Сингапурский инвестор планирует построить в Приморье комплекс переработки древесины

На новом предприятии будут производить паркет, мебельные щиты, пиломатериалы и пеллеты

Сингапурская компания планирует построить в ДФО высокотехнологичный комплекс переработки древесины, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

На территории Приморского края может появиться высокотехнологичный комплекс переработки древесины. Соглашение о намерениях в реализации инвестиционного проекта подписали Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и «КГК Судима Эвергрин ПТЕ Лимитет». Документ был заключен в присутствии старшего государственного Министра промышленности и торговли Республики Сингапур Ко По Куна и заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова.

«Сингапурский инвестор планирует реализовать на территории Приморского края высокотехнологичный комплекс переработки древесины. На новом предприятии будут производить паркет, мебельные щиты, пиломатериалы и пеллеты», – отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

По предварительным расчётам, объем инвестиций превысит 200 млн долларов США. В качестве соинвестора может выступить индийская компания «Кей-Джи-Кей» (KGK).

Уже создана специальная проектная компания в Приморском крае «Кей-Джи-Кей Судима Эвергрин», которая до конца 2018 года планирует подать заявку в АО «КРДВ» для получения статуса резидента СПВ. Содействие в запуске проекта осуществляет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта АНО АПИ).

«Агентство будет сопровождать проект от начальной точки до запуска производства. Сейчас АНО АПИ помогает инвестору в выборе участка. Сейчас подписано соглашение с Государственным научным центром ЛПК о разработке приоритетного проекта в области освоения лесов», – прокомментировал генеральный директор Агентства Леонид Петухов.

Компания «Судима Интернешнл» образована в 1994 году в Республике Сингапур, на протяжении нескольких лет упоминается в списке ведущих частных компаний в Сингапуре «ТОП-50 Предпринимателей» («Enterprise 50»). Основными направлениями работы являются заготовка и производство изделий из древесины, а также реализация сельскохозяйственной продукции. Компания имеет собственные лесоперерабатывающие комплексы в Индонезии, Мьянме, Вьетнаме. Представительства компании открыты в Малайзии, Китае, Индии, Гане, Новой Зеландии, Либерии, Того, США, Украине, Бразилии, Панаме, Мьянме.