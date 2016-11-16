МТС подсела на скорость

Во Владивостоке 20-минутный видеоролик в формате HD загрузили на YouTube за две минуты

Дальневосточники на волне развития технологий продолжают бить рекорды по скачиванию мобильного интернет-трафика, активно осваивая так называемый «тяжелый» контент, прежде всего потоковое видео, музыку и компьютерные игры. Стремясь предупредить запросы абонентов, операторы вступили в настоящую «гонку перевооружения», предлагая услуги на сверхскоростях. На прошлой неделе ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) впервые в Восточной Европе успешно протестировало технологию Uplink Carrier Aggregation.

Демонстрацию провели на участке коммерческой сети LTE во Владивостоке, объединив частоты 1800 МГц и 2600 МГц с суммарной полосой до 15 МГц, с использованием технологии агрегации частот в восходящем соединении и 64-QAM. При этом использовалось сетевое оборудование Huawei (партнер МТС на Дальнем Востоке) и терминал Qualcomm (американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи, а также SoC) на базе модема Snapdragon X16 LTE.

Достигнутая во время тестов скорость 48 Мбит/с означает, что 20-минутный видеоролик в формате HD можно загрузить на YouTube примерно за две минуты. Для сравнения: на сегодня средняя скорость исходящего соединения в LTE-сети составляет около 5 Мбит/с. Дело осталось за малым – продвижением услуги в массы.

«Сегодня гонка скорости мобильного интернета среди операторов ведется относительно скорости нисходящего соединения (downlink), при этом за последнее время мы видим взрывной рост трафика не только при полученных данных, но и потребность в росте скоростей при передаче контента со смартфонов и планшетов. Люди делятся фотографиями и видео больше, чем когда-либо, а файлы, в свою очередь, стали «тяжелее» и качественнее. Добавьте к этому рост интереса к таким сервисам, как Periscope и Facebook Live, которые позволяют транслировать видео в режиме реального времени. Поэтому, прогнозируя дальнейший рост пользовательского контента, мы тестируем различные сценарии увеличения скорости в uplink на участках коммерческой сети в реальных условиях», - пояснил вице-президент МТС по технике и ИТ Андрей УШАЦКИЙ.

Вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm в Восточной Европе Юлия КЛЕБАНОВА в свою очередь отметила, что предложенное решение позволит существенно оптимизировать существующие LTE-сети МТС.

«Сегодня существует огромный спрос на высокую скорость загрузки файлов в мобильных сетях, который до сегодняшнего дня не был реализован. Вместе с МТС мы рады объявить о том, что внедрение Uplink Carrier Aggregation позволит пользователям МТС намного быстрее делиться своим даже самым тяжелым контентом уже в существующих LTE-сетях – будь то загрузка видео в облачные сервисы или отправка рабочего файла прямо с мобильного телефона», - пояснила представитель Qualcomm.

«Huawei является стратегическим партнером операторов по всему миру в области трансформации сетей связи в соответствии с развитием отрасли. Мы рады, что оператор МТС не остался в стороне от этой тенденции, стремясь предоставить своим абонентам услуги связи самого высокого качества. Предоставленное для тестирования решение LTE-Advanced реализуется на базе традиционных и распределенных базовых станций Huawei и значительно улучшает покрытие сети. В совокупности с технологиями 256-QAM и MIMO-4x4 это дает серьезный прирост пропускной способности», - отметил вице-президент по операторскому рынку компании Huawei в России ЛЮ ЛИБО.

По словам директора по связям с общественностью Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Антонины ПРОНИНОЙ, говорить о «прорыве» уже поздно.

«Сеть LTE уже сейчас позволяет комфортно смотреть, скачивать, отправлять «тяжелый контент». И ресурсы ее велики. В сети LTE «МегаФон» в Приморском крае, за счет более широкого частотного ресурса, чем у конкурентов, скорости в десятки мегабит в секунду (до 50 Мбит/с) на аплинке (uplink называют того, от кого получают доступ к Интернету. – «ЗР») уже сегодня доступны клиентам оператора. В случае с МТС речь идет о тесте. О коммерческом использовании этой технологии в сети оператора, насколько можно судить по пресс-релизу, речи не идет», - отметила представитель «МегаФона».

Отметим, что «МегаФон» и Huawei продемонстрировали технологию мобильной связи нового поколения 5G в июне на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Для достижения сверхскорости также использовалось сетевое и терминальное оборудование Huawei, а кроме того прототип абонентского устройства на базе модема Qualcomm Snapdragon X16 LTE. В ходе тестирования пиковая скорость загрузки данных составила 1,24 гигабита в секунду (Гбит/c).

Ответный ход коллег не заставил себя долго ждать: в сентябре ПАО «МТС» и Nokia протестировали технологию 5G, в ходе которой была достигнута скорость мобильной передачи данных 4,5 Гбит/с в полосе 200 МГц. Такая скорость позволяет передавать файл размером в 1 Гб менее чем за две секунды, утверждают в МТС.

В тестировании сети была задействована технология LTE-U (LTE-Unlicensed) на нелицензируемых частотах в диапазоне 4,65-4,85 ГГц, для чего оператор получил отдельное разрешение Роскомнадзора.

В рамках теста сигнал передавался по двум агрегированным радиоканалам шириной 100 МГц между приемопередающими устройствами, которые имитировали работу базовой станции и мобильного терминала.

«Демонстрируемые результаты помогут на наших сетях отработать возможности и различные сценарии использования технических решений 5G, которые в ближайшие годы улучшат качество нашей повседневной жизни и будут широко востребованы в различных сферах деятельности: при передаче огромных массивов данных и широкополосном телевещании, в дистанционной медицине и обучении, в робототехнике и управлении транспортными средствами», - отметил директор МТС в Московском регионе Игорь ЕГОРОВ.

Проект был реализован в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве, которое предполагает разработку плана по внедрению решений 5G и интернета вещей (IoT). Кроме того, МТС планирует в 2018 году протестировать сеть 5G, построив базовые станции на одном из спортивных объектов в России во время международных матчей. Запуск в коммерческую эксплуатацию сети 5G запланирован на 2020 год.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.