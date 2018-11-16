www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.62 р. 100 JPY: 58.72 р.
EUR: 75.54 р. 10 CNY: 96.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Сингапурский инвестор планирует построить в Приморье комплекс переработки древесины

16 Ноября 2018, 11:40 | Приморье

На новом предприятии будут производить паркет, мебельные щиты, пиломатериалы и пеллеты

Сингапурская компания планирует построить в ДФО высокотехнологичный комплекс переработки древесины, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

На территории Приморского края может появиться высокотехнологичный комплекс переработки древесины. Соглашение о намерениях в реализации инвестиционного проекта подписали Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и «КГК Судима Эвергрин ПТЕ Лимитет». Документ был заключен в присутствии старшего государственного Министра промышленности и торговли Республики Сингапур Ко По Куна и заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова.

«Сингапурский инвестор планирует реализовать на территории Приморского края высокотехнологичный комплекс переработки древесины. На новом предприятии будут производить паркет, мебельные щиты, пиломатериалы и пеллеты», – отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

По предварительным расчётам, объем инвестиций превысит 200 млн долларов США. В качестве соинвестора может выступить индийская компания «Кей-Джи-Кей» (KGK).

Уже создана специальная проектная компания в Приморском крае «Кей-Джи-Кей Судима Эвергрин», которая до конца 2018 года планирует подать заявку в АО «КРДВ» для получения статуса резидента СПВ. Содействие в запуске проекта осуществляет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта АНО АПИ).

«Агентство будет сопровождать проект от начальной точки до запуска производства. Сейчас АНО АПИ помогает инвестору в выборе участка. Сейчас подписано соглашение с Государственным научным центром ЛПК о разработке приоритетного проекта в области освоения лесов», – прокомментировал генеральный директор Агентства Леонид Петухов.

Компания «Судима Интернешнл» образована в 1994 году в Республике Сингапур, на протяжении нескольких лет упоминается в списке ведущих частных компаний в Сингапуре «ТОП-50 Предпринимателей» («Enterprise 50»). Основными направлениями работы являются заготовка и производство изделий из древесины, а также реализация сельскохозяйственной продукции. Компания имеет собственные лесоперерабатывающие комплексы в Индонезии, Мьянме, Вьетнаме. Представительства компании открыты в Малайзии, Китае, Индии, Гане, Новой Зеландии, Либерии, Того, США, Украине, Бразилии, Панаме, Мьянме.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 
Автор:
Теги: инвестиции  переработка  лес 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru