"М.Видео" понравилось в Приморье

«М.Видео» открыла второй магазин сети во Владивостоке и начала работу в Хабаровске. Всего в четвертом квартале 2016 года компания планирует запустить 11 новых магазинов по всей России, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Первый магазин «М.Видео» в Хабаровске общей площадью 1450 кв. метров открылся в торговом центре «На Пушкина» (ул. Льва Толстого,19). Во Владивостоке, помимо заработавшего в середине года зала в ТРЦ «Седанка Сити», «М.Видео» открыла магазин в историческом центре города, в ТЦ «Центральный». Во всех городах присутствия компания развивает омниканальную модель: независимо от того, где клиенты совершают покупку, им доступны единые цены, условия доставки, выбор сервисов и весь ассортимент, включая специальные предложения производителей через интернет-каталог.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.