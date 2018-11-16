Во Владивостоке проводят рейды по уличной торговле

Сотрудники городской администрации, полиции, прокуратуры, миграционной службы и Россельхознадзора проводят совместные рейды по уличной торговле в краевом центре.

За нарушения предпринимателей штрафуют, а за отсутствие подтверждающих качество продукции документов производят изъятие товаров, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.



Один из последних таких рейдов прошел вчера, 14 ноября, в Первореченском районе Владивостока. Первым адресом, куда отправились проверяющие, стали торговые точки в районе остановки «Постышева». Здесь специалисты проверили документы на товары и разрешения на торговлю. Иностранным гражданам пришлось подтвердить наличие регистрации и договоров на осуществление деятельности.



«В ходе рейда в районе «Постышева» выявлено три иностранных гражданина, ведущих торговую деятельность. Это два гражданина Киргизии и один Узбекистана. Регистрационные и все другие необходимые документы у них в норме», - подтвердил специалист миграционной службы.



Особые нарекания у проверяющих вызвала торговля рыбой, которая ведётся в районе дома № 60 на проспекте 100-летия Владивостока. Согласно утвержденной схеме размещения нестационарных торговых объектов в краевой столице здесь должна располагаться автолавка, но предприниматель вместо этого установил целых восемь торговых лотков.



«Компании ОО «ДВ-Продукт» направлено замечание о нарушении. Необходимо в срочном порядке привести торговлю в надлежащее состояние», - рассказали специалисты административно-территориального управления Первореченского района.



К слову, нарекания вызвали не только многочисленные лотки, но и сама продукция. Специалисты Россельхознадзора запросили у торговцев ветеринарно-сопроводительные документы, но предприниматели предоставить их не смогли. Отсутствие подтверждающих качество продукции документов, нарушения хранения и реализации привели к тому, что рыбную продукцию изъяли из реализации.



«Как так можно продавать? Даже не укрывают рыбу ничем, а тут дорога рядом – пыль, загазованность», - недоумевает местная жительница.



«Вчера купила рыбу у них, пришла домой, разморозила, а она уже старая и испорченная. Даже кот есть не стал. Не пойми чем людей травят. Надо, чтобы всё было в холодильниках, укрыто, а не так», - добавляет другая горожанка.



Следующим объектом стали торговые точки в районе улицы Печорской, 8.



«Торговые точки здесь очень часто вызывают нарекания у местных жителей», - рассказали специалисты АТУ района.



И действительно, при проверке был выявлен ряд замечаний к торговцам. Их обязали всё привести в соответствие, а также составили протоколы за нарушения торговли и мусор возле объектов. Теперь им предстоит ещё заплатить и штрафы.

Анастасия Котлярова (фото)