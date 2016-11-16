Сайтам пропишут пользовательское соглашение

У сайтов, работающих с российскими гражданами, должно появиться стандартизированное пользовательское соглашение. Оно разрабатывается для защиты людей, которые обычно не читают документ перед его подписанием. Планы описаны в проекте «дорожной карты», подготовленной подгруппой «Интернет+суверенитет», действующей при помощнике президента РФ Игоре ЩЕГОЛЕВЕ.

О планах разработки единого стандарта для написания пользовательских соглашений «Известиям» рассказал сам Игорь Щеголев.

- Стандартные варианты написания пользовательских соглашений необходимы, - пояснил «Известиям» Игорь Щеголев. - Я считаю, что надо работать над тем, чтобы подход (по созданию пользовательских соглашений) унифицировать и пользователям каждый раз не приходилось его вычитывать. Нужно исходить из того, что оно будет налагать не только какие-либо обязанности на пользователя, как сейчас, но и определенные права, в том числе по управлению своей персональной информацией.

Глава компании InfoWatch Наталья КАСПЕРСКАЯ рассказала, что чаще всего в пользовательском соглашении прописывают, что данные могут быть переданы третьим лицам.

- Любое приложение вы себе ставите и соглашаетесь с пользовательским соглашением. Там написано, что компания может продать ваши данные по своему усмотрению. Дальше продает всему рынку, - сетует Наталья Касперская. - Для защиты данных пользователей от подобных вещей предполагается сделать пользовательское соглашение, которое бы исключало подобные истории.

По ее мнению, унифицированное соглашение должно описать, что компаниям делать можно, а что нельзя.

- Это должна быть общая рекомендация. Формулировки к пользовательскому соглашению производитель будет выбирать по своему вкусу, и вряд ли стоит настаивать на обратном, - отметила Наталья Касперская.

Глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ, защищает интересы пользователей) Сергей ГРЕБЕННИКОВ отметил, что, согласно исследованию цифровой грамотности населения, пользователи чаще всего не читают пользовательское соглашение.

- Из-за этого пользователи интернет-сервисом часто оказываются в сложной ситуации. Как писали ранее «Известия», из-за того, что пользователи платного сайта знакомств eDarling не прочитали пользовательское соглашение, они остались должны этому сервису. В пользовательском соглашении было сказано, что отказ от платного аккаунта является действительным только в том случае, если он четко изъявлен в письменной форме. При этом письменное заявление о расторжении договора должно быть направлено на специальную электронную почту. Если клиент не писал заявление об отказе от платного аккаунта, eDarling пытался снять деньги с пластиковой карты за очередной срок подписки. А если денег на счету не оказывалось, требовать долги вместе с неустойкой приходили коллекторы.

Унификация договора должна будет защитить пользователей в том числе и от подобных случаев.

- По сути, унификация - это неплохо, так как пользователь должен понимать, под чем он подписывается, - считает Сергей Гребенников. - И в случае если будет единый документ - будет проще. Но очень важно, чтобы для всех игроков были одинаковые правила.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.