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Во Владивостоке проводят рейды по уличной торговле

16 Ноября 2018, 08:38 | Приморье

Сотрудники городской администрации, полиции, прокуратуры, миграционной службы и Россельхознадзора проводят совместные рейды по уличной торговле в краевом центре.

За нарушения предпринимателей штрафуют, а за отсутствие подтверждающих качество продукции документов производят изъятие товаров, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Один из последних таких рейдов прошел вчера, 14 ноября, в Первореченском районе Владивостока. Первым адресом, куда отправились проверяющие, стали торговые точки в районе остановки «Постышева». Здесь специалисты проверили документы на товары и разрешения на торговлю. Иностранным гражданам пришлось подтвердить наличие регистрации и договоров на осуществление деятельности.

«В ходе рейда в районе «Постышева» выявлено три иностранных гражданина, ведущих торговую деятельность. Это два гражданина Киргизии и один Узбекистана. Регистрационные и все другие необходимые документы у них в норме», - подтвердил специалист миграционной службы.

Особые нарекания у проверяющих вызвала торговля рыбой, которая ведётся в районе дома № 60 на проспекте 100-летия Владивостока. Согласно утвержденной схеме размещения нестационарных торговых объектов в краевой столице здесь должна располагаться автолавка, но предприниматель вместо этого установил целых восемь торговых лотков.

«Компании ОО «ДВ-Продукт» направлено замечание о нарушении. Необходимо в срочном порядке привести торговлю в надлежащее состояние», - рассказали специалисты административно-территориального управления Первореченского района.

К слову, нарекания вызвали не только многочисленные лотки, но и сама продукция. Специалисты Россельхознадзора запросили у торговцев ветеринарно-сопроводительные документы, но предприниматели предоставить их не смогли. Отсутствие подтверждающих качество продукции документов, нарушения хранения и реализации привели к тому, что рыбную продукцию изъяли из реализации.

«Как так можно продавать? Даже не укрывают рыбу ничем, а тут дорога рядом – пыль, загазованность», - недоумевает местная жительница.

«Вчера купила рыбу у них, пришла домой, разморозила, а она уже старая и испорченная. Даже кот есть не стал. Не пойми чем людей травят. Надо, чтобы всё было в холодильниках, укрыто, а не так», - добавляет другая горожанка.

Следующим объектом стали торговые точки в районе улицы Печорской, 8.

«Торговые точки здесь очень часто вызывают нарекания у местных жителей», - рассказали специалисты АТУ района.

И действительно, при проверке был выявлен ряд замечаний к торговцам. Их обязали всё привести в соответствие, а также составили протоколы за нарушения торговли и мусор возле объектов. Теперь им предстоит ещё заплатить и штрафы.

Анастасия Котлярова (фото)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: торговля  рейды  розница 



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