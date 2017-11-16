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Приморцам ипотека только снится
О каких бы усилиях ни сообщали приморские банки и застройщики, ипотека в Приморье продолжает оставаться почти роскошью: согласно исследованию «РИА Рейтинг», Приморский край занимает только 69 строчку рейтинга регионов России с доступной ипотекой.
В целом в рейтинге 84 позиции. Опережают Приморский край даже Москва, находящаяся на 57 месте, и Санкт-Петербург, занимающий 25 строчку. В целом, из всех дальневосточных регионов Приморье занимает самую невыгодную позицию: Сахалин, Камчатка, Сибирь, Хабаровский край и другие регионы обгоняют Приморье более чем на 20 строчек вверх. К примеру, Хабаровский край занимает 23 строчку заветного рейтинга.
В пятерку лучших также входят и дальневосточные регионы: первые пять мест поделены между Ямало-Ненецким, Чукотским, Ханты-Мансийским автономными округами, а также Магаданской и Мурманской областью.
Доля приморских семей, которым доступна покупка жилья в ипотеку сегодня, составляет всего около 18%, однако такой результат можно назвать относительным успехом: по данным рейтинга, до 2015 года та же доля составляла всего около 9%.
По словам экспертов РИА Рейтинг, доступность ипотеки в стране помог увеличить экономический кризис.
- Результаты текущего рейтинга вселяют определенный оптимизм, так как за два последних года в среднем по России доля семей, для которых доступна покупка жилья в ипотеку, заметно выросла, - отмечают эксперты. - При этом по-прежнему для большого количества семей во многих российских регионах приобретение собственной двухкомнатной квартиры без значительного первоначально взноса является практически неразрешимой задачей. С другой стороны, в ряде регионов цены на недвижимость достаточно низкие, а зарплаты населения относительно высокие, поэтому приобретение жилья в этих регионах является в целом вполне решаемой задачей.
По мнению местных экспертов, неприятная ситуация в Приморье сложилась из-за существенного разрыва между реальными доходами населения и стоимостью квартир. Иными словам – из-за скромных зарплат. Кроме того, темпы прироста новых квадратных метров в регионе не так уж высоки.
«К сожалению, очень много сделок в Приморье заключается на покупку квартир в других регионах России – в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и даже в Новосибирске и Красноярске. Это говорит о том, что отток населения продолжается вопреки заявлениям чиновников. Почему люди уезжают, а не приезжают? Все просто: им нужна работа и нужно доступное, достойное жилье. При средней зарплате в 30 тыс. рублей жить в таких дорогих квартирах невозможно», - сказала Деловой газете «Золотой Рог» управляющий директор ВТБ24 по ипотеке в Приморье Людмила УЛАНОВА.
Факт медленных темпов строительства жилья в Приморье подтвердили в Общественном экспертном совете по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае: по словам председателя совета Татьяны ЛАРЦЕВОЙ, к 2016-2017 гг. в Приморье по планам целевых программ должно было возводиться до 1 млн квадратных метров жилой недвижимости в год. В 2016 году, согласно официальной статистике, было возведено чуть больше 450 тыс. квадратных метров.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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