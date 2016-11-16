Молоко убегает от субсидий

Порядок получения господдержки хозяйствами молочного животноводства в правительстве страны намерены опять поменять, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Планируется внести изменения в действующие правила предоставления субсидий на литр реализованного товарного молока: субсидия будет выплачиваться в том случае, если обеспечен прирост продуктивности хотя бы на 1 кг. В случае, если продуктивность окажется на уровне 7 тонн и выше, допускается ее снижение до 5%. По сути, эти поправки привязывают выплаты субсидии к продуктивности скота в каждом конкретном хозяйстве.

В Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Приморского края такое решение правительства назвали «вполне резонным». «В любом случае нужно поддерживать тех, кто развивается. Необходимо движение вперед в отрасли. Просто давать деньги ради того, чтобы хозяйства концы с концами сводили, я считаю, неправильно», - прокомментировал президент Ассоциации Алексей РАЧЕНКОВ.

В то же время в ЗАО «Милоградовское 1» считают, что субсидирование в зависимости от роста продуктивности в какой-то мере уже сегодня реализуется действующими в крае правилами предоставления субсидии. «Субсидия сейчас разделена по ставкам, выше продуктивность – выше ставки, т.е. существуют определенные стимулы роста продуктивности. Хотя этот подход нельзя оценивать однозначно. Для тех, кто благополучно развивается, эти субсидии, конечно, хорошее подспорье, а для тех, у кого продуктивность несколько ниже, такой подход может послужить сдерживающим развитие фактором. Нельзя добавлять изменения в правила каждый год. Я считаю, что та система, которая принята и действует сейчас, уже апробирована и ее стимулы работают вполне эффективно», - говорит директор предприятия Сергей РЕДЬКИН.

Эту точку зрения поддержал и директор СХПК «Новолитовское» Николай ЛЕМЕШЕВСКИЙ.

«Это очередное решение, которое не совсем учитывает те реалии, в которых работает сельхозпроизводитель. В любой момент может произойти какой-то сбой, связанный с природными катаклизмами или другими причинами, и продуктивность упадет в хозяйстве. И получается, что если в хозяйстве происходит сбой и оно оказывается в тяжелом положении, потому что продуктивность – это доходность прежде всего, вот тут его и лишат господдержки, то есть фактически добьют. Конечно, такие подходы, с одной стороны, могут и стимулировать рост, но, с другой стороны, высоки риски. В этом году пронесся тайфун «Лайонрок», многие производители пострадали капитально. Естественно, продуктивность у них снизится. И их лишат ко всему прочему субсидии на молоко? В то же время одна из главных проблем, влияющих на продуктивность, – это дефицит кадров в молочном животноводстве. Хозяйства остаются без специалистов. Сложно найти ветврача, зоотехника, у наших предприятий, которые занимаются племенной работой, тоже кадрового обновления нет. А доходность сельхозпредприятий не позволяет привлечь новые высококвалифицированные кадры. Кроме того, у нас сейчас сокращаются инвестиции в сельское хозяйство в физическом объеме, хотя в денежном выражении мы вкладываем сейчас не меньше, чем раньше. В итоге теряем свой потенциал. И на этом фоне снижение субсидирования может быть опасным решением для дальнейшего развития», - считает Николай Лемешевский.

Как уже сообщалось, министр сельского хозяйства Александр ТКАЧЕВ заявлял о том, что ведомство планирует сократить число субсидий с 54 до 7. Это, считает министр, расширило бы полномочия регионов при определении приоритетов в аграрной политике и повысило бы своевременность доведения средств до получателей. Сейчас деньги распределяются через трансферты регионам, а регионы сами принимают решения о том, кого и как поддерживать.

Елена АБАШЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.