субсидий из краевого бюджета, отметил чиновник. Кроме того, на выделенные деньги предприятие построило цех береговой переработки, куда суда компании поставляют свежую рыбу, которая сортируется, очищается и отправляется на дальнейшую обработку. Также на предприятии налажено мукомольное производство. Отходы производства перерабатываются в рыбный жир и рыбную муку, которая используется в растениеводстве как одно из самых эффективных удобрений почвы. Следует отметить, что «Южморрыбфлот» - предприятие полного цикла: от добычи до производства конечного продукта. В настоящее время собственный флот компании составляет 19 судов, три плавбазы. Кроме этого, предприятие самостоятельно изготавливает жестяно-баночную тару на собственном производстве, осуществляет судоремонт, ведет прибрежное рыболовство, занимается развитием марикультуры.
Палки хорошо пошли
Еще одно береговое производство, участвующее в программе, - это ОАО «КВЭН» выпускает продукцию, широко известную как в Приморье так и за его пределами: крабовые палочки, имитацию крабового мяса, рыбную колбасу.
Отметим, ОАО «КВЭН» - одно из немногих береговых рыбоперерабатывающих предприятий Приморья, на работе которых отразилось введение западных санкций. Так, при изготовлении крабовых палочек используется фарш минтая сурими, который практически не производится в России. Сырье производилось и поставлялось из США. В настоящее время предприятие переориентировано на поставки сурими из Японии и налаживает сотрудничество с поставщиками альтернативного сырья в России и других странах.
И государственная поддержка предприятию пришлась кстати. В рамках подпрограммы «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса» компании выделены средства на модернизацию производства. 3,7 млн будут использованы на оплату процентов по кредитам для приобретения нового технологического оборудования. Благодаря полученным средствам, а также значительным собственным вложениям, предприятие установило новую японскую линию производительностью почти в два раза больше, чем предыдущая.
Государственная поддержка рыбных предприятий Приморья продолжается не первый год, и по инициативе Владимира Миклушевского все больше предприятий могут принять участие в программе. Только в этом году десяти приморским предприятиям отрасли оказана поддержка из краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2017 годы». На развитие отрасли выделено более 95 млн руб., из них на береговую рыбопереработку – около 82 млн руб., на развитие аквакультуры и воспроизводства водных биологических ресурсов – 13,5 млн руб.
В этом году доступ к государственным деньгам получили предприятия аквакультуры. За десять месяцев текущего года предприятиями аквакультуры Приморья выращено более 5 700 тонн продукции, что на 2,9 тысячи тонн превышает показатель прошлого года. По информации департамента рыбного хозяйства Приморья, направлено на реализацию и собственную переработку более 890 тонн аквакультуры, что на 719 тонн больше, чем в 2013 году. Кроме этого, в Приморском крае расселено на донные плантации предприятий аквакультуры более 9,4 млн особей дальневосточного трепанга и 1,7 млн - приморского гребешка.
«Рыбопромысловая отрасль, береговая рыбопереработка, аквакультура – традиционные направления экономики Приморского края. Мы придаем их развитию большое значение и особенно заинтересованы в глубокой переработке рыбопродукции. Это позволит нам выйти на новый уровень экспорта и поставлять в другие страны продукцию с добавочной стоимостью», - считает глава региона Владимир Миклушевский. А значит, и в будущем году рыбаки могут надеяться на продуктивное сотрудничество с региональной властью.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Рыба поперхнулась соляркой
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Владивосток устал ждать доступную рыбу
- В Приморье рыбаки-профессионалы вышли на поединок с удочками
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Более 14 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья
- В рейс - с уверенностью в результате
- Рыба не может попасть в Свободный порт
- "Устойчивое рыболовство - это устойчивое законодательство"
Новости раздела
- Футбол лишил риелторов прибыли
- "Русагро" идет на убой
- Во Владивостоке опасный котлован перед 12-этажкой бросили без надзора
- В Приморье абонентам "Ростелекома" доступна круглосуточная помощь юриста
- Рыба поперхнулась соляркой
- Дерипаска "улетел" из аэропорта Владивосток
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Владивосток устал ждать доступную рыбу
- Приморье получит пас от железнодорожников
- Угольной пыли в Приморье станет меньше
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин