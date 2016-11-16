Показались подводные камни Свободного порта Владивосток

Свободный порт Владивосток и субсидии, обещанные государством в сфере развития сельского хозяйства и марикультуры, привлекают внимание бизнесменов Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог" .

Конференция «Производство – точка роста экономики региона в условиях импортозамещения» позволила бизнесу обсудить актуальные вопросы развития.

Свободный порт Владивосток (СПВ) становится определенным творческим стимулом для зарубежных и отечественных бизнесменов. По мнению руководителя экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима КРИВЕЛЕВИЧА, синергетический налоговый эффект со временем должен сработать от подключения бизнеса к СПВ. Вполне осознанный отказ государства от легкособираемых налогов – НДС, налог на имущество и тд., а также передача земли резиденту порта без аукциона уже сегодня привлекает бизнесменов к подаче заявок.

«Проект, который бизнес предложит в качестве резидента в Свободный порт Владивосток, должен быть взаимоприятным. Никто не поверит в проект без прибыли. А потому нельзя сказать, что вы вложите в проект 1 млрд рублей, в то время, как у вас на счете 10 рублей 95 копеек. И, кроме того, чем больше людей вы сможете трудоустроить, тем больше госпрограмм вам в помощь. Минимальные инвестиции в ТОСЭР должны быть рассчитаны исходя из суммы 500 млн рублей», - уточняет Максим Кривелевич.

Как удалось выяснить корреспонденту «Золотого Рога», часть потенциальных резидентов Свободного Порта Владивосток собираются вступить в этот проект именно за счет получения земли для бизнеса вне конкурса.

Международный бизнес видит в СПВ фактически оффшорную зону как в Панаме.

Одновременно, по мнению представителю Nisikawa Consulting и Azuma Shipping Нисикава СИГУРЭ, проживающем долгие годы в Приморском крае, зарубежному бизнесу, желающему составить эффективный бизнес в России, не стоит рассчитывать в первые три года на умопомрачительные прибыли, а стоит привыкать жить c оборота и работать стабильно.

Отечественный бизнес в свою очередь понимает, что СВП позволит диверсифицировать бизнес. Все документы, и в первую очередь закон, связанный с поддержкой аква- и марикультуры, работают как будто против производителя, считает Александр ПЛАТОНОВ, президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура». Не решены вопросы охраны мест разведения продуктов марикультуры, границ участков. Все эти проблемы наслаиваются на безнадзорное браконьерство, отъявленное «крышевание» тех те же браконьеров.

Как пояснил руководитель оптово-розничной компании «АБИКОР» (ред.«Золотого Рога») во Владивостоке, возможность войти в качестве резидента в Свободный порт Владивосток с новым направлением бизнеса, касающимся выращиванием аквакультуры, он обдумывает в течение нескольких лет. К сожалению, объем кормовой базы, который выращивает ТИНРО, оказывается недостаточно для запуска проекта и необходимо думать о собственном производстве. Предприниматель уже обратился с запросом в Россельхозбанк. Как пояснили специалисты в сфере рыбохозяйственной отрасли может оказаться востребованным целевой кредит, сформированный специально для представителей малого и среднего бизнеса с процентной ставкой от 13,15% годовых сроком на 1 год.

По словам партнера компании Tiger Consulting Андрея МИЧУЛИСА, в сфере при всей медийной «раскрученности» Свободного порта предпринимателям не хватает конкретной информации о преференциях и алгоритме получения статуса резидента. «Сейчас со стороны КНР наблюдается повышенный спрос на экологически чистые морепродукты, но зачастую китайские бизнесмены сталкиваются с отсутствием предложения. Поэтому важно, насколько быстро российский бизнес сможет адаптироваться к новым возможностям и предоставить потенциальным контрагентам искомые услуги», - отмечает наш собеседник.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.