Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сингапурский инвестор планирует построить в Приморье комплекс переработки древесины
На новом предприятии будут производить паркет, мебельные щиты, пиломатериалы и пеллеты
Сингапурская компания планирует построить в ДФО высокотехнологичный комплекс переработки древесины, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
На территории Приморского края может появиться высокотехнологичный комплекс переработки древесины. Соглашение о намерениях в реализации инвестиционного проекта подписали Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и «КГК Судима Эвергрин ПТЕ Лимитет». Документ был заключен в присутствии старшего государственного Министра промышленности и торговли Республики Сингапур Ко По Куна и заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова.
«Сингапурский инвестор планирует реализовать на территории Приморского края высокотехнологичный комплекс переработки древесины. На новом предприятии будут производить паркет, мебельные щиты, пиломатериалы и пеллеты», – отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.
По предварительным расчётам, объем инвестиций превысит 200 млн долларов США. В качестве соинвестора может выступить индийская компания «Кей-Джи-Кей» (KGK).
Уже создана специальная проектная компания в Приморском крае «Кей-Джи-Кей Судима Эвергрин», которая до конца 2018 года планирует подать заявку в АО «КРДВ» для получения статуса резидента СПВ. Содействие в запуске проекта осуществляет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта АНО АПИ).
«Агентство будет сопровождать проект от начальной точки до запуска производства. Сейчас АНО АПИ помогает инвестору в выборе участка. Сейчас подписано соглашение с Государственным научным центром ЛПК о разработке приоритетного проекта в области освоения лесов», – прокомментировал генеральный директор Агентства Леонид Петухов.
Компания «Судима Интернешнл» образована в 1994 году в Республике Сингапур, на протяжении нескольких лет упоминается в списке ведущих частных компаний в Сингапуре «ТОП-50 Предпринимателей» («Enterprise 50»). Основными направлениями работы являются заготовка и производство изделий из древесины, а также реализация сельскохозяйственной продукции. Компания имеет собственные лесоперерабатывающие комплексы в Индонезии, Мьянме, Вьетнаме. Представительства компании открыты в Малайзии, Китае, Индии, Гане, Новой Зеландии, Либерии, Того, США, Украине, Бразилии, Панаме, Мьянме.
Новости тематики
- Экспортеры Приморья могут получить скидку Гарантийного фонда
- Сингапурский инвестор планирует построить в Приморье комплекс переработки древесины
- Во Владивостоке проводят рейды по уличной торговле
- В Приморье не на тех туристов рассчитывают
- Приключения ковбоя в Приморье
- В Приморье Суражевка в проблемах по самые помидоры
- Долги скрылись в Гонконге
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Владивосток заполонили алкомаркеты
- "Дальневосточная птица" попала в ощип
Новости раздела
- Экспортеры Приморья могут получить скидку Гарантийного фонда
- Сингапурский инвестор планирует построить в Приморье комплекс переработки древесины
- Во Владивостоке проводят рейды по уличной торговле
- Непойманного краба уже поделили в Москве
- Сингапур отожмет масло из Приморья
- В Приморье не на тех туристов рассчитывают
- "Ростелеком" зарядил бизнес Приморья драйвом
- Приключения ковбоя в Приморье
- Бизнесу Приморья стала доступна услуга цифрового подбора персонала
- В Приморье Суражевка в проблемах по самые помидоры
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- "Никакой любви к Родине. Это же бизнес..."
- В Приморье в декабре вновь может обостриться проблема с ГЛОНАСС