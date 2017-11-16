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В Приморье возрождается шкурный интерес
Глава региона вспомнил о былой славе местных звероводческих хозяйств
В последние десятилетия все государственные программы развития и поддержки сельского хозяйства на уровне края обходили вниманием звероводство, несмотря на то, что в стране существовала и действует по сей день соответствующая федеральная программа. Но поскольку звероводческих хозяйств в Приморье практически не осталось, а идеи их возрождения в крае были отложены на неопределенный срок, то и специальных мер поддержки там не оказалось.
И вот впервые за долгие годы эта идея была сформулирована на уровне руководства края, и даже более того, оперативно донесена до министра сельского хозяйства страны ТКАЧЕВА, обещавшего поддержку планов нового главы региона.
Врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО отметил, что Минсельхоз дает дотации на создание маточных стад пушных зверьков Алтайскому краю. Приморье тоже могло бы получить эту поддержку и возродить отрасль. «Раньше 1,4 млн тонн шкур в год в Приморье делалось, то есть было около 400 тыс. голов. Сейчас нам необходимо хотя бы 4 тыс. голов. С хозяйством в Алтайском крае я уже переговорил, они готовы нам дать маточное стадо. Первое хозяйство сможем разместить в Лазовском районе, оно там было, но сейчас брошенное. Есть такие же в Хасанском, Партизанском районах, Артеме, шаг за шагом нужно восстанавливать это производство», – отметил он.
Наибольшее количество голов пушного зверя на бывших звероводческих предприятиях Приморья приходилось на норку. Кроме того, выращивался песец, соболь и лиса в небольших количествах, хорек, даже делали гибриды между норкой и хорьком, так называемых хонориков, из которых так же шили шубы. Были перспективные эксперименты по выращиванию рыси. Стоит упомянуть еще одно важное обстоятельство: практически при каждом втором норководческом хозяйстве была еще и оленья ферма. В Приморье пантовое оленеводство было довольно-таки развитой отраслью, приносившей в казну валюту. Специалисты говорят, что на Алтае сейчас не только звероводство поддержали, но и возродили производство пантов и уже наладили экспорт этой продукции в Китай. Несмотря на то, что цены на китайском рынке сегодня существенно ниже, чем в те времена, когда за килограмм консервированных пантов по тем ценам давали $2 тыс., а сейчас можно выручить только $700, стабильный доход в валюте этот экспортный товар по-прежнему обеспечивает.
А между тем специалисты отмечают довольно высокий спрос на российские меха на мировом рынке, причем спрос этот при всех меняющихся обстоятельствах сохраняется. Действовавшее до недавнего времени звероводческое хозяйство «Валентиновское» в Лазовском районе, поставлявшее на российский рынок шкурки норки, в Приморье практически не реализовывало свою продукцию. Весь мех уходил либо через меховой аукцион в Санкт-Петербурге, либо в российские компании, расположенные в основном в южных регионах страны, которые в дальнейшем занимались его реализацией. В Приморье на этот мех не было большого спроса, поскольку эта довольно качественная продукция не попадала в массовый сегмент рынка, была существенно дороже низкокачественно китайского меха, отвечавшего, как правило, возможностям широкого круга потребителей. По словам директора предприятия «Валентиновское» Сергея ФИЛЬЧАКОВА, для того, чтобы изготовить шубу из их меха норки нужно только на шкурки потратить примерно 80-90 тыс. рублей. В конечном счете цена на готовое изделие находилась на уровне 140 тыс. рублей. Поэтому именно санкт-петербургский аукцион, нацеленный в том числе и на европейского потребителя, традиционно был одним из каналов продаж приморского меха.
Впрочем, хозяйство «Валентиновское» год назад забило своих последних норок. Сейчас предприятие находится в стадии банкротства и ожидания новых инвесторов. Производственная база в принципе вся сохранена и возобновить это производство можно в любое время, приобретя новых зверьков. Но проблема в том, что сама эта база, по словам директора, уже давно устарела и морально, и физически. Почему предприятие, выпуская фактически «валютную» продукцию, работало на оборудовании 60-70-х годов прошлого века, остается без внятного ответа. Можно, конечно, вспомнить и госпрограмму, ставившую в приоритеты техническое переоснащение предприятий сельскохозяйственной отрасли в целом, но «не заметившую» звероводство. И к этому добавить не самое лучшее с точки зрения логистических издержек географическое место его расположения. Но все же при всех этих мало благоприятных для рентабельности производства обстоятельствах, фактором, сыгравшем главную роль в банкротстве предприятия, стала недоступность кормов для пушных животных.
