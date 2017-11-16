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В Приморском крае появится еще один угольный порт
Он расположится рядом с Большим Камнем
Строительство угольного терминала в Приморском крае рядом с ЗАТО Фокино мощностью перевалки 20 млн тонн в год одобрена на самом высоком уровне. Распоряжение правительства о расширении границ морского порта Владивосток за счет нового проекта подписал премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Ресурсную базу проекта предполагается закрыть за счет разработки Огоджинского угольного месторождения на севере Амурской области, к участию в которой может быть привлечена китайская компания Shenhua.
Согласно документу, границы порта будут расширены за счет включения в его состав участков, предназначенных для строительства морского терминала для перевалки угля грузооборотом 20 млн тонн в районе мыса Открытый и бухты Беззащитная.
Инвесторами проекта угольного терминала «Порт Вера» выступают группа компаний «Росинжиниринг» и ООО «РТ - Глобальные Ресурсы» (дочернее предприятие группы компаний «Ростех»).
Весной этого года гендиректор зарегистрированного в Приморье ООО «Порт «Вера» Евгений ДИЕВ сообщал, что инвесторы уже приступили к активной фазе строительства.
«Сейчас идут подготовительные работы: устройство дорог и площадки для склада, планировка территории под пирс и конвейерную линию. Первый этап – объем перевалки до 1 млн тонн – планируем запустить уже в следующем году. При выходе на проектную мощность будем переваливать 20 млн тонн в год. Объем инвестиций составит почти 40 млрд рублей. Более 1,6 млрд рублей уже вложено в проект», – говорил г-н Диев.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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