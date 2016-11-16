Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"М.Видео" понравилось в Приморье
«М.Видео» открыла второй магазин сети во Владивостоке и начала работу в Хабаровске. Всего в четвертом квартале 2016 года компания планирует запустить 11 новых магазинов по всей России, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Первый магазин «М.Видео» в Хабаровске общей площадью 1450 кв. метров открылся в торговом центре «На Пушкина» (ул. Льва Толстого,19). Во Владивостоке, помимо заработавшего в середине года зала в ТРЦ «Седанка Сити», «М.Видео» открыла магазин в историческом центре города, в ТЦ «Центральный». Во всех городах присутствия компания развивает омниканальную модель: независимо от того, где клиенты совершают покупку, им доступны единые цены, условия доставки, выбор сервисов и весь ассортимент, включая специальные предложения производителей через интернет-каталог.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- "М.Видео" понравилось в Приморье
- Показались подводные камни Свободного порта Владивосток
- Зерновой терминал обосновался на Хасанщине
- Соседи распробовали приморское
- Предпринимателей Владивостока поддержат финансово
- Бюджет-2017 Приморья пока не дотягивает до бюджета-2016
- Резиденты СПВ инвестировали 2,6 млрд рублей из обещанных $2 млрд
- Ротенберг передумал удобрять Приморье
- Бизнес Приморья раскритиковал задумку президента
- В Приморье официально стартовали Дни провинции Хэйлунцзян
Новости раздела
- "М.Видео" понравилось в Приморье
- Показались подводные камни Свободного порта Владивосток
- Сайтам пропишут пользовательское соглашение
- Молоко убегает от субсидий
- МТС подсела на скорость
- Популярная в Приморье рыба неинтересна большинству рыбопромышленников
- Во Владивостоке раскрывать суровую правду о строительстве в Снеговой Пади не торопятся
- Система электронной оплаты проезда в автобусах будет создана во Владивостоке
- У фермеров Приморья появился новый канал продаж
- Зерновой терминал обосновался на Хасанщине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из самых богатых бизнесменов России вышел из проекта строительства завода минудобрений в Приморье
- Играющий в долг "Луч-Энергия" сотворил очередную сенсацию
- Мэр Южно-Курильска поспешил заплатить
- Жители Приморья продолжают массово уезжать из края
- Врачи будут тратить на каждого пациента считанные минуты
- Рубль начал заметно крепнуть
- Бизнес Приморья раскритиковал задумку президента
- На одной из оживленных улиц Владивостока запретят парковаться
- На Дальний Восток России перебросят "реактивные" танки
- Приморцы увидят самую большую и яркую Луну за 68 лет