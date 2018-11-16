Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке проводят рейды по уличной торговле
Сотрудники городской администрации, полиции, прокуратуры, миграционной службы и Россельхознадзора проводят совместные рейды по уличной торговле в краевом центре.
За нарушения предпринимателей штрафуют, а за отсутствие подтверждающих качество продукции документов производят изъятие товаров, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Один из последних таких рейдов прошел вчера, 14 ноября, в Первореченском районе Владивостока. Первым адресом, куда отправились проверяющие, стали торговые точки в районе остановки «Постышева». Здесь специалисты проверили документы на товары и разрешения на торговлю. Иностранным гражданам пришлось подтвердить наличие регистрации и договоров на осуществление деятельности.
«В ходе рейда в районе «Постышева» выявлено три иностранных гражданина, ведущих торговую деятельность. Это два гражданина Киргизии и один Узбекистана. Регистрационные и все другие необходимые документы у них в норме», - подтвердил специалист миграционной службы.
Особые нарекания у проверяющих вызвала торговля рыбой, которая ведётся в районе дома № 60 на проспекте 100-летия Владивостока. Согласно утвержденной схеме размещения нестационарных торговых объектов в краевой столице здесь должна располагаться автолавка, но предприниматель вместо этого установил целых восемь торговых лотков.
«Компании ОО «ДВ-Продукт» направлено замечание о нарушении. Необходимо в срочном порядке привести торговлю в надлежащее состояние», - рассказали специалисты административно-территориального управления Первореченского района.
К слову, нарекания вызвали не только многочисленные лотки, но и сама продукция. Специалисты Россельхознадзора запросили у торговцев ветеринарно-сопроводительные документы, но предприниматели предоставить их не смогли. Отсутствие подтверждающих качество продукции документов, нарушения хранения и реализации привели к тому, что рыбную продукцию изъяли из реализации.
«Как так можно продавать? Даже не укрывают рыбу ничем, а тут дорога рядом – пыль, загазованность», - недоумевает местная жительница.
«Вчера купила рыбу у них, пришла домой, разморозила, а она уже старая и испорченная. Даже кот есть не стал. Не пойми чем людей травят. Надо, чтобы всё было в холодильниках, укрыто, а не так», - добавляет другая горожанка.
Следующим объектом стали торговые точки в районе улицы Печорской, 8.
«Торговые точки здесь очень часто вызывают нарекания у местных жителей», - рассказали специалисты АТУ района.
И действительно, при проверке был выявлен ряд замечаний к торговцам. Их обязали всё привести в соответствие, а также составили протоколы за нарушения торговли и мусор возле объектов. Теперь им предстоит ещё заплатить и штрафы.
Анастасия Котлярова (фото)
Новости тематики
- Во Владивостоке проводят рейды по уличной торговле
- В Приморье не на тех туристов рассчитывают
- Приключения ковбоя в Приморье
- В Приморье Суражевка в проблемах по самые помидоры
- Долги скрылись в Гонконге
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- Владивосток заполонили алкомаркеты
- "Дальневосточная птица" попала в ощип
- Встречи не для галочки
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
Новости раздела
- Во Владивостоке проводят рейды по уличной торговле
- Непойманного краба уже поделили в Москве
- Сингапур отожмет масло из Приморья
- В Приморье не на тех туристов рассчитывают
- "Ростелеком" зарядил бизнес Приморья драйвом
- Приключения ковбоя в Приморье
- Бизнесу Приморья стала доступна услуга цифрового подбора персонала
- В Приморье Суражевка в проблемах по самые помидоры
- Объявлен старт регистрации участников конкурса "Торговая марка года-2018. Дальний Восток"
- Долги скрылись в Гонконге
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- В Приморье и Владивостоке подешевели молоко, хлеб и макароны
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
- "Он не вернется на Сахалин ни при каких обстоятельствах"
- Пластического хирурга из Хабаровска обвинили в смерти пациентки