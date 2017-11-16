"Аквамарин" готов заблестеть

Во Владивостоке удалось расконсервировать строительство престижного жилого комплекса

Восемь лет назад во Владивостоке началось строительство нового многофункционального жилого комплекса «Аквамарин» в районе бухты Федорова. Предполагалось, что первый двухсекционный высотный дом, самый высокий в нашей стране к востоку от Урала, появится к саммиту АТЭС 2012 года (в настоящее время Хабаровск надеется построить более высотное здание). Однако строительство первого объекта комплекса еще задолго до форума замерло на уровне пятого этажа над высоким 20-метровым стилобатом.

Удалось возобновить строительство ЖК «Аквамарин» только в июне этого года, и к настоящему времени здание поднялось еще на четыре этажа.

Руководитель компании-застройщика ООО СП «Строитель» Станислав МАЛАФЕЕВ отмечает, что дом будет 42-этажный, высотой 140 метров. Строительство сейчас ведется по новому графику, и он в целом выдерживается. Если погода будет благоприятной, то задержек или даже приостановок строительства быть не должно, хотя зимой все равно темпы замедляются, поскольку надо выдерживать качество бетонных работ.

Дальнейшее строительство строится из расчета – к концу следующего года завершить монолитный корпус, чтобы уже следующей зимой начать внутреннюю отделку общих помещений и прочие внутренние работы. Проект имеет много инженерных наполнений. Только технических этажей – три. Будет устанавливаться много вспомогательного оборудования – для подкачки воды, вентиляции, пожарной безопасности и пр. Новый срок сдачи этого дома – конец 2020 года. То есть, в работе у строителей он будет находиться еще, по крайней мере, три года.

Пока это строительство ведется без привлечения дольщиков, но где-то уже весной, когда здание поднимется наполовину, объект будет декларирован, и желающие здесь жить смогут оформить первые договора долевого участия. Но цена квадрата до сих пор не определена. Понятно, что она будет серьезной, поскольку комплекс должен выйти на уровень премиум-класса. Достаточно отметить, что здесь минимальные по площади квартиры – от 60 кв. метров. И – до 140 квадратных метров. Проектом здесь предусмотрена свободная планировка, и в одну могут быть объединены несколько квартир.

В составе этого жилого комплекса в дальнейшем планируется строительство еще четырех зданий, но определенных сроков начала по ним пока нет. Причина – отсутствие достаточного объема оборотных средств для устойчивого финансирования.

Нет пока ясности и по срокам относительно проекта комплекса «Аквамарин-2», который должен расположиться на отвоеванной у бухты Федорова акватории. Частично отсыпка уже была начата, но впереди все еще достаточно большой ее объем. Здесь будут построены объекты многофункциональной зоны, включающей большую стоянку яхт, деловую часть, спортивную и пр.

Представитель застройщика отметил, что сейчас он нацелен на то, чтобы сначала закончить одно, а уже затем – браться за что-либо другое.

Виктор КУДИНОВ.