В совокупности эти обстоятельства привели к потере конкурентоспособности приморских норок. Если в последнее время на Санкт-петербургском аукционе шкурки норки торговались по $15 за штуку, то «Валентиновское» не могло предложить их ниже $40.
«Если этим заниматься, то сначала нужно получить четкое представление, откуда будут корма и по какой цене, - пояснил Деловой газете «Золотой Рог» эксперт пушного рынка. – Только в этом случае можно говорить о перспективе проекта. А не имея кормов, даже при наличии хорошей площадки для размещения фермы бессмысленно затевать это дело. Себестоимость будет высокая».
Во времена, когда пушная отрасль в Приморье процветала, а на территории края существовали предприятия могущественного на тот момент треста «Дальпушнина», от которых сейчас в принципе ничего не осталось, действовал в стране такой стандарт кормов для пушных зверей – ДПЗ. Обеспечивали эти корма рыбоперерабатывающие предприятия, которые в Охотском море добывали минтай для пушного звероводства по всей стране. Это было целое направление внутри отрасли со своими стандартами и специальной маркировкой рыбы, поскольку не всякая рыба шла на корм. Мелкий минтай шел. Сейчас же ситуация на рынке с минтаем совсем другая. Во-первых, эта рыба высоко востребована за рубежом, во-вторых, в соответствии с правилами рыболовства мелкий минтай ловить нельзя.
- Перед нами такие задачи никто никогда не ставил в последние 20 лет, и от звероводства никаких предложений не поступало, - говорит президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ. - В советское время были плановые цифры по выпуску ДПЗ, и мы их выполняли. Плановая экономика ушла. Потом изменились правила рыболовства, стало нельзя ловить мелкую рыбу, изменились цены на минтай на международном рынке, пропал спрос на ДПЗ внутри страны, потому что звероводческие хозяйства фактически разорились. Сейчас, если будет поставлена такая задача, то кто-то должен спланировать эту экономику.
Дожившее до прошлого года последнее звероводческое хозяйство «Валентиновское» кормило своих животных только отходами – головами и кишками рыбы, но и тех катастрофически не хватало, не говоря уже о шоколаде и коньяке, который, по словам специалистов, также входил в рацион пушных зверей. Сейчас об этих продуктах даже не говорят. Но и добывающие рыбу предприятия не доставляют отходы на берег, а перерабатывают их там же, в море, на муку, на которую есть спрос как внутри страны, так и за рубежом. Спрос на муку повысил цену на отходы, чем собственно и добил звероводство в крае.
В департаменте сельского хозяйства в этой связи считают, что необходимо развивать береговую переработку рыбы, что облегчит обеспечение кормами возрождаемое звероводство. Об этом недавно говорил и врио губернатора Приморья.
«Необходимо открыть прибрежку. Сейчас все малые рыболовные траулеры исчезли, развивается браконьерство, все предприятия ушли на дальний промысел, а на прибрежке никого не осталось. Олег Кожемяко разрешил рыболовство в 6-мильной зоне у берегов области, нам нужно установить особый упрощенный порядок прибрежного рыболовства в 12-мильной зоне, соответствующий запрос готовим», – заявил Андрей Тарасенко.
Рыбаки пока не видят больших перспектив в этом. «У нас здесь скудная база, рыбы в зоне Приморья не очень много. Как будет развиваться береговая переработка? Основная рыбалка идет в Охотском да Беренговом морях. Береговая переработка – это совсем маленький объем. Звероводческая промышленность никогда и не жила за счет этого объема», - возражают рыбаки.
Кстати, собственником обанкротившегося хозяйства «Валентиновского» является Преображенская база тралового флота. На вопрос Деловой газеты «Золотой Рог» о причинах отказа поддержать звероводческое хозяйство кормами ответа пока от этого собственника не поступило.
Елена АБАШЕВА.
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